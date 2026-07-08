Férias e energias: 4 rituais para proteger a casa durante o recesso

Rituais simples podem ajudar a renovar a energia da casa durante as férias de julho Crédito: Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

Em julho, o período de férias costuma transformar a dinâmica dentro de casa, com mudanças na rotina e um fluxo maior de pessoas. Para quem acredita na influência das energias no ambiente, este também pode ser um bom momento para reforçar hábitos voltados ao equilíbrio e à proteção do lar.

Isabel Fogaça, taróloga da Yabá Ritualística, acompanha de perto esse movimento todos os anos. “A gente vai estar mais em casa, recebendo visita. Às vezes, visita indesejada, pessoa mais invejosa. Então, é importante pensar em proteção energética nesse período”, explica.

A seguir, a taróloga ensina quatro práticas simples para fortalecer a proteção da casa e da própria energia durante as férias!

1. Utilize cristais para proteção em casa

A primeira prática indicada por Isabel Fogaça é manter uma turmalina negra próxima à entrada da casa. O cristal, de coloração escura, é um dos mais utilizados no universo espiritual por sua capacidade de absorver e neutralizar energias negativas antes que elas se espalhem pelo ambiente.

Um detalhe importante: ao contrário de outros cristais, a turmalina negra não deve ser limpa com água, pois pode se dissolver. A forma correta de limpá-la é por meio de uma defumação com arruda ou alecrim, passando a fumaça ao redor da pedra com a intenção de purificá-la.

2. Banho de guiné

Para o cuidado energético pessoal, Isabel Fogaça indica o banho de guiné. No entanto, um ponto importante: banhos de limpeza espiritual devem ser feitos preferencialmente na Lua Minguante, fase em que a energia favorece a retirada, a diminuição e o afastamento do que não serve mais. “Procure fazer um banho de guiné pelo menos uma vez no mês para cuidar da energia, para tirar tudo quanto é energia negativa”, afirma a taróloga.

A guiné é uma planta de origem africana presente nas tradições espirituais brasileiras há séculos. Suas folhas, quando preparadas em infusão, produzem um banho que atua na aura, removendo camadas de energia densa acumuladas no cotidiano.

O preparo é feito deixando as folhas — frescas ou secas — de molho em água por algumas horas. Após coar, o líquido é usado do pescoço para baixo, depois do banho convencional, de preferência durante a Lua Minguante para potencializar o efeito de limpeza.

A defumação com arruda ajuda a harmonizar as energias do lar Crédito: Imagem: Skyprayer2005 | Shutterstock

3. Defumação com arruda

Para quem sente que a energia da casa já está pesada, Isabel Fogaça recomenda a defumação com arruda. A erva tem longa tradição nas práticas espirituais brasileiras e é conhecida pelo seu poder de banir energias negativas e quebrar cargas energéticas acumuladas no ambiente.

O processo consiste em acender um ramo de arruda seca e percorrer todos os cômodos com a fumaça, com atenção especial aos cantos da casa e às entradas. O ideal é manter janelas e portas abertas durante o ritual, para que as energias pesadas tenham por onde sair.

4. Banho de alecrim e manjericão

Para além da proteção, julho também oferece uma oportunidade de expansão. A Lua Cheia do mês é o momento indicado para rituais voltados à prosperidade e ao amor — e aqui a lógica é inversa: enquanto a Lua Minguante favorece a limpeza e o afastamento, a Lua Cheia potencializa a atração e a abundância. “Quando eu quero fazer um banho para dinheiro ou para atrair um relacionamento afetivo, eu faço na Lua Cheia”, afirma Isabel Fogaça.

Para esses rituais de atração, as ervas indicadas são o alecrim e o manjericão. O alecrim está associado à abertura de caminhos e à proteção, enquanto o manjericão carrega a energia da abundância e da atração afetiva.

O banho é preparado da forma simples: as ervas são deixadas em infusão, o líquido é coado e utilizado após o banho, do pescoço para baixo, preferencialmente à noite, quando a energia da Lua Cheia está no auge.

O cuidado com a energia também faz parte do bem-estar

Para Isabel Fogaça, incorporar essas práticas ao dia a dia das férias é uma forma de cuidado que vai além do corpo. “A gente cuida do corpo, cuida da alimentação. Cuidar da energia do ambiente onde a gente vive faz parte disso também”, finaliza.

Por Isabel Fogaça