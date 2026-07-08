Investigado por estuprar crianças e adolescente no ES é preso em SP

Um homem de 43 anos, investigado por estuprar uma adolescente de 14 anos e por crimes sexuais contra crianças em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi preso em São Paulo, na terça-feira (7). Segundo a Polícia Civil, o estupro da adolescente ocorreu depois que o suspeito ofereceu uma carona à vítima, que era vizinha dele. No entanto, ele desviou o trajeto e cometeu o crime. A violência sexual foi confirmada por exames periciais.





Durante as investigações conduzidas pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares foram encontrados indícios de que o investigado também praticou crimes sexuais contra crianças da vizinhança, entre elas uma vítima de 8 anos.





A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o investigado, que foi localizado em Itaquaquecetuba durante uma ação conjunta das polícias civis do Espírito Santo e de São Paulo. O nome dele não foi divulgado para preservar a identidade das vítimas de crimes sexuais.