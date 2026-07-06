Motociclista morre e passageiro fica ferido durante acidente em Colatina

Um motociclista morreu após sofrer um acidente no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no último domingo (5). Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor descia uma via do bairro quando perdeu o controle da direção em uma curva. Em seguida, invadiu a contramão, atingiu o meio-fio, colidiu com barras de proteção na calçada e caiu. Ele não resistiu aos ferimentos ainda no local.





Conforme a PM, um passageiro que estava na garupa ficou ferido e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde dele.





A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.