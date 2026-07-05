WAGs: conheça o fenômeno das companheiras dos jogadores de futebol

A vitória do Brasil sobre o Japão, na última segunda-feira (29), também rendeu um momento de confraternização fora das quatro linhas. Karoline Lima, namorada do jogador Léo Pereira, publicou nos Stories do Instagram uma foto ao lado de outras namoradas e esposas dos atletas da Seleção, como Gabriely Miranda, esposa de Endrick, e Duda Santos, casada com Rayan.
Bastou a foto ganhar repercussão para um termo voltar aos assuntos mais comentados da internet: "WAGs". O grupo reúne esposas e namoradas de atletas que conquistaram fama própria, seja pelos looks usados nos estádios, pelo trabalho como influenciadoras e empresárias ou pelas polêmicas que, vez ou outra, movimentam as redes.
Mas afinal, o que significa WAG?
A sigla, que vem do inglês, significa Wives and Girlfriends (Esposas e Namoradas) e nasceu nos anos 2000 para se referir às companheiras dos jogadores de futebol pela mídia britânica. No início, o termo era usado para se referir a mulheres como “fúteis”, mas depois se tornou neutro para identificar as companheiras de atletas de qualquer esporte.
A expressão ganhou força na época da Copa de 2006, quando foi usada para se referir a outra icônica WAG do mundo do futebol: Victoria Beckham, integrante do grupo Spice Girls e casada com David Beckham, convocado da seleção da Inglaterra. O termo pegou e deu até nome a um reality show nos Estados Unidos de 2015 do canal E!, que mostrava o dia a dia das companheiras de jogadores de futebol americano.
As WAGs da Copa de 2026
O próximo jogo do Brasil é hoje neste domingo (04) contra a Noruega. Então, junto a um jogo emocionante, provavelmente teremos a presença das WAGs no estádio. Além das já mencionadas, Bruna Biancardi é provavelmente a WAG mais conhecida no momento, por ser casada com Neymar Jr. A empresária não esteve presente na foto das outras companheiras já mencionada no texto, gerando suposições na internet sobre o porquê de sua ausência.
Outro nome que está em alta agora é de Isabella Rousso, namorada de Gabriel Martinelli. A influenciadora, que está com o jogador responsável pelo gol da virada no jogo do Japão, recentemente se formou em medicina e comentou nas redes sociais que prefere ser reconhecida como médica do que apenas como uma WAG.
Saindo da seleção brasileira, outras companheiras que estão viralizando são Georgina Rodriguez (esposa do jogador portugues Cristiano Ronaldo) e Antonela Roccuzzo (casada com o argentino Lionel Messi).