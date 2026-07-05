WAGs: conheça o fenômeno das companheiras dos jogadores de futebol

O próximo jogo do Brasil é hoje neste domingo (04) contra a Noruega. Então, junto a um jogo emocionante, provavelmente teremos a presença das WAGs no estádio. Além das já mencionadas, Bruna Biancardi é provavelmente a WAG mais conhecida no momento, por ser casada com Neymar Jr. A empresária não esteve presente na foto das outras companheiras já mencionada no texto, gerando suposições na internet sobre o porquê de sua ausência.





Outro nome que está em alta agora é de Isabella Rousso, namorada de Gabriel Martinelli. A influenciadora, que está com o jogador responsável pelo gol da virada no jogo do Japão, recentemente se formou em medicina e comentou nas redes sociais que prefere ser reconhecida como médica do que apenas como uma WAG.





Saindo da seleção brasileira, outras companheiras que estão viralizando são Georgina Rodriguez (esposa do jogador portugues Cristiano Ronaldo) e Antonela Roccuzzo (casada com o argentino Lionel Messi).