Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção e recebe comentário de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais um registro onde aparece utilizando um vestido de crochê, com as cores do Brasil, feito por uma marca capixaba. A peça, que foi a escolhida pela influenciadora para o jogo entre Brasil e Escócia, recebeu atenção até do camisa 7 da seleção brasileira, e ex-namorado, Vini Jr.





A marca responsável pelo vestido é a Fave Brasil. Em seu site, eles definem sua essência pautada em técnicas manuais, unidas ao design autoral, para criar as peças.