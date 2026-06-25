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Na Copa

Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção e recebe comentário de Vini Jr.

Peça exclusiva foi feita à mão para a influenciadora
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 14:49

Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção
Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção Reprodução/Instagram/@virginia

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais um registro onde aparece utilizando um vestido de crochê, com as cores do Brasil, feito por uma marca capixaba. A peça, que foi a escolhida pela influenciadora para o jogo entre Brasil e Escócia, recebeu atenção até do camisa 7 da seleção brasileira, e ex-namorado, Vini Jr. 


A marca responsável pelo vestido é a Fave Brasil. Em seu site, eles definem sua essência pautada em técnicas manuais, unidas ao design autoral, para criar as peças. 

Vini Jr. comenta em foto de Virgnia
Vini Jr. comenta em foto de Virgnia Reprodução/Instagram/@virginia

Para além do look, o post de Virginia, que já acumula mais de 2,5 milhões de curtidas, chamou a atenção dos internautas por outro fator: um comentário do craque Vini Jr. Rapidamente, o comentário começou a repercutir nas redes sociais como um possível sinal de reconciliação do ex-casal. 


A Fave Brasil, que começou como “Favorito Crochê”, cria peças autorais que unem o crochê a matérias-primas como linho, jeans e algodão e vão do feito sob medida ao high fashion. Inclusive, eles já vestiram a influenciadora em outras ocasiões. E aí, aprovaram o look do Brasil?

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