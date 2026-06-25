Virginia usa look de marca capixaba para jogo da seleção e recebe comentário de Vini Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou em suas redes sociais um registro onde aparece utilizando um vestido de crochê, com as cores do Brasil, feito por uma marca capixaba. A peça, que foi a escolhida pela influenciadora para o jogo entre Brasil e Escócia, recebeu atenção até do camisa 7 da seleção brasileira, e ex-namorado, Vini Jr.
A marca responsável pelo vestido é a Fave Brasil. Em seu site, eles definem sua essência pautada em técnicas manuais, unidas ao design autoral, para criar as peças.
Para além do look, o post de Virginia, que já acumula mais de 2,5 milhões de curtidas, chamou a atenção dos internautas por outro fator: um comentário do craque Vini Jr. Rapidamente, o comentário começou a repercutir nas redes sociais como um possível sinal de reconciliação do ex-casal.
A Fave Brasil, que começou como “Favorito Crochê”, cria peças autorais que unem o crochê a matérias-primas como linho, jeans e algodão e vão do feito sob medida ao high fashion. Inclusive, eles já vestiram a influenciadora em outras ocasiões. E aí, aprovaram o look do Brasil?