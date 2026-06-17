Virginia Fonseca tromba com Anna Wintour em Nova York e registra encontro

A influenciadora Virginia Fonseca encontrou Anna Wintour, um dos maiores nomes da moda mundial, em Nova York. O encontro foi registrado nas redes sociais da loira, que passeava com o amigo Lucas Guedez.
Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:45
A influenciadora Virginia Fonseca encontrou Anna Wintour, um dos maiores nomes da moda mundial, em Nova York. O encontro foi registrado nas redes sociais da loira, que passeava com o amigo Lucas Guedez.
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