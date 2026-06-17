Virginia Fonseca tromba com Anna Wintour em Nova York e registra encontro

A influenciadora Virginia Fonseca encontrou Anna Wintour, um dos maiores nomes da moda mundial, em Nova York. O encontro foi registrado nas redes sociais da loira, que passeava com o amigo Lucas Guedez.

Ela está nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e registrou o momento em que reconheceu a jornalista britânica, que aguardava um carro na rua. "É a Anna ‘Winter’", disse Virginia, pronunciando o sobrenome de forma equivocada.





Empolgado com o encontro, Lucas cogitou pedir uma foto com a diretora global de conteúdo da Condé Nast. "Vou pedir foto", afirmou, enquanto Virginia o incentivou a ir até ela. No entanto, o influenciador acabou desistindo no caminho.





Antes de entrar no carro, Anna Wintour olha na direção dos brasileiros e sorri após o influenciador chamá-la pelo nome. Ao compartilhar o vídeo nos stories, Virginia brincou com a situação. "Amei! Não sei se falei o nome dela certo", escreveu.



