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Virginia Fonseca tromba com Anna Wintour em Nova York e registra encontro

Influenciadora estava acompanhada do amigo Lucas Guedez, que desistiu de pedir foto com a editora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:45

Virginia Fonseca encontra Anna Wintour nos EUA
Virginia Fonseca encontra Anna Wintour nos EUA Reprodução/Instagram/@virginia

A influenciadora Virginia Fonseca encontrou Anna Wintour, um dos maiores nomes da moda mundial, em Nova York. O encontro foi registrado nas redes sociais da loira, que passeava com o amigo Lucas Guedez.


Ela está nos Estados Unidos para acompanhar os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e registrou o momento em que reconheceu a jornalista britânica, que aguardava um carro na rua. "É a Anna ‘Winter’", disse Virginia, pronunciando o sobrenome de forma equivocada.


Empolgado com o encontro, Lucas cogitou pedir uma foto com a diretora global de conteúdo da Condé Nast. "Vou pedir foto", afirmou, enquanto Virginia o incentivou a ir até ela. No entanto, o influenciador acabou desistindo no caminho.


Antes de entrar no carro, Anna Wintour olha na direção dos brasileiros e sorri após o influenciador chamá-la pelo nome. Ao compartilhar o vídeo nos stories, Virginia brincou com a situação. "Amei! Não sei se falei o nome dela certo", escreveu.


Aos 76 anos, Anna Wintour é considerada uma das figuras mais influentes da indústria da moda. Ex-editora-chefe da Vogue americana, ela inspirou a personagem Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep no filme "O Diabo Veste Prada" (2006), que ganhou uma continuação lançada neste ano.

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