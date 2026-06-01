Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Famosos

Vinicius Junior defende Virginia após influenciadora ser xingada no Maracanã

O atacante da Seleção Brasileira pediu aos fãs para que deixassem de ofender a ex em uma publicação em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2026 às 08:42

Vinicius Junior defende Virginia após influenciadora ser xingada no Maracanã.
Vinicius Junior defende Virginia após influenciadora ser xingada no Maracanã. Reprodução @virginia e Fotoarena/FolhaPress
Vinicius Junior saiu em defesa da ex-namorada Virginia Fonseca após a influenciadora ser xingada no estádio do Maracanã neste domingo (31).
O atacante da Seleção Brasileira pediu aos fãs para que deixassem de ofender a ex em uma publicação em seu Instagram.

Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas eu queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia

Vinicius Júnior, jogador de futebol

Torcedores brasileiros vaiaram e xingaram Virginia após Vini abrir o placar da goleada aplicada pelo Brasil em um amistoso contra o Panamá. A partida terminou em 6 a 2.
Vinicius Júnior defende Virginia após vaias durante jogo do Brasil.
Vinicius Júnior defende Virginia após ataques durante jogo do Brasil. Reprodução Instagram @vinijr
"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu o jogador.
O casal anunciou o término no dia 15 de maio, após cerca de sete meses juntos. Em uma publicação em sua rede social, Virginia desejou sorte ao atacante e pediu respeito aos seguidores.
"Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um", escreveu.

Veja Também 

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

Virginia Fonseca anuncia fim do namoro com Vini Jr

Folclórica, novo filme infanil de Rorigo Aragão, explora o folclóre brasileiro.

Capixaba Rodrigo Aragão foge do terror e aposta em novo filme infantil

Lançamentos musicais capixabas: confira os destaques do Tocou, Pocou de maio

De Luiza Pastore a Alfredo Godô: confira os destaques do "Tocou, Pocou" de maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Cultura Vinicius Junior Virgínia Fonseca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista morreu após acidente na ES 487 em Itapemirim, no Sul do ES
É uma boa ideia afrouxar tanto as regras para quem dirige veículos no trânsito?
Juliana Barreto, Marianne Assbu, Renata Consuelo e Dudu Altoé
Marianne Assbu e Dudu Altoé recebem o Poucos & Bons em ritmo de Copa do Mundo
Imagem de destaque
Sexo forte: por que elas vivem mais?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados