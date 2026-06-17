Isis Valverde faz acordo de R$ 30 mil com ex-cozinheira e encerra disputa trabalhista

A atriz Isis Valverde chegou a um acordo judicial com uma ex-funcionária doméstica para encerrar uma ação trabalhista que tramitava na Justiça. As informações foram divulgadas com exclusividade pela coluna de Daniel Nascimento, do portal In Foco.

Segundo a publicação, a ex-cozinheira ingressou com uma ação pedindo indenização de R$ 385,2 mil. Ela alegava que, ao longo dos mais de sete anos em que trabalhou para a artista, acumulou funções além das atribuídas ao cargo para o qual foi contratada e cumpria jornadas extensas, que chegavam a ultrapassar 12h diárias.





De acordo com o processo, a trabalhadora foi contratada em março de 2014 e permaneceu no emprego até novembro de 2021, quando foi dispensada sem justa causa. Na ação, ela afirmou que trabalhava de segunda a sexta-feira, com apenas cerca de 20 minutos de intervalo para almoço, período inferior ao previsto na legislação trabalhista.





Com base nessas alegações, a ex-funcionária solicitou o pagamento de horas extras, diferenças de FGTS, multa rescisória e indenização por danos morais.





A defesa de Isis Valverde contestou os argumentos apresentados pela autora da ação. Os advogados da atriz negaram o acúmulo de funções e afirmaram que a jornada de trabalho cumpria as exigências legais. Também questionaram os valores cobrados no processo.





Ainda conforme a coluna de Daniel Nascimento, a disputa judicial teve início em 2022. O primeiro processo acabou sendo arquivado em 2024 por questões processuais, sem análise do mérito. Em 2025, a ex-funcionária apresentou uma nova ação, retomando a discussão na Justiça.