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Isis Valverde faz acordo de R$ 30 mil com ex-cozinheira e encerra disputa trabalhista

Esposa do capixaba Marcus Buaiz contestou os argumentos apresentados pela autora da ação
Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 10:14

Isis Valverde
Isis Valverde Reprodução @Isisvalverde

A atriz Isis Valverde chegou a um acordo judicial com uma ex-funcionária doméstica para encerrar uma ação trabalhista que tramitava na Justiça. As informações foram divulgadas com exclusividade pela coluna de Daniel Nascimento, do portal In Foco.

Segundo a publicação, a ex-cozinheira ingressou com uma ação pedindo indenização de R$ 385,2 mil. Ela alegava que, ao longo dos mais de sete anos em que trabalhou para a artista, acumulou funções além das atribuídas ao cargo para o qual foi contratada e cumpria jornadas extensas, que chegavam a ultrapassar 12h diárias.


De acordo com o processo, a trabalhadora foi contratada em março de 2014 e permaneceu no emprego até novembro de 2021, quando foi dispensada sem justa causa. Na ação, ela afirmou que trabalhava de segunda a sexta-feira, com apenas cerca de 20 minutos de intervalo para almoço, período inferior ao previsto na legislação trabalhista.


Com base nessas alegações, a ex-funcionária solicitou o pagamento de horas extras, diferenças de FGTS, multa rescisória e indenização por danos morais.


A defesa de Isis Valverde contestou os argumentos apresentados pela autora da ação. Os advogados da atriz negaram o acúmulo de funções e afirmaram que a jornada de trabalho cumpria as exigências legais. Também questionaram os valores cobrados no processo.


Ainda conforme a coluna de Daniel Nascimento, a disputa judicial teve início em 2022. O primeiro processo acabou sendo arquivado em 2024 por questões processuais, sem análise do mérito. Em 2025, a ex-funcionária apresentou uma nova ação, retomando a discussão na Justiça.

Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento
Marcus Buaiz e Isis Valverde estão noivos Instagram@marcusbuaiz

Antes que houvesse uma sentença, as partes chegaram a um entendimento. O acordo foi firmado no valor de R$ 30 mil, quantia significativamente inferior ao pedido inicial. O pagamento foi dividido em seis parcelas de R$ 5 mil, já quitadas.


Segundo o portal In Foco, o valor acordado foi distribuído entre indenização por danos morais, multa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e compensação relacionada ao intervalo intrajornada, tema que estava entre os principais pontos da reclamação apresentada pela ex-funcionária.


O acordo foi homologado sem reconhecimento de culpa por parte da atriz. Com a quitação das parcelas, o processo aguarda apenas os trâmites finais para seu arquivamento definitivo.


Isis Valverde é casada com o empresário capixaba Marcus Buaiz, conhecido por sua atuação nos setores de marketing, entretenimento e investimentos. Herdeiro de uma das famílias empresariais mais tradicionais do estado, Buaiz costuma figurar em listas e publicações sobre grandes fortunas do país, sendo frequentemente apontado pela imprensa especializada como integrante de um grupo familiar com patrimônio bilionário.


Com informações da coluna Daniel Nascimento, do portal In Foco.

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