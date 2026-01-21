Isis Valverde é indicada ao Framboesa de Ouro de pior atriz coadjuvante; veja lista

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 10:45
A atriz Isis Valverde está entre os indicados na categoria de pior atriz coadjuvante, pelo trabalho no filme "Código Alarum", no Framboesa de Ouro. A premiação, conhecida por destacar de maneira descontraída os piores trabalhos do ano no mundo do cinema, anunciou sua lista oficial nesta quarta-feira (21), às vésperas das indicações ao Oscar.
Dirigido por Michael Polish e lançado no Brasil em abril do ano passado, "Código Alarum" acompanha dois assassinos profissionais que tentam abandonar o crime após se casarem, mas acabam envolvidos em uma perseguição internacional ao encontrar um pen drive sensível. Valverde interpreta Bridgette Rousseau, amiga do casal protagonista, em um elenco que inclui Scott Eastwood, Willa Fitzgerald e Sylvester Stallone.
O filme marca a primeira grande produção internacional da atriz. Cercado de expectativa, o longa teve recepção negativa da crítica especializada, e, apesar de não ter aparecido na lista de piores filmes, Eastwood e Stallone também figuram na lista de pior ator e pior ator coadjuvante, respectivamente.
A lista inclui ainda produções e artistas de amplo reconhecimento do público. Entre os concorrentes a pior filme estão "Estado Elétrico", "Guerra dos Mundos", "Branca de Neve", "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes" e "Star Trek: Seção 31".
Nas categorias de atuação, aparecem ainda nomes como Dave Bautista, Jared Leto e Ice Cube, além de atrizes como Michelle Yeoh, Rebel Wilson e Natalie Portman.
O Framboesa de Ouro também tem categorias pouco comuns, como a de pior remake, cópia descarada ou sequência, à qual foram indicados "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado", "Five Nights at Freddys 2", "Os Smurfs", "Branca de Neve" e "Guerra dos Mundos".
O mais inusitado, porém, é o de pior combinação em cena. Entre os indicados estão todos os sete anões de "Branca de Neve"; James Corden & Rihanna, em "Os Smurfs"; Ice Cube e sua câmera do Zoom, em "Guerra dos Mundos"; Robert De Niro contracenando com si mesmo em "The Alto Knights: Máfia e Poder"; e The Weeknd e seu ego colossal, em "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes".
Confira a lista completa divulgada pela premiação:
PIOR FILME
- "Estado Elétrico"
- "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes"
- "Branca de Neve"
- "Star Trek: Seção 31"
- "Guerra dos Mundos"
PIOR ATOR
- Dave Bautista, por "Nas Terras Perdidas"
- Ice Cube, por "Guerra dos Mundos"
- Scott Eastwood, por "Código Alarum"
- Jared Leto, por "Tron: Ares"
- Abel "The Weeknd" Tesfaye, por "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes"
PIOR ATRIZ
- Ariana DeBose, por "Amor Bandido"
- Milla Jovovich, por "Nas Terras Perdidas"
- Natalie Portman, por "Fonte da Juventude"
- Rebel Wilson , por "Duro de Casar"
- Michelle Yeoh, por "Star Trek: Seção 31"
PIOR REMAKE, CÓPIA DESCARADA OU SEQUÊNCIA
- "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado"
- "Five Nights at Freddys 2"
- "Os Smurfs"
- "Branca de Neve"
- "Guerra dos Mundos"
PIOR ATRIZ COADJUVANTE
- Anna Chlumsky, por "Duro de Casar"
- Ema Horvath, por "Os Estranhos: Capítulo 2"
- Scarlet Rose Stallone, por "Terra de Pistoleiros"
- Kacey Rohl, por "Star Trek: Seção 31"
- Isis Valverde, por "Código Alarum"
PIOR ATOR COADJUVANTE
- Todos os Sete Anões Artificiais, por "Branca de Neve"
- Nicolas Cage, por "Terra de Pistoleiros"
- Stephen Dorff, por "Duro de Casar"
- Greg Kinnear, por "Off the Grid"
- Sylvester Stallone, por "Código Alarum"
PIOR COMBINAÇÃO EM CENA
- Todos os Sete Anões, em "Branca de Neve"
- James Corden & Rihanna, em "Os Smurfs"
- Ice Cube & sua câmera do Zoom, em "Guerra dos Mundos"
- Robert De Niro & Robert De Niro (como Frank & Vito), em "The Alto Knights: Máfia e Poder"
- The Weeknd & seu ego colossal, em "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes"
PIOR DIRETOR
- Rich Lee, por "Guerra dos Mundos"
- Olatunde Osunsanmi, por "Star Trek: Seção 31"
- Joe e Anthony Russo, por "Estado Elétrico"
- Trey Edward Shults, por "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes"
- Marc Webb, por "Branca de Neve"
PIOR ROTEIRO
- "Estado Elétrico". Roteiro de Christopher Markus e Stephen McFeely. Adaptado do romance ilustrado de Simon Stålenhag
- "Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes". Roteiro: Trey Edward Shults, Abel Tesfaye e Reza Fahim
- "Branca de Neve". Roteiro: Erin Cressida Wilson e muitos outros roteiristas numerosos demais para mencionar. Baseado no conto de fadas original dos Irmãos Grimm
- "Star Trek: Seção 31". Roteiro: Craig Sweeny, com conceito original da história desenvolvido por Bo Yeon Kim e Erika Lippoldt
- "Guerra dos Mundos". História e roteiro: Kenny Golde; roteiro adicional de Marc Hyman, adaptando (ou destruindo) o romance clássico de H. G. Wells
