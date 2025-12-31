Editorias do Site
Isis Valverde e Patrícia Poeta usam biquínis de marca capixaba em Fernando de Noronha

Famosas como Anitta, Pocah, Maya Massafera, Mel Maia, Patrícia Ramos, Maísa e Mel Maia já posaram nas redes sociais com peças da Borana

Julia Galter

Estagiária / [email protected]

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:08

Ísis Valverde e Patrícia Poeta usando biquínis da Borana
Isis Valverde e Patrícia Poeta usando biquínis da Borana Crédito: Reprodução Instagram @isisvalverde / @patriciapoeta

Isis Valverde e Patrícia Poeta, que estão passando os últimos dias do ano em Fernando de Noronha, em Pernambuco, e publicaram nesta terça-feira (30), fotos utilizando biquínis da marca capixaba Borana.

A atriz, casada com o capixaba Marcus Buaiz, apostou no modelo "Elise Luce Di Mare", uma peça trançada à mão em crochê. O biquíni é de poliamida em cotelê com leve brilho e toque aveludado, e custa R$ 218 (sutiã) e R$ 208 (calcinha). 

A escolha da apresentadora Patrícia Poeta foi o biquíni Savana, já esgotado no site da marca. Em um cenário de tirar o fôlego, ela compartilhou fotos utilizando a peça, que é feita de poliamida estampada com leve brilho acetinado.

Patiara Aguiar, estilista da marca, não escondeu a surpresa as famosas usando as peças. “É sempre uma surpresa”, conta. No início do ano, de férias em Noronha, a influenciadora Jade Picon já tinha surpreendido a capixaba ao postar fotos usando um biquíni da marca.

E essa não é a primeira vez que a Borana faz sucesso entre as celebridades. Famosas como Anitta, Pocah, Maya Massafera, Mel Maia, Patrícia Ramos, Maísa e Mel Maia já posaram nas redes sociais com peças da marca capixaba.

Em 2020, Anitta causou ao aparecer numa rede social usando o maiô da marca capixaba. A peça, que também foi exibida no Big Brother Brasil 20 pelas participantes Gizelly Bicalho e Rafa Kalimann, foi da coleção "Reggae" que foi apresentada no São Paulo Fashion Week 2019. Uma coleção que apostou em texturas rústicas e no trabalho artesanal, como o crochê de malha e patchwork

