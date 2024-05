Anitta usa biquíni de crochê feito por estilista capixaba

O crochê é uma arte que atravessa gerações e se atualiza a cada dia. Há quem ainda pense que este tipo de bordado é “coisa de vó”, mas muitas capixabas estão aí para provar que esse pensamento está ultrapassado. Inclusive, muitas famosas estão investindo nos looks com crochês, uma delas é a Anitta, que recentemente usou um biquíni criado por uma estilista capixaba. Quem desenhou e criou o modelito usado pela ‘patroa’ foi a Raiane Gonçalves. Ela é uma apaixonada por essa arte e gosta de pensar em peças atemporais com o crochê.

"O crochê saiu da cozinha, das senhoras, e ele teve esse movimento de vir para as lojas, com grandes designers. Acho muito legal essa desconstrução e a gente aqui levanta essa bandeira do 'hippie chic', de fazer com que a peça de crochê caminhe com outras peças. Você pode montar um look com linho e com o crochê. Acho que isso é legal, isso que a gente quer fazer", explica.