Gisele Bündchen se casa com Joaquim Valente em cerimônia intimista, diz site

De acordo com o TMZ, a modelo brasileira e o instrutor de jiu-jítsu oficializaram a união no início de dezembro, nos EUA

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 12:36

Gisele Bündchen e Joaquim Valente deram mais um passo na relação. Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, a modelo brasileira e o instrutor de jiu-jítsu se casaram no começo de dezembro, em uma cerimônia intimista realizada na casa dela, em Surfside, na Flórida, onde vive atualmente.

De acordo com o portal americano, documentos obtidos pela publicação indicam que a certidão de casamento foi emitida no dia 1º de dezembro e que a união civil aconteceu dois dias depois, em 3 de dezembro.

A celebração teria sido pequena e reservada, mas não exatamente secreta: pessoas próximas ao casal afirmam que familiares e amigos íntimos estavam cientes dos planos.

Gisele Bundchen e Joaquim Valente são pais de River, nascido em fevereiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar da repercussão internacional, nem Gisele nem Joaquim comentaram publicamente o casamento nas redes sociais. A discrição tem sido uma marca do relacionamento desde o início, especialmente após o nascimento de River, primeiro filho dos dois, em fevereiro deste ano.

A modelo já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos do antigo casamento com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady. Desde o fim da relação com o atleta, Gisele tem adotado uma postura ainda mais reservada em relação à vida pessoal, priorizando a família e projetos pontuais.

Evento no Brasil

Na última quinta-feira (18), a top model marcou presença em um evento da joalheria Vivara, em São Paulo, e chamou atenção ao apostar em um look alinhado à tendência dos vestidos transparentes, com um toque futurista. Em conversa rápida com jornalistas, celebrou o retorno ao país.

"Eu amo estar no meu país, é o melhor lugar do mundo", disse, bem-humorada. "Cheguei e já me empanturrei de pão de queijo. Não existe outro igual."

