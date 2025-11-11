Vivi Noronha anuncia fim do casamento com MC Poze

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:13
Vivi Noronha, 21, anunciou que o casamento dela com MC Poze, 24, chegou ao fim. A influenciadora confirmou rumores que já circulavam em páginas de fofoca. "Sinto a necessidade de esclarecer que seguimos caminhos diferentes", escreveu em nota.
O relacionamento, marcado por idas e vindas, foi oficializado em outubro do ano passado. Juntos, eles são pais de Júlia, Miguel e Laura.
Sem dar detalhes do término, Vivi pediu aos fãs para "não especularem". "Não é nada do que estão comentando ou imaginando". A influencer ainda disse que o que mais importa nesse momento são os filhos, que continuaram sendo a prioridade.
Já em seu perfil, Poze agradeceu a todos que torciam pelo casal e afirmou que não houve traição.
