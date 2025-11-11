Editorias do Site
Redes Sociais

Vivi Noronha anuncia fim do casamento com MC Poze

Anúncio foi feito nesta terça (11) por meio das redes sociais

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:13

Fãs especulavam término do casal após os dois aparecerem sem aliança e arquivarem fotos
Fãs especulavam término do casal após os dois aparecerem sem aliança e arquivarem fotos Crédito: Reprodução/ Instagram

Vivi Noronha, 21, anunciou que o casamento dela com MC Poze, 24, chegou ao fim. A influenciadora confirmou rumores que já circulavam em páginas de fofoca. "Sinto a necessidade de esclarecer que seguimos caminhos diferentes", escreveu em nota.

O relacionamento, marcado por idas e vindas, foi oficializado em outubro do ano passado. Juntos, eles são pais de Júlia, Miguel e Laura.

Sem dar detalhes do término, Vivi pediu aos fãs para "não especularem". "Não é nada do que estão comentando ou imaginando". A influencer ainda disse que o que mais importa nesse momento são os filhos, que continuaram sendo a prioridade.

Já em seu perfil, Poze agradeceu a todos que torciam pelo casal e afirmou que não houve traição.

Declarações de Poze
Declarações de Poze Crédito: Reprodução/ Instagram @pozevidalouca

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

Imagem - Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'; assista

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'; assista

Imagem - Leandro Lima é hospitalizado após beber gasolina acidentalmente

Leandro Lima é hospitalizado após beber gasolina acidentalmente

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação

Cozinha litorânea e aulão de forró são atrações de festival no ES; veja programação
Imagem - Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta

Silvânia Aquino anuncia saída da banda Calcinha Preta
Imagem - Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'; assista

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'; assista