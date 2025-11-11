Susto

Leandro Lima é hospitalizado após beber gasolina acidentalmente

Ator tentou fazer manobra caseira para transferir combustível de um carro a outro e engasgou

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:29

Leandro Lima diz que bebeu gasolina sem querer Crédito: Reprodução/Instagram/@leandrolima

Leandro Lima, 43, precisou correr para a emergência de um hospital nesta segunda-feira (10). Ele relatou, em suas redes sociais, que ingeriu gasolina ao fazer uma manobra caseira.

O ator usou uma mangueira para "chupar" o combustível da moto e colocar no carro. Apesar de já ter feito isso muitas vezes, disse Leandro, ele "vacilou" e acabou engolindo um pouco da gasolina. "Tive falta de ar e vim para o hospital."

"Fui tirar gasolina da moto para botar no Fusca e acabei ingerindo e engasgando com a gasolina. Me deu falta de ar e vim aqui para o hospital. Me deixaram em observação para se certificarem de que não tenha entrado gasolina no meu pulmão", explicou o ator de "Três Graças".

Após passar o dia em observação e fazendo exames, ele recebeu alta e agradeceu o carinho dos fãs. "Não bebam gasolina", alertou.

"Etanol é para os fracos, mas eu aconselho não beber. Nem etanol, nem metanol, nem gasolina. Estou com um bafo de gasolina desgraçado, estou me sentindo o próprio Fusca", brincou.

A gasolina contém substâncias tóxicas como benzeno, tolueno e xileno, que podem causar desde irritações e dores de cabeça até problemas neurológicos e câncer.

