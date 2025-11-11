Leandro Lima é hospitalizado após beber gasolina acidentalmente

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 08:29
Leandro Lima, 43, precisou correr para a emergência de um hospital nesta segunda-feira (10). Ele relatou, em suas redes sociais, que ingeriu gasolina ao fazer uma manobra caseira.
O ator usou uma mangueira para "chupar" o combustível da moto e colocar no carro. Apesar de já ter feito isso muitas vezes, disse Leandro, ele "vacilou" e acabou engolindo um pouco da gasolina. "Tive falta de ar e vim para o hospital."
"Fui tirar gasolina da moto para botar no Fusca e acabei ingerindo e engasgando com a gasolina. Me deu falta de ar e vim aqui para o hospital. Me deixaram em observação para se certificarem de que não tenha entrado gasolina no meu pulmão", explicou o ator de "Três Graças".
Após passar o dia em observação e fazendo exames, ele recebeu alta e agradeceu o carinho dos fãs. "Não bebam gasolina", alertou.
"Etanol é para os fracos, mas eu aconselho não beber. Nem etanol, nem metanol, nem gasolina. Estou com um bafo de gasolina desgraçado, estou me sentindo o próprio Fusca", brincou.
A gasolina contém substâncias tóxicas como benzeno, tolueno e xileno, que podem causar desde irritações e dores de cabeça até problemas neurológicos e câncer.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta