Estrela do K-pop Hyuna desmaia no palco durante apresentação

Enquanto apresentava sua música "Bubble Pop!", Hyuna desmaiou e foi amparada por dançarinos e seguranças

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:57

Hyuna desmaiou no palco durante apresentação Crédito: Reprodução/Instagram/@hyunah_aa

A estrela de K-Pop Hyuna Kim, 31, desmaiou no palco neste domingo (9), enquanto se apresentava no Waterbomb Macau.

Enquanto apresentava sua música "Bubble Pop!", Hyuna desmaiou e foi amparada por dançarinos e seguranças. Imediatamente, ela foi retirada do palco.

Nas redes sociais, Hyuna pediu desculpas aos fãs e prometeu focar em sua recuperação. "Embora tenha passado pouco tempo desde minha última apresentação, eu queria dar a vocês uma ótima performance, mas não sinto que consegui ser profissional e, para ser sincera, não me lembro de nada."

"Vou tentar melhorar minha resistência e me esforçar bastante no futuro. Seria incrível se tudo saísse como eu quero, mas vou me empenhar ao máximo! Quero agradecer por sempre me adorarem, me amarem e me valorizarem desde que eu era criança, apesar das minhas falhas", disse Hyuna.

