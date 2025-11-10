Estrela do K-pop Hyuna desmaia no palco durante apresentação

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 15:57
A estrela de K-Pop Hyuna Kim, 31, desmaiou no palco neste domingo (9), enquanto se apresentava no Waterbomb Macau.
Enquanto apresentava sua música "Bubble Pop!", Hyuna desmaiou e foi amparada por dançarinos e seguranças. Imediatamente, ela foi retirada do palco.
Nas redes sociais, Hyuna pediu desculpas aos fãs e prometeu focar em sua recuperação. "Embora tenha passado pouco tempo desde minha última apresentação, eu queria dar a vocês uma ótima performance, mas não sinto que consegui ser profissional e, para ser sincera, não me lembro de nada."
"Vou tentar melhorar minha resistência e me esforçar bastante no futuro. Seria incrível se tudo saísse como eu quero, mas vou me empenhar ao máximo! Quero agradecer por sempre me adorarem, me amarem e me valorizarem desde que eu era criança, apesar das minhas falhas", disse Hyuna.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta