Música

BTS grava música inédita de Michael Jackson para álbum póstumo, diz jornal

Grupo coreano foi chamado para dar voz a uma canção que havia sido composta para o Rei do Pop e nunca lançada

O grupo de K-pop BTS gravou uma música inédita que seria lançada por Michael Jackson anos antes de sua morte. A informação é do jornal The Irish Sun.

Segundo a publicação, há ao menos dez músicas que haviam sido compostas para que o Rei do pop lançasse um álbum intitulado "Next Thriller". BTS deu voz a uma delas e deve participar de um disco póstumo do astro.