Fãs do BTS preparam programação especial para exibição de "Come in Cinema" em VV

Grupo de k-pop BTS após ganharem três categorias do American Music Awards (AMAs) Crédito: Twitter/ @bts_official

Fenômeno da cultura pop mundial, a boyband sul-coreana BTS começa a exibir nas telonas de todo o país o show "BTS Yet to Come in Cinema". Claro que o Espírito Santo não poderia ficar de fora do circuito!

Os "armys" - como são conhecidos os fãs dos Bangtan Boys - que quiserem assistir aos ídolos na telona podem garantir um lugar para as sessões que acontecem até domingo (5), no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

A melhor parte? Além de conferir ao filme, os fãs poderão se reunir em um ponto de encontro pensado especialmente para eles. O fã clube Espírito K-Pop montou a Magic Shop, no piso L3 do mesmo estabelecimento comercial. O espaço conta com lojas, execuções de músicas do grupo, brindes e ações de entretenimento.

Gerente de marketing do Shopping Praia da Costa, Marcus Aguiar explica que a expectativa é de que os fãs vivam uma experiência incrível nos dias do evento. "Preparamos uma estrutura diferenciada para receber o público, que vai poder se encontrar e se reunir para momentos de muita diversão, num espaço reservado especialmente para eles", destaca.

O foco da programação é reunir os fãs do BTS para o filme e reforçar uma das missões do grupo: a filantropia. Em parceria com o Projeto Ninho, o Espírito K-Pop pretende arrecadar alimentos para ajudar no acolhimento de imigrantes e refugiados que chegam ao Estado. Quem estiver presente e quiser ajudar, pode levar 1kg de alimento não perecível.

"Procuramos uma ONG que dialogue com o que acreditamos. Uma instituição que dê voz a quem foi silenciado, ajudando pessoas a terem uma vida digna. O Projeto Ninho auxilia refugiados e imigrantes no Espírito Santo, acolhendo a diversidade delas e as dificuldades também", explicou a organizadora de eventos da Espírito K-pop, Jéssica Monteiro.

O BTS é conhecido por ser um dos grupos de k-pop que mais faz doações e ajuda causas sociais, tanto que são embaixadores da UNESCO. E o 'army' pegou para si essa missão de ajudar o próximo, sempre com consciência de nossas ações

A expectativa, segundo a organizadora, é de que cerca de 3,5 mil "armys" visitem a loja durante o evento. Para os fãs, a Magic Store está preparando brindes colecionáveis.

"Esses encontros são importantes para interação, é o momento em que podemos ser fãs sem censura, porque ali todo mundo entende a paixão de ser fã de sete coreanos maravilhosos e que diariamente nos trazem palavras de carinho, coragem e superação", completou Jéssica.

SERVIÇO

EXIBIÇÃO DO SHOW "YET TO COME IN CINEMA"

ONDE: Cinema Kinoplex, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha

Cinema Kinoplex, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha QUANDO: Até domingo (5)

Até domingo (5) HORÁRIO: Sessões às 17h e às 19h30

Sessões às 17h e às 19h30 INGRESSOS: Disponíveis no site da Kinoplex. Inteira: R$ 68,39 / Meia: R$ 38,39