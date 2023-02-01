Troca de vouchers do Carnaval de Vitória 2023 começa nesta quinta (2)

Os dias 10, 11 e 12 de fevereiro já estão marcados na agenda de quem curte Carnaval e vai prestigiar as Escolas de Samba de Vitória. A praticamente uma semana da festa começar, quem garantiu a vaga na folia pelo site da Brasil Ticket, comprando mesas, lounges e camarotes corporativos, pode trocar o voucher por um ingresso físico.
A troca será feita a partir desta quinta (2), na bilheteria oficial, instalada na entrada principal do Sambão do Povo, localizado na Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória. Confira a seguir as instruções, com horários de funcionamento:
- QUINTA (2)
- TROCA: vouchers de mesas e lounges.
- HORÁRIO: Das 19h às 23h, devido aos ensaios técnicos das escolas Pega no Samba e Novo Império.
- SEXTA (3)
- TROCA: vouchers de camarotes corporativos, mesas e lounges
- HORÁRIO: das 9h às 13h e de 14h às 18h
- SÁBADO (4)
- TROCA: vouchers de camarotes corporativos, mesas e lounges
- HORÁRIO: Das 9h às 13h
- A PARTIR DE SEGUNDA (6)
- TROCA: vouchers de camarotes corporativos, das mesas e lounges
- HORÁRIO: Das 14h às 18h
NORMAS DOS FOLIÕES
Arquibancadas e mesas
- Cada pessoa poderá levar duas garrafas plásticas de 500 ml cada com bebida e dois lanches (sanduíches salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor e caixas térmicas, apenas bolsa térmica
Lounges
- Não é permitida a entrada com bebida e comida. Será oferecido serviço de bar, com venda de alimentos nestes espaços