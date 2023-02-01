Redes Sociais

  • Troca de vouchers do Carnaval de Vitória 2023 começa nesta quinta (2)
Troca de vouchers do Carnaval de Vitória 2023 começa nesta quinta (2)

Quem adquiriu convites pela internet, comprando mesas, lounges e camarotes corporativos, pode trocar o voucher por um ingresso físico no Sambão do Povo; confira horários de funcionamento
Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 16:22

Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo, em Vitória: desfiles acontecem de 10 a 12 de fevereiro Crédito: Rodrigo Gavini
Os dias 10, 11 e 12 de fevereiro já estão marcados na agenda de quem curte Carnaval e vai prestigiar as Escolas de Samba de Vitória. A praticamente uma semana da festa começar, quem garantiu a vaga na folia pelo site da Brasil Ticket, comprando mesas, lounges e camarotes corporativos, pode trocar o voucher por um ingresso físico.
A troca será feita a partir desta quinta (2), na bilheteria oficial, instalada na entrada principal do Sambão do Povo, localizado na Av. Dário Lourenço de Souza, Caratoíra, Vitória. Confira a seguir as instruções, com horários de funcionamento: 
  • QUINTA (2)
  • TROCA: vouchers de mesas e lounges.
  • HORÁRIO: Das 19h às 23h, devido aos ensaios técnicos das escolas Pega no Samba e Novo Império.
  • SEXTA (3)
  • TROCA: vouchers de camarotes corporativos, mesas e lounges
  • HORÁRIO: das 9h às 13h e de 14h às 18h
  • SÁBADO (4)
  • TROCA: vouchers de camarotes corporativos, mesas e lounges
  • HORÁRIO: Das 9h às 13h
  • A PARTIR DE SEGUNDA (6)
  • TROCA: vouchers de camarotes corporativos, das mesas e lounges
  • HORÁRIO: Das 14h às 18h

NORMAS DOS FOLIÕES

Arquibancadas e mesas
  • Cada pessoa poderá levar duas garrafas plásticas de 500 ml cada com bebida e dois lanches (sanduíches salgados ou frutas). Não será permitido entrar com garrafas de vidro, caixa de isopor e caixas térmicas, apenas bolsa térmica
Lounges
  • Não é permitida a entrada com bebida e comida. Será oferecido serviço de bar, com venda de alimentos nestes espaços

