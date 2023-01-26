Evelyn Bastos, rainha da Mangueira, vai desfilar no Carnaval de Vitória

A rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, fará sua estreia no Carnaval de Vitória. Uma das figuras mais importantes no Carnaval carioca, Evelyn será musa da Chegou O Que Faltava.
Compondo o primeiro setor da agremiação, Evelyn estará, no enredo que fala sobre os tesouros do Espírito Santo, com uma fantasia que representa a “Luminosidade da água do mar, que transborda beleza e encanta o homem para as profundezas”.
A carioca vai desfilar em frente ao carro abre-alas, que está sendo feito de materiais alternativos. Na alegoria, corais que estão sendo construídos com base de caneta - canetas que não estão sendo mais utilizadas - e mais de 20 mil canudinhos de tule, para compor o abre-alas, que será acoplado.
Já no Rio de Janeiro, a rainha vai desfilar na Mangueira, dos carnavalescos Gui Estevão e Annik Salmon, que vão levar para a Sapucaí o enredo “As Áfricas que a Bahia canta”, que promete apresentar a musicalidade baiana por meio dos cortejos afros, com foco no lado feminino.
"A Evelyn é um sonho da escola, já tínhamos tentado nós dois últimos desfiles, porém devido à agenda não foi possível. Esse ano conseguiremos realizar esse sonho, com a estreia dela no carnaval capixaba", diz o presidente da escola, Rafael Cavalieri