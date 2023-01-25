Carnaval 2023: Ingressos para os desfiles também já estão à venda no Sambão do Povo

Desfile da Andaraí no Carnaval de 2022 Crédito: Fernando Madeira

Já está chegando a hora de cair na folia e ver de perto a magia das Escolas de Samba de Vitória invadir o Sambão do Povo. Por isso, quem quiser participar da festa deve garantir logo seu ingresso.

Segundo a produtora JBL, uma das organizadoras do evento, dos 15 mil bilhetes que estavam à venda desde outubro de 2022, restam apenas mil. A boa notícia é que já existe um ponto físico para a venda dos convites.

Desde a última terça (24), é possível adquirir ingressos na entrada principal do Sambão do Povo. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 18 horas. A forma de pagamento poderá ser feita por meio de cartão débito e crédito.

"Como estamos na reta final e o movimento no Sambão aumenta nesta época, decidimos abrir um ponto de venda no local que irá facilitar para quem ainda não comprou e para quem é acostumado a fazer a compra desta forma", explica Juliana Barbarioli, da JBL Produções.

Em tempo: lembrando que a comercialização dos ingressos continua a todo vapor também pela internet , mas, com a cobrança de uma taxa de conveniência.

INGRESSOS DISPONÍVEIS

MESAS DE PISTA (4 LUGARES) - SETORES F e H

DESFILE : Grupo A

: Grupo A DATA : Sexta (10)

: Sexta (10) VALORES: R$ 500