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Escolas de Samba de Vitória

Carnaval 2023: Ingressos para os desfiles também já estão à venda no Sambão do Povo

Venda física começou nesta terça (24); ainda há mil bilhetes disponíveis e, dentre as opções, é possível garantir arquibancadas e mesas de pista
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 14:41

Carnaval 2022
Desfile da Andaraí no Carnaval de 2022 Crédito: Fernando Madeira
Já está chegando a hora de cair na folia e ver de perto a magia das Escolas de Samba de Vitória invadir o Sambão do Povo. Por isso, quem quiser participar da festa deve garantir logo seu ingresso.
Segundo a produtora JBL, uma das organizadoras do evento, dos 15 mil bilhetes que estavam à venda desde outubro de 2022, restam apenas mil. A boa notícia é que já existe um ponto físico para a venda dos convites. 
Desde a última terça (24), é possível adquirir ingressos na entrada principal do Sambão do Povo. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 14h às 18 horas. A forma de pagamento poderá ser feita por meio de cartão débito e crédito.
"Como estamos na reta final e o movimento no Sambão aumenta nesta época, decidimos abrir um ponto de venda no local que irá facilitar para quem ainda não comprou e para quem é acostumado a fazer a compra desta forma", explica Juliana Barbarioli, da JBL Produções.
Em tempo: lembrando que a comercialização dos ingressos continua a todo vapor também pela internet, mas, com a cobrança de uma taxa de conveniência. 

INGRESSOS DISPONÍVEIS

MESAS DE PISTA (4 LUGARES) - SETORES F e H
  • DESFILE: Grupo A
  • DATA: Sexta (10)
  • VALORES: R$ 500 
ARQUIBANCADA - SETORES B e E
  • DESFILE: do Grupo A
  • DATA: Sexta (10)
  • VALORES: Inteira, R$ 70, e meia-entrada, R$ 35
  • DESFILE: Grupo Especial
  • DATA: Sábado (11)
  • VALORES: Inteira, R$ 90, e meia-entrada, R$ 45

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