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Folia

Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 começam nesta terça (24); veja horários

Segundo a Liesge, serão duas escolas de samba por noite de ensaio. Quem começa o esquenta é Unidos do Barreiros e Chegou o que faltava
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:08

A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020
Agremiações usam os ensaios técnicos como uma pré-estreia para o desfile oficial Crédito: Fernando Madeira
A bateria já está pra lá de quente! Nesta terça (24), começam os Ensaios Técnicos do Carnaval de Vitória 2023 e quem aguarda ansioso pela maior festa popular do ES vai sentir o "gostinho" do que as agremiações estão preparando.
Os esperados ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.
"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.
"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.
Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.
"O acesso do público será liberado a partir das 19h30 e a duração do ensaio de cada escola é de uma hora. Entre uma agremiação e outra, há um intervalo de 30 minutos para a entrada na avenida", explica o diretor da Carnaval da Liesge, Jocelino Júnior.
Ah, sim: o público poderá assistir aos ensaios em uma arquibancada a ser disponibilizada para os eventos. 

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO

  • Horário de início: 20h

  • 24/01 - (terça-feira)
  • Barreiros
  • Chegou o que Faltava

  • 25/01 - (quarta-feira)
  • Mocidade da Praia
  • Andaraí

  • 26/01 - (quinta-feira)
  • São Torquato
  • Jucutuquara

  • 30/01 - (segunda-feira)
  • Chega Mais
  • Boa Vista

  • 31/01 - (terça-feira)
  • Império de Fátima
  • Piedade

  • 01/02 - (quarta-feira)
  • Imperatriz do Forte
  • MUG

  • 02/02 - (quinta-feira)
  • Pega no Samba
  • Novo Império

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