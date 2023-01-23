Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 começam nesta terça (24); veja horários

Agremiações usam os ensaios técnicos como uma pré-estreia para o desfile oficial Crédito: Fernando Madeira

A bateria já está pra lá de quente! Nesta terça (24), começam os Ensaios Técnicos do Carnaval de Vitória 2023 e quem aguarda ansioso pela maior festa popular do ES vai sentir o "gostinho" do que as agremiações estão preparando.

Os esperados ensaios acontecem até 2 de fevereiro, sempre a partir das 20 horas, com entrada franca. Veja o calendário das apresentações no serviço abaixo.

"Esta é a oportunidade de as escolas de samba acertarem os últimos detalhes, como o canto e a cadência, além de fazer outros testes antes dos desfiles oficiais", afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edson Neto.

"É ainda uma oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento para a folia", completa Neto.

Normalmente, nos ensaios técnicos, as agremiações "cravam" sua passagem sem alegorias e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

"O acesso do público será liberado a partir das 19h30 e a duração do ensaio de cada escola é de uma hora. Entre uma agremiação e outra, há um intervalo de 30 minutos para a entrada na avenida", explica o diretor da Carnaval da Liesge, Jocelino Júnior.

Ah, sim: o público poderá assistir aos ensaios em uma arquibancada a ser disponibilizada para os eventos.

CONFIRA A ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS NO SAMBÃO DO POVO