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Folia

Veja a programação de ensaios das escolas de samba do ES até o Carnaval 2023

"HZ" preparou uma lista com festas, ensaios (em quadra e nas ruas) das agremiações do Grupo Especial. Escolas prometem alegria e samba no pé até o desfile no dia 11 de fevereiro
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 09:30

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022
A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira
E o relógio marca... Faltando pouco mais de 30 dias para o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (marcado para 11 de fevereiro), as agremiações estão a todo vapor, correndo contra o tempo para brilhar na passarela do samba capixaba.
 "HZ", folião, pesquisou junto às escolas para descobrir quando rolam ensaios em quadras, ruas ou mesmo se vai haver algum encontrão de agremiações, muito tradicional em épocas pré-carnavalescas. Tudo para você poder sentir o clima da festa popular mais importante do país.
Vamos às listas de eventos programados pelas escolas do Grupo Especial:

UNIDOS DA PIEDADE

Carnaval 2022 - Desfile da escola Unidos da Piedade
Carnaval 2022 - Desfile da escola Unidos da Piedade Crédito: Fernando Madeira
  • 15/01. Aniversário 68 anos da Piedade. Com Kiko do Cavaco e Axel Fernandes. A partir das 16h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 40 (na hora). À venda na Loja Casa Costa, próximo à praça Costa Pereira. Informações: (27) 98817-1626  e  (27) 997978043

  • 17/01. Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 38, Vitória. Horário a confirmar

  • 21/01. Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 28, Vitória. Horário a confirmar

  • 24/01. Ensaio de rua (Trio) - Sambão do Povo (Vitória). Horário a confirmar

  • 29/01. Ensaio Geral - Recreio dos Olhos. Horário a confirmar

  • 05/02. Ensaio geral - Recreio dos Olhos. Horário a confirmar

  • 07/02. Descida Rua 7 - Saída Quadra da Piedade. Horário a confirmar

  • INFORMAÇÕES: Mais informações podem ser conseguidas nas redes sociais da agremiação

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Desfile da Unidos da Jucutuquara
Desfile da Unidos da Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva
  • INÍCIO. O primeiro ensaio da temporada acontece no sábado (7), a partir das 19h, no Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Ingressos: R$ 10

  • PREPARAÇÃO: Os ensaios seguintes devem acontecer todos os sábados, a partir 19h, no Clube Social Anchieta, até a realização do desfile oficial, marcado para 11 de fevereiro

  • CANCELADO. A tradicional feijoada da Unidos de Jucutuquara, que estava marcada para domingo (8), foi adiada. A escola promete anunciar uma nova data e novos eventos em breve em suas redes sociais

NOVO IMPÉRIO

Carnaval 2022 - Desfile da Novo Império
Carnaval 2022 - Desfile da Novo Império Crédito: Fernando Madeira
  • COMUNIDADE: A atual campeã do carnaval capixaba promove todas as quintas-feiras (até o desfile oficial) um ensaio aberto à comunidade, com entrada franca, a partir das 19h30, em sua quadra. O espaço fica na Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória

  • DOMINGOS. Aos domingos, a Novo Império está promovendo festas em sua quadra, normalmente com convidados especiais. Neste domingo (8), haverá o primeiro "Encontros de Verão", a partir das 18 horas, com a presença das coirmãs Unidos da Piedade e Andaraí. Ingressos: R$ 10 ou 2kg de alimentos não perecível. As atrações para os demais domingos serão anunciadas em breve pela rede social da agremiação 

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

Independente de Boa Vista
Carnaval 2022 - Desfile da Independente de Boa Vista Crédito: Fernando Madeira
  • FESTA: Nesta sexta (6), a Independente de Boa Vista promove a festa Noite das Fantasias, que contará com participação de Tiago Brito, Émerson Xumbrega e da Bateria Águia Furiosa. A agremiação deve apresentar à comunidade do samba suas fantasias para o Carnaval 2023. Na quadra da escola (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica), a partir das 21h, com entrada franca

  • ENSAIOS: Os ensaios devem acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 21h, no mesmo local. Novas programações e eventos devem ser disponibilizados brevemente nas redes sociais da escola

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

MUG - Mocidade Unida da Glória
Carnaval 2022 - Desfile da Mocidade Unida da Glória Crédito: Fernando Madeira
  • SHOWS E ENSAIOS. A MUG promove shows e ensaios todos os domingos, a partir das 20h, na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, Vila Velha)

  • PARTICIPAÇÕES: Os eventos contam com participação de intérpretes, rainhas, passistas, baterias, baianas, casais de mestre sala e porta-bandeira, destaques, musas e musos. Também haverá roda de samba com Samba Crioulo e DJ Pato. Neste domingo (8), a convidada será a Chegou o que Faltava. Ingressos: R$ 10. Mais informações pelas redes sociais da escola
     
  • PELAS RUAS. A agremiação da Glória também promoverá ensaios de rua. Os encontros acontecem todas as quintas, a partir das 20h, com entrada franca. Saída da Praça Engenheiro Siqueira (pracinha do meio da Glória) até a quadra da MUG

ANDARAÍ

Carnaval 2022
Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí Crédito: Fernando Madeira
  • ENSAIOS: A Venenosa de Maruípe está promovendo ensaios todas as quartas-feiras (até o desfile oficial), a partir das 19h, no Caxias Esporte Clube (Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória), com entrada franca

  • FESTA. No domingo (15), a Andaraí promove a festa "Cervejada da Venenosa", que contará com a participação da Unidos de Jucutuquara e roda de samba. Serão quatro horas de open bar e open food, com cerveja liberada e comida de boteco. Ingressos: R$ 70 (primeiro lote), à venda pela internet (COMPRE AQUI). Contato: (27) 99976-8227

CHEGOU O QUE FALTAVA

Desfile da escola de samba Chegou O que Faltava no carnaval de Vitória.
Carnaval 2022 - Desfile da Chegou O que Faltava  Crédito: Rodrigo Gavini
  • ENSAIOS. O primeiro ensaio de rua da Chegou o que Faltava - campeã do Grupo A de 2022 - será realizado nesta sexta (6), a partir das 19h, com entrada franca. O encontro acontece a Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, 720, Goiabeiras, Vitória. Os demais ensaios estão marcados para o mesmo horário e local, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro

ENSAIOS TÉCNICOS

Ah sim: fizemos uma matéria trazendo datas e horários dos ensaios técnicos que vão rolar no Sambão do Povo. É importantíssimo para que cada escola planeje e detalhe estratégias que serão usadas para conquistar o 10 dos jurados na hora da "onça beber água", ou seja: do desfile oficial. 
Neles, as agremiações "cravam" sua passagem sem carros e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba, trazendo uma prévia do que será apresentado futuramente.

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