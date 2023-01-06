Veja a programação de ensaios das escolas de samba do ES até o Carnaval 2023

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira

E o relógio marca... Faltando pouco mais de 30 dias para o desfile do Grupo Especial das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória (marcado para 11 de fevereiro), as agremiações estão a todo vapor, correndo contra o tempo para brilhar na passarela do samba capixaba.

"HZ", folião, pesquisou junto às escolas para descobrir quando rolam ensaios em quadras, ruas ou mesmo se vai haver algum encontrão de agremiações, muito tradicional em épocas pré-carnavalescas. Tudo para você poder sentir o clima da festa popular mais importante do país.

Vamos às listas de eventos programados pelas escolas do Grupo Especial:

UNIDOS DA PIEDADE

Carnaval 2022 - Desfile da escola Unidos da Piedade Crédito: Fernando Madeira

15/01. Aniversário 68 anos da Piedade. Com Kiko do Cavaco e Axel Fernandes . A partir das 16h, no Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 20 (antecipado) e R$ 40 (na hora). À venda na Loja Casa Costa, próximo à praça Costa Pereira. Informações: (27) 98817-1626 e (27) 997978043





17/01. Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 38, Vitória. Horário a confirmar





Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 38, Vitória. Horário a confirmar 21/01. Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 28, Vitória. Horário a confirmar





Ensaio Geral - Quadra Piedade. Praça Mário de O. Silva, 28, Vitória. Horário a confirmar 24/01. Ensaio de rua (Trio) - Sambão do Povo (Vitória). Horário a confirmar





Ensaio de rua (Trio) - Sambão do Povo (Vitória). Horário a confirmar 29/01. Ensaio Geral - Recreio dos Olhos. Horário a confirmar





Ensaio Geral - Recreio dos Olhos. Horário a confirmar 05/02. Ensaio geral - Recreio dos Olhos. Horário a confirmar





07/02. Descida Rua 7 - Saída Quadra da Piedade. Horário a confirmar





Descida Rua 7 - Saída Quadra da Piedade. Horário a confirmar INFORMAÇÕES: Mais informações podem ser conseguidas nas redes sociais da agremiação

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Desfile da Unidos da Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva

INÍCIO. O primeiro ensaio da temporada acontece no sábado (7) , a partir das 19h, no Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Ingressos: R$ 10





O primeiro ensaio da temporada acontece no , a partir das 19h, no Clube Social Anchieta. Rua José Cassiano dos Santos, 135, Fradinhos, Vitória. Ingressos: R$ 10 PREPARAÇÃO: Os ensaios seguintes devem acontecer todos os sábados, a partir 19h, no Clube Social Anchieta, até a realização do desfile oficial, marcado para 11 de fevereiro





Os ensaios seguintes devem acontecer todos os sábados, a partir 19h, no Clube Social Anchieta, até a realização do desfile oficial, marcado para 11 de fevereiro CANCELADO. A tradicional feijoada da Unidos de Jucutuquara, que estava marcada para domingo (8), foi adiada. A escola promete anunciar uma nova data e novos eventos em breve em suas redes sociais

NOVO IMPÉRIO

Carnaval 2022 - Desfile da Novo Império Crédito: Fernando Madeira

COMUNIDADE: A atual campeã do carnaval capixaba promove todas as quintas-feiras (até o desfile oficial) um ensaio aberto à comunidade, com entrada franca, a partir das 19h30, em sua quadra. O espaço fica na Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória





A atual campeã do carnaval capixaba promove todas as quintas-feiras (até o desfile oficial) um ensaio aberto à comunidade, com entrada franca, a partir das 19h30, em sua quadra. O espaço fica na Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória DOMINGOS. Aos domingos, a Novo Império está promovendo festas em sua quadra, normalmente com convidados especiais. Neste domingo (8), haverá o primeiro "Encontros de Verão", a partir das 18 horas, com a presença das coirmãs Unidos da Piedade e Andaraí. Ingressos: R$ 10 ou 2kg de alimentos não perecível. As atrações para os demais domingos serão anunciadas em breve pela rede social da agremiação

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

Carnaval 2022 - Desfile da Independente de Boa Vista Crédito: Fernando Madeira

FESTA: Nesta sexta (6), a Independente de Boa Vista promove a festa Noite das Fantasias , que contará com participação de Tiago Brito, Émerson Xumbrega e da Bateria Águia Furiosa. A agremiação deve apresentar à comunidade do samba suas fantasias para o Carnaval 2023. Na quadra da escola (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica), a partir das 21h, com entrada franca





Nesta sexta (6), a Independente de Boa Vista promove a festa , que contará com participação de Tiago Brito, Émerson Xumbrega e da Bateria Águia Furiosa. A agremiação deve apresentar à comunidade do samba suas fantasias para o Carnaval 2023. Na quadra da escola (Rua Muniz Freire, 55, Itaquari, Cariacica), a partir das 21h, com entrada franca ENSAIOS: Os ensaios devem acontecer todas as sextas-feiras, a partir das 21h, no mesmo local. Novas programações e eventos devem ser disponibilizados brevemente nas redes sociais da escola

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA

Carnaval 2022 - Desfile da Mocidade Unida da Glória Crédito: Fernando Madeira

SHOWS E ENSAIOS. A MUG promove shows e ensaios todos os domingos, a partir das 20h, na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, Vila Velha)





A MUG promove shows e ensaios todos os domingos, a partir das 20h, na quadra da escola (Rua Mourisco, Glória, Vila Velha) PARTICIPAÇÕES: Os eventos contam com participação de intérpretes, rainhas, passistas, baterias, baianas, casais de mestre sala e porta-bandeira, destaques, musas e musos. Também haverá roda de samba com Samba Crioulo e DJ Pato. Neste domingo (8), a convidada será a Chegou o que Faltava. Ingressos: R$ 10. Mais informações pelas redes sociais da escola



Os eventos contam com participação de intérpretes, rainhas, passistas, baterias, baianas, casais de mestre sala e porta-bandeira, destaques, musas e musos. Também haverá roda de samba com Samba Crioulo e DJ Pato. Neste domingo (8), a convidada será a Chegou o que Faltava. Ingressos: R$ 10. Mais informações pelas redes sociais da escola PELAS RUAS. A agremiação da Glória também promoverá ensaios de rua. Os encontros acontecem todas as quintas, a partir das 20h, com entrada franca. Saída da Praça Engenheiro Siqueira (pracinha do meio da Glória) até a quadra da MUG

ANDARAÍ

Carnaval 2022 - Desfile da Andaraí Crédito: Fernando Madeira

ENSAIOS: A Venenosa de Maruípe está promovendo ensaios todas as quartas-feiras (até o desfile oficial), a partir das 19h, no Caxias Esporte Clube (Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória), com entrada franca





A Venenosa de Maruípe está promovendo ensaios todas as quartas-feiras (até o desfile oficial), a partir das 19h, no Caxias Esporte Clube (Rua Marins Alvarino, 35, Itararé, Vitória), com entrada franca FESTA. No domingo (15), a Andaraí promove a festa "Cervejada da Venenosa", que contará com a participação da Unidos de Jucutuquara e roda de samba. Serão quatro horas de open bar e open food, com cerveja liberada e comida de boteco. Ingressos: R$ 70 (primeiro lote), à venda pela internet (COMPRE AQUI). Contato: (27) 99976-8227

CHEGOU O QUE FALTAVA

Carnaval 2022 - Desfile da Chegou O que Faltava Crédito: Rodrigo Gavini

ENSAIOS. O primeiro ensaio de rua da Chegou o que Faltava - campeã do Grupo A de 2022 - será realizado nesta sexta (6), a partir das 19h, com entrada franca. O encontro acontece a Avenida Professor Fernando Duarte Rabelo, 720, Goiabeiras, Vitória. Os demais ensaios estão marcados para o mesmo horário e local, nos dias 14, 21 e 28 de janeiro

ENSAIOS TÉCNICOS

Sambão do Povo. É importantíssimo para que cada escola planeje e detalhe estratégias que serão usadas para conquistar o 10 dos jurados na hora da "onça beber água", ou seja: do desfile oficial. Ah sim: fizemos uma matéria trazendo datas e horários dos ensaios técnicos que vão rolar no. É importantíssimo para que cada escola planeje e detalhe estratégias que serão usadas para conquistar o 10 dos jurados na hora da "onça beber água", ou seja: do desfile oficial.