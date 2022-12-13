Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 começam em janeiro

Baianas no ensaio técnico da Piedade em 2022 Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa

O calendário de ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 já está definido. Entre os dias 24 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, o Sambão do Povo receberá duas escolas por noite para fazerem o teste da passagem dos integrantes na avenida.

“Esta é a oportunidade das escolas de samba acertarem os últimos detalhes como canto, cadência e outros testes, antes dos desfiles oficiais”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), Edson Neto. “E ainda, oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento”, completa Neto.

As agremiações cravam sua passagem sem carros e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

INGRESSOS CARNAVAL

Ainda há ingressos disponíveis para poucas mesas na sexta-feira, nos setores H e F, e as arquibancadas - individual para cada dia - ou passaporte para sexta-feira e sábado. A venda dos ingressos está sendo feita pelo site Brasil Ticket - https://brasilticket.com.br/.

ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS

Horário de início: 20h





24/01 - (terça-feira)



Barreiros



Chegou o que Faltava





25/01 - (quarta-feira)



Mocidade da Praia



Piedade





26/01 - (quinta-feira)



São Torquato



Jucutuquara





30/01 - (segunda-feira)



Chega Mais



Boa Vista





31/01 - (terça-feira)



Império de Fátima



Andaraí





01/02 - (quarta-feira)



Imperatriz do Forte



MUG





02/02 - (quinta-feira)



Pega no Samba



Novo Império



SERVIÇO