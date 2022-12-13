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Folia

Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 começam em janeiro

Segundo a Liesge, serão duas escolas de samba do ES por noite de ensaio. Vale lembrar que ainda há ingressos para os desfiles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:55

Baianas no ensaio técnico da Piedade
Baianas no ensaio técnico da Piedade em 2022 Crédito: Thiago Soares/jornalismo Faesa
O calendário de ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 já está definido. Entre os dias 24 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, o Sambão do Povo receberá duas escolas por noite para fazerem o teste da passagem dos integrantes na avenida.
“Esta é a oportunidade das escolas de samba acertarem os últimos detalhes como canto, cadência e outros testes, antes dos desfiles oficiais”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), Edson Neto. “E ainda, oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento”, completa Neto.
As agremiações cravam sua passagem sem carros e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.

INGRESSOS CARNAVAL

Ainda há ingressos disponíveis para poucas mesas na sexta-feira, nos setores H e F, e as arquibancadas - individual para cada dia - ou passaporte para sexta-feira e sábado. A venda dos ingressos está sendo feita pelo site Brasil Ticket - https://brasilticket.com.br/.

ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS

  • Horário de início: 20h

  • 24/01 - (terça-feira)
  • Barreiros
  • Chegou o que Faltava

  • 25/01 - (quarta-feira)
  • Mocidade da Praia
  • Piedade

  • 26/01 - (quinta-feira)
  • São Torquato
  • Jucutuquara

  • 30/01 - (segunda-feira)
  • Chega Mais
  • Boa Vista

  • 31/01 - (terça-feira)
  • Império de Fátima
  • Andaraí

  • 01/02 - (quarta-feira)
  • Imperatriz do Forte
  • MUG

  • 02/02 - (quinta-feira)
  • Pega no Samba
  • Novo Império

SERVIÇO

  • CARNAVAL DE VITÓRIA
  • Quando: 10, 11 e 12 de fevereiro de 2023
  • Onde: Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza - Mario Cypreste, Vitória

  • Ingressos:
  • Arquibancadas (Setores B e E)
  • Sexta-feira: R$ 70,00 (inteira) / Meia entrada: R$ 35,00
  • Meia entrada social: (Troca de 2 quilos de alimentos)
  • Sábado: R$ 90,00 / Meia entrada: R$ 45,00
  • Meia entrada social: (Troca de 2 quilos de alimentos)

  • Passaporte (sexta-feira e sábado)
  • R$ 140,00 (inteira) / Meia entrada: R$ 70,00

  • Mesa de pista (Setores H e F) para 4 pessoas
  • Sexta-feira: R$ 500,00

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