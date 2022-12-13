Ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 começam em janeiro

O calendário de ensaios técnicos do Carnaval de Vitória 2023 já está definido. Entre os dias 24 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, o Sambão do Povo receberá duas escolas por noite para fazerem o teste da passagem dos integrantes na avenida.
“Esta é a oportunidade das escolas de samba acertarem os últimos detalhes como canto, cadência e outros testes, antes dos desfiles oficiais”, afirma o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE), Edson Neto. “E ainda, oportunidade para o público conferir como anda sua escola do coração e para quem gosta de acompanhar o aquecimento”, completa Neto.
As agremiações cravam sua passagem sem carros e fantasias. Mas o público pode conferir a organização das alas, as coreografias da comissão de frente e o ritmo da bateria com samba trazendo uma prévia do que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo.
INGRESSOS CARNAVAL
Ainda há ingressos disponíveis para poucas mesas na sexta-feira, nos setores H e F, e as arquibancadas - individual para cada dia - ou passaporte para sexta-feira e sábado. A venda dos ingressos está sendo feita pelo site Brasil Ticket - https://brasilticket.com.br/.
ORDEM DOS ENSAIOS TÉCNICOS
- Horário de início: 20h
- 24/01 - (terça-feira)
- Barreiros
- Chegou o que Faltava
- 25/01 - (quarta-feira)
- Mocidade da Praia
- Piedade
- 26/01 - (quinta-feira)
- São Torquato
- Jucutuquara
- 30/01 - (segunda-feira)
- Chega Mais
- Boa Vista
- 31/01 - (terça-feira)
- Império de Fátima
- Andaraí
- 01/02 - (quarta-feira)
- Imperatriz do Forte
- MUG
- 02/02 - (quinta-feira)
- Pega no Samba
- Novo Império
SERVIÇO
- CARNAVAL DE VITÓRIA
- Quando: 10, 11 e 12 de fevereiro de 2023
- Onde: Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza - Mario Cypreste, Vitória
- Ingressos:
- Arquibancadas (Setores B e E)
- Sexta-feira: R$ 70,00 (inteira) / Meia entrada: R$ 35,00
- Meia entrada social: (Troca de 2 quilos de alimentos)
- Sábado: R$ 90,00 / Meia entrada: R$ 45,00
- Meia entrada social: (Troca de 2 quilos de alimentos)
- Passaporte (sexta-feira e sábado)
- R$ 140,00 (inteira) / Meia entrada: R$ 70,00
- Mesa de pista (Setores H e F) para 4 pessoas
- Sexta-feira: R$ 500,00