Família real do Carnaval de Vitória 2023 promete fazer bonito; conheça os integrantes

A nova família real do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Favio rocha

Abram alas para a nova família real do Carnaval de Vitória. Realizada no último sábado (26), na quadra da MUG, a eleição da côrte do samba para 2023, promovida pela LIESGE, consagrou Dyonata Lucas (Rei Momo), Pamela Silva (Rainha), Duda Silva (Rainha Trans), Ana Clara Bona (Primeira Princesa) e Sabriny Santos (Segunda Princesa).

Integrante da escola Mocidade Unida da Glória (MUG), Dyonata Lucas, de 27 anos, contou para "HZ" que já estava se preparando para o concurso há um tempo. Apesar do esforço, ele disse que ficou surpreso com o resultado e garantiu que fará um bom trabalho durante seu reinado, levando muita simpatia, alegria e samba no pé para todos os lugares que frequentar.

“Eu fiquei sem acreditar. Quando falaram meu nome, nem lembro da minha reação. Também tinham outros candidatos excelentes. Eu não sei se a ficha caiu ainda (risos). Estou muito feliz, era algo que eu queria muito. Espero poder divulgar ainda mais o carnaval de Vitória. Meu objetivo é levar para todo o Brasil”

No Carnaval de 2022, Dyonata foi mestre de cerimônias do casal mirim de mestre sala e porta-bandeira da MUG, sua escola do coração. Segundo ele, seu principal objetivo como Rei Momo é mostrar que a festa não se resume à cultura, mas como uma fonte de renda para muitas pessoas. “Quero mostrar que não é só a cultura, o Carnaval também é geração de emprego, muita gente que está envolvida de alguma maneira com essa data”, disse o passista, que também atua como enfermeiro.

A representatividade também está dentro da corte 2023. "HZ" conversou com Duda Silva, a nova Rainha Trans do Carnaval de Vitória, para saber sobre a importância de ocupar um cargo voltado ao público LGBTQIA+ no carnaval capixaba.

"Ser uma Rainha Trans é resistir e existir. Resistir todos os dias a olhares maldosos, invalidação de identidade entre outras coisas não cabíveis para uma sociedade diversa. Existir é mostrar a beleza de uma mulher trans com classe e glamour, assim como qualquer outra mulher, seja ela cis, negra, gorda, magra, alta, baixa. Essa é a grande importância desse cargo de rainha trans, mostrar que podemos estar, vestir e trabalhar onde quisermos", ressaltou Duda.



Duda Silva é a nova Rainha Trans do Carnaval de Vitória 2023 Crédito: Império de Fátima

Eleita Primeira Princesa do Carnaval de Vitória 2023, Ana Clara Bona, de 20 anos, também falou sobre a responsabilidade de compor a nova família real. “Além de poder representar a ala de passista, ser uma princesa também é representar todos os segmentos do carnaval. Estou ali como uma representante do povo do samba, tentando engrandecer ainda mais o nosso carnaval que, por sinal, é grandioso e precisa de ainda mais visibilidade”, ressaltou a passista da MUG.

Além da MUG, as escolas Boa Vista, Tradição Serrana e Novo Império também estão representadas na corte por Pamela Silva (Rainha), Duda Silva (Rainha Trans) e Sabriny Santos (Segunda Princesa), respectivamente.

Eleição da nova corte do Carnaval de Vitória 2023, na quadra da MUG Crédito: Favio rocha