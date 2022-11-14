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Folia 2023

Com rainha trans, inscrições para família real do Carnaval de Vitória estão abertas

Eleição deve acontecer em 26 de novembro, na quadra da Andaraí, em Vitória. Inscrições seguem pela internet até a próxima segunda-feira (21)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 13:05

Em 2022, foram eleitos para a realeza do Carnaval de Vitória: Mallú Santos (Rainha); Luiz Guilherme Monteiro (Rei Momo); e Verônica Pimentel e Gabrielle Cristina (Princesas)
Em 2022, foram eleitos para a realeza do Carnaval de Vitória: Mallú Santos (Rainha); Luiz Guilherme Monteiro (Rei Momo); e Verônica Pimentel e Gabrielle Cristina (Princesas) Crédito: Gustavo Fernando/Divulgação
Tem ziriguidum, "tereco teco" e balacobaco para dar e vender? Então chegou a sua hora de brilhar, concorrendo a um dos postos da Família Real do Carnaval Capixaba 2023. As inscrições para o concurso seguem até segunda (21) e podem ser feitas pela internet. Por lá, também é possível ter acesso ao regulamento completo do certame.
Para o próximo ano, está previsto o (bem-vindo) retorno da eleição da Rainha Trans, realizado pela primeira vez em 2020, com a coroação de Melanie Jorden. Os outros postos em jogo são, Rei Momo, Rainha (mulher cis) e duas Princesas (escolhidas pela ordem de colocação do concurso entre as mulheres cis participantes).  
A final será realizada em 26 de novembro, na quadra da Andaraí (no Caxias Esporte Clube, em Itararé, Vitória). Lembrando que, para concorrer, é preciso ter algum vínculo com pelo menos uma das 19 escolas que participam do Carnaval de Vitória e ser maior de 18 anos.
Para 2023, há uma mudança significativa no regulamento: foi retirado o desfile de biquíni para a escolha das Rainhas e Princesas. Além disso, está programada uma pré-seleção entre os candidatos inscritos. Ao todo, a Liesge (Liga das Escolas do Grupo Especial) espera que a finalíssima conte com cerca de 20 participantes.
Além do preenchimento do formulário, é preciso enviar algumas cópias de documentos para o e-mail ([email protected]), como carteira de identidade e CPF; comprovante de residência e declaração de indicação de agremiação.
"A presença da Rainha Trans retrata a diversidade que compõe nosso carnaval e o talento dessa parcela da população que tanto faz pela festa", defende Patrick Rocha, diretor de marketing da Liesge a "HZ".
E vai ter dindin para a realeza momesca. Rei, Rainha Cis e Rainha Trans vão ganhar R$ 4 mil cada um. As princesas, por sua vez, levam para casa R$ 1,5 mil cada. 

NORMAS

A escolha dos vencedores será realizada por uma comissão julgadora composta de cinco jurados escolhidos pela Equipe Organizadora do Evento - Liesge. O traje de apresentação é de livre escolha dos candidatos, mas em consonância com o cargo a ser concorrido. Capriche no look!
Entre os quesitos que serão avaliados, estão, simpatia, alegria e espírito carnavalesco (onde deverá ser observado a interação com o público e envolvimento com as agremiações); samba no pé (verificar se o concorrente possui domínio da arte de sambar); e desfile na passarela (onde serão avaliados o traje dos candidatos, a presença de palco e a postura na passarela). 

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