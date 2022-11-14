Com rainha trans, inscrições para família real do Carnaval de Vitória estão abertas

Em 2022, foram eleitos para a realeza do Carnaval de Vitória: Mallú Santos (Rainha); Luiz Guilherme Monteiro (Rei Momo); e Verônica Pimentel e Gabrielle Cristina (Princesas) Crédito: Gustavo Fernando/Divulgação

Família Real do Carnaval Capixaba 2023. As inscrições para o concurso seguem até segunda (21) e podem ser feitas pela Tem ziriguidum, "tereco teco" e balacobaco para dar e vender? Então chegou a sua hora de brilhar, concorrendo a um dos postos dae podem ser feitas pela internet . Por lá, também é possível ter acesso ao regulamento completo do certame.

Rainha Trans, realizado pela primeira vez em 2020, Rei Momo, Rainha (mulher cis) e duas Princesas (escolhidas pela ordem de colocação do concurso entre as mulheres cis participantes). Para o próximo ano, está previsto o (bem-vindo) retorno da eleição da, realizado pela primeira vez em 2020, com a coroação de Melanie Jorden . Os outros postos em jogo são,(mulher cis) e duas(escolhidaspela ordem de colocação do concurso entre as mulheres cis participantes).

A final será realizada em 26 de novembro, na quadra da Andaraí (no Caxias Esporte Clube, em Itararé, Vitória). Lembrando que, para concorrer, é preciso ter algum vínculo com pelo menos uma das 19 escolas que participam do Carnaval de Vitória e ser maior de 18 anos.

Para 2023, há uma mudança significativa no regulamento: foi retirado o desfile de biquíni para a escolha das Rainhas e Princesas. Além disso, está programada uma pré-seleção entre os candidatos inscritos. Ao todo, a Liesge (Liga das Escolas do Grupo Especial) espera que a finalíssima conte com cerca de 20 participantes.

Além do preenchimento do formulário, é preciso enviar algumas cópias de documentos para o e-mail ( [email protected] ), como carteira de identidade e CPF; comprovante de residência e declaração de indicação de agremiação.

"A presença da Rainha Trans retrata a diversidade que compõe nosso carnaval e o talento dessa parcela da população que tanto faz pela festa", defende Patrick Rocha, diretor de marketing da Liesge a "HZ".

E vai ter dindin para a realeza momesca. Rei, Rainha Cis e Rainha Trans vão ganhar R$ 4 mil cada um. As princesas, por sua vez, levam para casa R$ 1,5 mil cada.

NORMAS

A escolha dos vencedores será realizada por uma comissão julgadora composta de cinco jurados escolhidos pela Equipe Organizadora do Evento - Liesge. O traje de apresentação é de livre escolha dos candidatos, mas em consonância com o cargo a ser concorrido. Capriche no look!