Carnaval de Vitória 2023: Sambão terá novos setores e vendas começam nesta sexta (07)

Sambão do Povo durante o desfile das escolas de samba de Vitória em 2018 Crédito: Secundo Rezende

Correção Ao contrário do que foi publicado, os camarotes comerciais terão anúncio de venda em breve e os corporativos começam nesta sexta-feira (07), no site Brasil Ticket. A previsão de venda dos camarotes Vix, Gordinho e P12 está prevista para o dia 17 de outubro. A reportagem foi atualizada.

Olha o Carnaval de Vitória 2023 aí, gente. Marcado para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, a festa promete ser ainda maior no próximo ano e a venda dos ingressos para arquibancadas, mesas de pista e camarotes corporativos começa nesta sexta-feira (7), através do site Brasil Ticket . Os valores ainda não foram divulgados.

Neste ano, a organização do evento é de responsabilidade da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge) e a produção da JBL eventos, Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (04), Liesge e a Liga Independente das Escolas de Samba -ES (Lieses) deram mais detalhes da estrutura a ser montada na passarela do samba. Novos espaços e mais entradas estão na lista de novidades.

Entre elas, o presidente da Liesge, Edson Neto, revelou que haverá uma arquibancada social, em que as entradas serão adquiridas mediante a troca de alimentos não perecíveis. "Estamos analisando com a Prefeitura de Vitória como será feita a distribuição destes ingressos", disse Edson, sem falar a quantidade, nem quem terá direito a estas entradas. Porém, será feito um mapeamento junto às comunidades das agremiações para ajudar nesta análise.

Além disso, o Sambão também irá contar com entrada e espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), localizado próximo da dispersão. "Vai ter um espaço exclusivo para o portador e seu acompanhante, onde eles terão um credenciamento prévio para acessar com o veículo próprio ou o Mão na Roda (veículos da Ceturb) para chegar bem próximo da entrada, que será pelo Mar e Terra", disse Milton Ramos de Abreu Lima, sócio da JBL Produções.

Outra novidade é a inserção de lounges embaixo da primeira arquibancada (setor B) e a mudança de lado das mesas, que agora serão alocadas à direita da avenida. Ao todo, o Sambão terá 30 lounges com capacidade para dez pessoas cada.

Os camarotes comerciais - com oferta de shows e venda de ingressos individuais - se repetem nesta edição. Até o momento, estão confirmados os camarotes Gordinho, Vix e P12 (próximo ao recuo da bateria), com previsão de vendas para o dia 17 de outubro. Os camarotes corporativos terão as vendas iniciadas nesta sexta-feira (07), no site Brasil Ticket.

DESFILES ATÉ NO DOMINGO

Com a ordem dos desfiles definida (confira abaixo), a programação de 2023 terá uma mudança no dia do Grupo de Acesso B, que costumava desfilar na quinta-feira. Em 2023, as escolas do Grupo A vão abrir o carnaval na sexta-feira, seguido pelo Grupo Especial no sábado e, fechando os desfiles, o Grupo B (ou de Acesso) no domingo.

“Nós fizemos uma pesquisa para saber a opinião do público e melhorar ainda mais o Carnaval. A promessa é que seja um desfile lindo, as escolas já estão com os sambas-enredo na ponta da língua e nós acreditamos que será uma disputa bem acirrada em 2023.Tenho certeza que as pessoas vão se surpreender e gostar muito da festa no próximo ano”, disse Edson, lembrando que a gestão dos desfiles das escolas de samba até 2025 é da LIESGE .

A TV Gazeta será novamente a emissora oficial dos desfiles das escolas de samba, com transmissão ao vivo das apresentações do Grupo Especial, no sábado (11).

A Novo Império é a campeã do Carnaval Capixaba 2022 Crédito: Fernando Madeira

CONFORTO E SEGURANÇA

Na coletiva, a organização ressaltou a inserção de mais 80 banheiros químicos em todo o Sambão do Povo para melhorar o fluxo durante os três dias de evento. Além disso, a Prefeitura de Vitória irá reforçar a segurança no entorno do evento com um sistema de videomonitoramento e iluminação especial na via Servidão Belarmino Guedes de Moraes, que fica atrás do Sambão.

Veja a ordem dos desfiles das Escolas de Samba:

Ordem das escolas do Grupo A (sexta-feira, 10):





1- Imperatriz do Forte

2- Império de Fátima

3- Pega no Samba

4- Independentes de São Torquato

5 - Chega Mais

6- Mocidade da Praia

7- Unidos de Barreiros

Ordem das escolas do Grupo Especial (sábado, 11):





1- Piedade

2- Jucutuquara

3- Novo Império

4- Boa Vista

5- MUG

6- Andaraí

7- Chegou o que Faltava