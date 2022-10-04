Carnaval de Vitória 2023: Sambão terá novos setores e vendas começam nesta sexta (07)

Correção
06/10/2022 - 11:00
Ao contrário do que foi publicado, os camarotes comerciais terão anúncio de venda em breve e os corporativos começam nesta sexta-feira (07), no site Brasil Ticket. A previsão de venda dos camarotes Vix, Gordinho e P12 está prevista para o dia 17 de outubro. A reportagem foi atualizada.
Olha o Carnaval de Vitória 2023 aí, gente. Marcado para os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, no Sambão do Povo, a festa promete ser ainda maior no próximo ano e a venda dos ingressos para arquibancadas, mesas de pista e camarotes corporativos começa nesta sexta-feira (7), através do site Brasil Ticket. Os valores ainda não foram divulgados.
Neste ano, a organização do evento é de responsabilidade da Liga das Escolas do Grupo Especial (Liesge) e a produção da JBL eventos, Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (04), Liesge e a Liga Independente das Escolas de Samba -ES (Lieses) deram mais detalhes da estrutura a ser montada na passarela do samba. Novos espaços e mais entradas estão na lista de novidades.
Entre elas, o presidente da Liesge, Edson Neto, revelou que haverá uma arquibancada social, em que as entradas serão adquiridas mediante a troca de alimentos não perecíveis. "Estamos analisando com a Prefeitura de Vitória como será feita a distribuição destes ingressos", disse Edson, sem falar a quantidade, nem quem terá direito a estas entradas. Porém, será feito um mapeamento junto às comunidades das agremiações para ajudar nesta análise.
Além disso, o Sambão também irá contar com entrada e espaço exclusivo para pessoas com deficiência (PCD), localizado próximo da dispersão. "Vai ter um espaço exclusivo para o portador e seu acompanhante, onde eles terão um credenciamento prévio para acessar com o veículo próprio ou o Mão na Roda (veículos da Ceturb) para chegar bem próximo da entrada, que será pelo Mar e Terra", disse Milton Ramos de Abreu Lima, sócio da JBL Produções.
Outra novidade é a inserção de lounges embaixo da primeira arquibancada (setor B) e a mudança de lado das mesas, que agora serão alocadas à direita da avenida. Ao todo, o Sambão terá 30 lounges com capacidade para dez pessoas cada.
Os camarotes comerciais - com oferta de shows e venda de ingressos individuais - se repetem nesta edição. Até o momento, estão confirmados os camarotes Gordinho, Vix e P12 (próximo ao recuo da bateria), com previsão de vendas para o dia 17 de outubro. Os camarotes corporativos terão as vendas iniciadas nesta sexta-feira (07), no site Brasil Ticket.
DESFILES ATÉ NO DOMINGO
Com a ordem dos desfiles definida (confira abaixo), a programação de 2023 terá uma mudança no dia do Grupo de Acesso B, que costumava desfilar na quinta-feira. Em 2023, as escolas do Grupo A vão abrir o carnaval na sexta-feira, seguido pelo Grupo Especial no sábado e, fechando os desfiles, o Grupo B (ou de Acesso) no domingo.
“Nós fizemos uma pesquisa para saber a opinião do público e melhorar ainda mais o Carnaval. A promessa é que seja um desfile lindo, as escolas já estão com os sambas-enredo na ponta da língua e nós acreditamos que será uma disputa bem acirrada em 2023.Tenho certeza que as pessoas vão se surpreender e gostar muito da festa no próximo ano”, disse Edson, lembrando que a gestão dos desfiles das escolas de samba até 2025 é da LIESGE .
A TV Gazeta será novamente a emissora oficial dos desfiles das escolas de samba, com transmissão ao vivo das apresentações do Grupo Especial, no sábado (11).
CONFORTO E SEGURANÇA
Na coletiva, a organização ressaltou a inserção de mais 80 banheiros químicos em todo o Sambão do Povo para melhorar o fluxo durante os três dias de evento. Além disso, a Prefeitura de Vitória irá reforçar a segurança no entorno do evento com um sistema de videomonitoramento e iluminação especial na via Servidão Belarmino Guedes de Moraes, que fica atrás do Sambão.
Veja a ordem dos desfiles das Escolas de Samba:
- Ordem das escolas do Grupo A (sexta-feira, 10):
- 1- Imperatriz do Forte
- 2- Império de Fátima
- 3- Pega no Samba
- 4- Independentes de São Torquato
- 5 - Chega Mais
- 6- Mocidade da Praia
- 7- Unidos de Barreiros
- Ordem das escolas do Grupo Especial (sábado, 11):
- 1- Piedade
- 2- Jucutuquara
- 3- Novo Império
- 4- Boa Vista
- 5- MUG
- 6- Andaraí
- 7- Chegou o que Faltava
- Ordem das escolas do Grupo B (domingo, 12):
- 1- Rosas de Ouro
- 2- União Jovem de Itacibá
- 3- Mocidade Serrana
- 4- Independentes de Eucalipto
- 5- Tradição Serrana