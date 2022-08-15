Marcelo Adnet vai compor o samba da Independente de Boa Vista no Carnaval 2023

Marcelo Adnet revelou no Altas Horas que vai compor o samba da Boa Vista Crédito: Reprodução/Globoplay

A Independente de Boa Vista já esquenta os tamborins para o Carnaval 2023. E no próximo ano, a escola ganha um reforço daqueles. Afinal, Marcelo Adnet estará à frente da direção artística da escola.

A informação surgiu após o humorista falar no programa "Altas Horas" (TV Globo), exibido no último sábado (13), que vai compor sambas para, pelo menos, seis escolas.

"Antes de vir para cá, estava na casa do grande compositor André Diniz, fazendo samba pro Salgueiro. Vou botar samba na Tijuca, na Viradouro, na minha querida São Clemente, vou fazer samba pra Realeza, do Rio Grande do Sul, por encomenda, vou ser carnavalesco da Botafogo Samba Clube, e vou desenvolver o enredo da Independente de Boa Vista, do Espírito Santo, também", disse Adnet, durante o programa.

Em conversa com HZ, o presidente da escola, Emerson Xumbrega, disse que a participação do humorista vai além da composição. "O Adnet vai ser diretor artístico da escola. O tema do enredo foi uma proposta dele. A gente vai falar sobre humor, bem a praia dele", disse o sambista ao HZ.

"Aí rolou o convite para ele escrever o samba junto com a galera da Boa Vista. Ele estará de cabeça. Adnet está bem empolgado, ele é muito gente boa e tem tudo para dar certo essa parceria", completa Xumbrega.

Segundo o presidente da Boa Vista, Adnet deve vir algumas vezes a Cariacica para acompanhar tudo. "O trabalho dele vai englobar a pesquisa e a direção para o desfile, a direção artística com alguns setores, propondo ideias para levarmos para a avenida. Ele inclusive vai desfilar na escola", explica.

Xumbrega adianta que, até o momento, a primeira vinda de Adnet à escola será em outubro. "A princípio, ele topou de vir em outubro para o aniversário da escola", detalha.

FEIJOADA DA ESCOLA

Enquanto, Adnet não chega, a agremiação segue seu calendário de eventos. No dia 3 de setembro, acontece a 15ª feijoada da Boa Vista, na Matrix Music Hall. Os ingressos já estão à venda no site onticket.com.br, na farmácia Rede Farmes de Itaquari, e na Racco, em Campo Grande.