Colatina será enredo da MUG em 2023 no Carnaval de Vitória

A Mocidade Unida da Glória é atual vice-campeã do carnaval capixaba Crédito: Fernando Madeira

Atual vice-campeã do carnaval capixaba, a Mocidade Unida da Glória tem um enredo para chamar de seu em 2023, "A Caminho Das Terras do Sol Poente..." vai homenagear a cidade de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo.

A informação foi repassada a "HZ" pelo diretor de comunicação da escola, Patrick Rocha. "Vamos fazer uma 'viagem de trem' por Colatina, completando o tour que a MUG vem fazendo pelo 'capixabismo'", aponta.

"Começamos em 2019, com 'Oby: O Imaculado Santuário das Lendas', exaltando nossas lendas, e seguiu em 'O Leão em Caravana Traz ao Palco da Folia a Imagem e a Semelhança com um Quê de Fantasia', trazendo parte da religiosidade de nosso povo", relembra.

O enredo deve trazer parte da história de Colatina, carinhosamente conhecida como Princesinha do Norte. Entre os destaques que serão levados para o Sambão do Povo, o importante polo industrial e comercial da cidade, sua ligação com o Rio Doce, e seus movimentos culturais, especialmente a tradicional Festa do Cafona, que completará três décadas em 2023.

Além disso, será ressaltado um dos "feitos" do município: ter um dos por do sol mais bonito do mundo, de acordo com levantamento feito pela revista norte-americana "Time", na década de 1960.

"Apresentaremos algumas curiosidades, como o fato de Colatina ter sido capital do Estado por três dias, em 1916, durante a Revolta de Xandoca", destaca Patrick, referindo-se ao conflito entre coronéis pelo controle do governo do Espírito Santo, ocorrido entre 26 a 29 de junho de 1916. Na ocasião, o professor Alexandre Calmon (conhecido como "Xandoca") estabeleceu um governo paralelo para o ES, tendo como sede Colatina.

E 2023 promete ser um ano especial para a agremiação do bairro da Glória, em Vila Velha. O enredo colatinense marca o retorno do carnavalesco Petterson Alves, após dez anos de afastamento.