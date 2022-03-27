Carnaval de Vitória 2022: conheça as rainhas do Grupo Especial

Como diria o saudoso Oswaldo Sargentelli, aqui tem "telecoteco" e "ziriguidum" para dar, vender e, quiçá, emprestar! Em clima de folia, "HZ" reuniu as rainhas de bateria das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de Vitória para um ensaio fotográfico e elas contam, tintim por tintim, como está a preparação para arrebentar no Sambão do Povo durante o desfile, que acontece em 9 de abril, com transmissão da TV Gazeta para todo o Estado e pelo G1/ES para todo o país e também para o mundo, por que não?
As beldades falaram de suas dietas (muitas rainhas fogem delas, acreditem!), rotinas de exercícios físicos (a maioria treina pesado), como fazem para suportar a pressão de desfilarem sambando por 60 minutos (o tempo normal de uma apresentação) e, mesmo tentando manter segredo, algumas detalharam como serão as fantasias, quase sempre luxuosas, que usarão na passarela. Em tempo: "HZ" confessa que, nesse último quesito, foi difícil tirar nota 10, ou seja, conseguir informações. Elas fizeram jogo duro!
Participaram do ensaio/entrevista na Rede Gazeta as rainhas de bateria da Mocidade Unida da Glória, Fernanda Figueiredo; Novo Império, Rayane Rosa; Unidos da Piedade, Rose de Oliveira; Unidos de Jucutuquara, Schyrley Moura; e Andaraí, Fernanda Passon, chamada pelas outras musas de "Barbie do Samba Capixaba", por sua graciosidade, cabelos loiríssimos e pouco menos de 1,60m de altura (não vamos entregar a altura da realeza, né?).
Thalita Zampirolli, rainha da Independente de Boa Vista, não esteve presente ao encontro, pois reside nos Estados Unidos. A atriz e empresária mandou algumas respostas por áudio e utilizamos fotos concedidas por sua assessoria de imprensa. Convidamos a Imperatriz do Forte, mas a rainha da agremiação, Ana Lucia Ranzinger, preferiu não participar.
Ah, sim: o ensaio fotográfico, comandado por Vitor Jubini e Farley Sil, foi tão glamouroso que gerou um making of dos bastidores. Dê uma conferida no vídeo abaixo!
FERNANDA FIGUEIREDO - MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
Fernanda Figueiredo, rainha de bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG)
- PROFISSÃO: Empresária no ramo de estética, fazendo pós-graduação em Estética Avançada
- REINADO: "Estou há 20 anos à frente da bateria da MUG, desde a reinauguração do Sambão do Povo, em 2002. Comecei com a minha mãe, Kátia Sueli, que reinou por quase 40 anos. Meu samba no pé é um fator genético (risos)"
- PREPARAÇÃO: "Treino três vezes na semana, trabalhando com um personal trainer. Também faço um circuito de corrida na areia, para aumentar a resistência física. Como ensaiamos algumas vezes na semana, o gás da bateria já faz aumentar a nossa frequência e resistência cardíaca"
- ALIMENTAÇÃO: "Trabalho com um nutricionista, mas confesso que como de tudo. Meu prato tem um carboidrato magro, uma proteína e muita salada. Mas não deixo de comer meu churrasco com a família, isso é sagrado!"
- FANTASIA: "Não posso dar muitos detalhes (todas dizem isso!), mas minha roupa será em tons de azul, bem sensual e decotada, representando uma princesa dos soldados. Não vão faltar faisões"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Essa resistência para passar sambando na avenida, a gente adquire nos ensaios, tendo intimidade com a explosão da bateria. Isso é o que nos dá gás"
RAYANE ROSA - NOVO IMPÉRIO
Rayane Rosa, rainha de bateria da Novo Império
- PROFISSÃO: Secretária
- REINADO: "Comecei como passista aos 13 anos e estou há sete à frente da bateria. Sou da comunidade de Caratoíra, por isso tenho uma ligação muito forte com a escola. Ainda tenho um suporte: meu marido e meu filho, de 11 anos, são ritmistas"
- PREPARAÇÃO: "Faço musculação três vezes na semana. Meu personal trainer é o presidente da Novo Império, Alessandro Souza. A empolgação é maior. De resto, é muito samba no pé mesmo, especialmente nos ensaios. Nossa resistência física vem daí, do calor da bateria. Ah, também estou com o crossfit"
- ALIMENTAÇÃO: "Se falar que faço dieta, o pessoal de Caratoíra vai tirar sarro de mim (risos). Não faço (dieta) e como de tudo! Adoro pizza e hambúrguer. Para manter o corpo em forma, só pegando pesado na malhação"
- FANTASIA: "Vou vir de Riqueza da Igreja Católica, com muito brilho e faisão. A fantasia terá um tom laranja"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "É uma explosão de alegria que a gente nem sente. Em 2017, desfilei com um problema na fantasia. Passei pelo Sambão do Povo com o glúteo sangrando. Esse pique, a gente só tem por conta do amor pela comunidade e também porque estamos lá, trabalhando em todos os ensaios"
ROSE DE OLIVEIRA - UNIDOS DA PIEDADE
Rose de Oliveira, rainha de bateria da Unidos da Piedade
- PROFISSÃO: Empresária
- REINADO: "Sou do Rio e comecei na Unidos da Ponte, de São João do Meriti. Também desfilei na União da Ilha e Mocidade. Minha ligação com o carnaval se fortaleceu quando cheguei ao Espírito Santo. Me sinto capixaba e meu amor por essa terra vem do carnaval. Há cinco anos comecei na São Torquato e estou à frente da bateria da Unidos da Piedade há algumas temporadas. Tenho um amor imenso pela comunidade da escola (localizada nos bairros da Fonte Grande e Piedade, em Vitória) e por suas crianças, fazendo vários trabalhos sociais. Todo mundo se ajuda, como uma família"
- PREPARAÇÃO: "Faço academia quatro vezes por semana. Além disso, independente da época do carnaval, sou adepta da ioga, pilates e pole dance, que ajuda a manter a sustentação dos músculos do corpo. Com a proximidade dos desfiles, dou uma parada com a pole, pois pode deixar algumas partes do corpo com manchas roxas"
- ALIMENTAÇÃO: "Sou bem regrada em relação a isso, 'caxias' mesmo (risos). Não falta em minha dieta banana da terra, mel, chia, mamão, carnes magras, salada, ovos, aipim e batata doce. Começo a dieta mais pesada faltando seis meses para o desfile"
- FANTASIA: "Vou representar a força do mal, o lado ruim do ser humano, com chifres e tudo (risos). A gente vai inovar, com uma roupa performática, feita com um material - Worbla - muito usado entre os cosplayers. É uma espécie de termoplástico importado da Espanha, que tem a solidez de um madeirite. Ao ser aquecido, fica moldado no corpo, como uma armadura. Quem está cuidando da fantasia é Daniel Braga. A roupa terá uma cor dourada"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "A gente desfila com amor. É lindo ver o carinho que os membros da escola passam para a gente, sentir o calor da bateria e a força das arquibancadas"
SCHYRLEY MOURA - UNIDOS DE JUCUTUQUARA
Shyrley Moura, rainha de bateria da Unidos de Jucutuquara
- PROFISSÃO: Empresária do setor de estética - designer de sobrancelhas
- REINADO: "Minha paixão pela escola vem de família. Meu bisavô, Sr. Manoel, era morador de Jucutuquara e entusiasta da folia. Entrei na agremiação por incentivo da minha mãe, que adora o carnaval, em 2013. Em 2018, desfilei de destaque de chão. Algum tempo depois, o presidente (Rogério Sarmento) me incentivou a ser rainha da bateria. Fiz minha estreia em 2019. Me dedico muito à comunidade. Hoje, sou próxima dos conselheiros e da Velha Guarda. Somos uma grande família"
- PREPARAÇÃO: "Sou adepta da musculação, cinco dias por semana, e também de alguns procedimentos estéticos, como drenagem linfática e manta térmica, tudo para conter a retenção de líquidos. Sábado e domingo pratico o melhor exercício aeróbico, que é sambar na quadra da escola"
- ALIMENTAÇÃO: " (Gargalhadas antes de responder) Sempre tive um quadril largo e glúteos muito avantajados (mais risos). Então a gente tem que controlar bem a alimentação, né? A dieta se torna mais rigorosa com a proximidade dos desfiles, com mais restrições. Evito comer alimentos gordurosos e tomar refrigerantes. Meu dia a dia, sempre tem ovos, iogurtes naturais e suplementos como Whey Protein"
- FANTASIA: "Vou desfilar de Rainha e Soberana do Tempo. Não posso dar detalhes, somente dizer que será bem decotada e com muito faisão"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Passei por um problema na coluna, próximo à região lombar. Estou fazendo tratamento, mas o amor pelo carnaval é maior. A gente enfrenta a dor pelo samba"
FERNANDA PASSON - ANDARAÍ
Fernanda Passon, rainha de bateria da Andaraí
- PROFISSÃO: Cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial, e influenciadora digital, com mais de 330 mil seguidores no Instagram
- REINADO: "Me apaixonei pelo carnaval assistindo aos desfiles na Marquês de Sapucaí. Logo quis entrar em aulas particulares para aprender a sambar (risos). Desfilei duas vezes como madrinha da Novo Império e uma vez da Pega no Samba. Em 2020, recebi o convite do presidente Thiago Bandeira para assumir o posto de rainha da Andaraí. Me apaixonei pela comunidade de Santa Marta (Vitória). Me 'abraçaram' de uma maneira gostosa, receptiva. Quero retribuir esse carinho com muito trabalho e dedicação"
- PREPARAÇÃO: "Faço musculação seis vezes na semana, até porque participei de competições de fisiculturismo. Também faço 15 minutos de esteira, diariamente. Não posso fazer mais, pois perco muito peso facilmente. E sambo muito (risos)"
- ALIMENTAÇÃO: "Como de tudo, não gosto de muitas restrições (risos). Do cardápio alimentação saudável, costumo comer iogurte com proteína. Só não tomo refrigerantes. Menino, isso é uma bomba de puro açúcar!"
- FANTASIA: "Trouxe barras de ouro 22 quilates de Dubai (Emirados Árabes), que vão ser usadas para confeccionar a fantasia, que será de Rainha da Corte Portuguesa. Estive na Colômbia recentemente e comprei esmeraldas, que se juntarão a cristais Swarovski. Não sei ao certo a quantidade de pedrarias. Claro, vai ter decote e faisões. Não será uma roupa pesada, vai dar para sambar normalmente. Não gosto de falar em cifras, mas estou investindo mais de R$ 200 mil"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Vou de salto 15 mesmo (risos). Tive Covid-19 em julho do ano passado, o que fez com que me preocupasse em recuperar minha condição cardiovascular. Fiz um trabalho especial com um personal trailer. Além disso, continuo com as aulas de samba, feitas com o coreógrafo George Falcão"
THALITA ZAMPIROLLI - INDEPENDENTE DE BOA VISTA
Thalita Zampirolli, Rainha de Bateria da Independente de Boa Vista
- PROFISSÃO: Atriz, empresária, modelo e influencer digital, contando com 880 mil seguidores no Instagram
- REINADO: "Recebi o convite da agremiação para ser rainha de bateria em 2022, mas já desfilei na escola como musa em 2016. Sempre amei carnaval, amo estar na avenida e para mim vai ser um privilégio, depois de dois anos sem desfiles, voltar à passarela do samba como rainha. No Espírito Santo, a única escola que desfilei é a Boa Vista"
- PREPARAÇÃO: "Quero chegar na avenida arrasando, com o corpo que sempre gostei, mais 'seca', definida, feminina e com curvas, por isso, estou intensificando os treinamentos"
- ALIMENTAÇÃO: "Estou com uma dieta muito regrada, até pesando a comida, e dosando bem a alimentação"
- FANTASIA: "Minha fantasia vai ser um espetáculo à parte. Virei com uma peça especial, que contará com ouro vindo de Dubai (nos Emirados Árabes)"
- 60 MINUTOS DE SAMBA NO PÉ: "Para aguentar o pique, é apostar em uma dieta saudável e em muitas horas de treino, até para aguentar a fantasia, o salto alto e toda essa adrenalina. O importante é manter o amor pelo carnaval no coração"