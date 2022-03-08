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Como retomar a rotina de atividades físicas

Agora que os feriados acabaram, chegou a hora de voltar para os treinos e garantir que a rotina de treinos coloque o corpo em forma e melhore a qualidade de vida

Públicado em 

08 mar 2022 às 16:41
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Crédito: Pexels
Tem quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Então, agora que os dias de folia passaram é hora de retomar o trabalho e voltar para a academia. Afinal, incluir exercícios físicos como parte da rotina não ajuda apenas a manter o corpo em forma, mas também garante um envelhecimento saudável e o funcionamento adequado do organismo.
Pelo menos, é o que garante a professora de educação física e líder de unidade da Smartfit do Shopping Vila Velha, Kariny Vianez. De acordo com ela, essas atividades são a dose diária de saúde para o nosso corpo e que apesar do início ser doloroso, ter disciplina e cuidado ajuda a melhorar a qualidade de vida.
Se você ficou afastado dos treinos nos dias de carnaval ou decidiu parar com as atividades por algum motivo e pretende retomar a rotina, Kariny afirma que o ideal é voltar com calma. A dica é reduzir as cargas no início e não esquecer de fazer um aquecimento antes de iniciar a série e finalizar com um alongamento.
"Os exercícios físicos servem como instrumento e ferramenta de qualidade de vida. Para quem está começando agora a dica é procurar por uma atividade que seja prazerosa porque isso vai ajudar a manter o foco e realizar as metas pessoais estabelecidas"
Kariny Vianez - professora de educação física
Parceira do Clube A Gazeta, a Smartfit proporciona aos assinantes um cheque bônus no valor de R$ 200,00 na contratação de um plano nas academias.
Outra dica da professora de educação física é conversar com o instrutor sobre os objetivos e o tempo disponível para realizá-los. Isso porque, não adianta montar uma série de exercícios e dividir em diferentes dias sem ter metas e disponibilidade para executá-los, uma vez que isso atrapalha na obtenção de resultados.
"Nosso corpo é muito inteligente e a atividade física é a dose diária de saúde que precisamos para manter essa máquina funcionando. No início pode ser doloroso, mas é importante ser persistente e ter disciplina porque cuidando do nosso corpo como uma ferramenta de manutenção da qualidade de vida, encontramos equilíbrio para o pleno funcionamento"
Kariny Vianez - professora de eduação física
Crédito: Pexels

OUTROS BENEFÍCIOS

Além da Smartfit, os assinantes do Clube A Gazeta que estão querendo entrar em forma podem desfrutar de descontos e ofertas especiais em outros estabelecimentos e academias.
O Cross Fire Box, é recomendado para aqueles que desejam aumentar rapidamente a sua condição física geral por meio de diferentes exercícios realizados em um tempo determinado. Quem faz parte do Clube A Gazeta ganha 15% de desconto na mensalidade.
Já para quem prefere as tradicionais academia, a Wellness oferece condições especiais nos planos mensais, incluindo isenção da taxa de matrícula ou na taxa de adesão.

INFORMAÇÕES:

Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta e não quer ficar fora dessas dicas, não perca mais tempo. Acesse a loja clicando aqui ou entre em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.

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