Como retomar a rotina de atividades físicas

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Tem quem diga que o ano só começa depois do carnaval. Então, agora que os dias de folia passaram é hora de retomar o trabalho e voltar para a academia. Afinal, incluir exercícios físicos como parte da rotina não ajuda apenas a manter o corpo em forma, mas também garante um envelhecimento saudável e o funcionamento adequado do organismo.

Pelo menos, é o que garante a professora de educação física e líder de unidade da Smartfit do Shopping Vila Velha, Kariny Vianez. De acordo com ela, essas atividades são a dose diária de saúde para o nosso corpo e que apesar do início ser doloroso, ter disciplina e cuidado ajuda a melhorar a qualidade de vida.

Se você ficou afastado dos treinos nos dias de carnaval ou decidiu parar com as atividades por algum motivo e pretende retomar a rotina, Kariny afirma que o ideal é voltar com calma. A dica é reduzir as cargas no início e não esquecer de fazer um aquecimento antes de iniciar a série e finalizar com um alongamento.

"Os exercícios físicos servem como instrumento e ferramenta de qualidade de vida. Para quem está começando agora a dica é procurar por uma atividade que seja prazerosa porque isso vai ajudar a manter o foco e realizar as metas pessoais estabelecidas" Kariny Vianez - professora de educação física

Parceira do Clube A Gazeta, a Smartfit proporciona aos assinantes um cheque bônus no valor de R$ 200,00 na contratação de um plano nas academias.

Outra dica da professora de educação física é conversar com o instrutor sobre os objetivos e o tempo disponível para realizá-los. Isso porque, não adianta montar uma série de exercícios e dividir em diferentes dias sem ter metas e disponibilidade para executá-los, uma vez que isso atrapalha na obtenção de resultados.

"Nosso corpo é muito inteligente e a atividade física é a dose diária de saúde que precisamos para manter essa máquina funcionando. No início pode ser doloroso, mas é importante ser persistente e ter disciplina porque cuidando do nosso corpo como uma ferramenta de manutenção da qualidade de vida, encontramos equilíbrio para o pleno funcionamento" Kariny Vianez - professora de eduação física

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Além da Smartfit, os assinantes do Clube A Gazeta que estão querendo entrar em forma podem desfrutar de descontos e ofertas especiais em outros estabelecimentos e academias.

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