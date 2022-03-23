Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Folia no Sambão

Carnaval de Vitória 2022: David Brazil vai desfilar na Chegou O que Faltava

Promotor de eventos é muso da agremiação e desfila no Sambão do Povo, no dia 8 de abril. Ele dá detalhes de como será a fantasia
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:51

David Brazil
David Brazil  Crédito: Instagram/@vinnynunes_
Faltam duas semanas para os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo. E as confirmações de famosos no Sambão do Povo começam a acontecer. O primeiro nome é David Brazil, que é o muso da Chegou O que Faltava.
Segundo o promotor de eventos, sua fantasia vai representar o DNA. "Minha roupa é prateada e com detalhes em cores. A cabeça também terá várias cores, bem tchan. Quem está fazendo é o Bruno César, que é o estilista que faz as minhas fantasias da Grande Rio", diz David.
O promoter já tem história na Chegou O Que Faltava. Ele desfila pela agremiação desde 2017. Em dezembro do ano passado, David já fazia propaganda da venda de fantasias da agremiação para o desfile de 2022.
Com o enredo "Nossa Realeza do Milho Irá Passar na Avenida", a escola vai desfilar na sexta-feira, dia 8 de abril. Ela será a segunda a entrar na avenida.
No mesmo dia, desfilam: Independente de São Torquato; Chega Mais; Mocidade da Praia; Rosas de Ouro; Pega no Samba e Império de Fátima. Os ingressos ainda estão disponíveis no site lebillet.com.br. Os valores vão de R$ 60 (meia/arquibancada) a R$ 120 (combo dias 8 e 9/meia/arquibancada).

Veja Também

De R$ 50 a R$ 199,90, fantasias para os desfiles no Sambão do Povo estão à venda

Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de comprovantes de vacina

Carnaval de Vitória 2022: estrutura começa a ser montada no Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória david brazil Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados