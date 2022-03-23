Carnaval de Vitória 2022: David Brazil vai desfilar na Chegou O que Faltava

David Brazil Crédito: Instagram/@vinnynunes_

Faltam duas semanas para os desfiles das escolas de samba do Espírito Santo. E as confirmações de famosos no Sambão do Povo começam a acontecer. O primeiro nome é David Brazil, que é o muso da Chegou O que Faltava.

Segundo o promotor de eventos, sua fantasia vai representar o DNA. "Minha roupa é prateada e com detalhes em cores. A cabeça também terá várias cores, bem tchan. Quem está fazendo é o Bruno César, que é o estilista que faz as minhas fantasias da Grande Rio", diz David.

O promoter já tem história na Chegou O Que Faltava. Ele desfila pela agremiação desde 2017. Em dezembro do ano passado, David já fazia propaganda da venda de fantasias da agremiação para o desfile de 2022.

Com o enredo "Nossa Realeza do Milho Irá Passar na Avenida", a escola vai desfilar na sexta-feira, dia 8 de abril. Ela será a segunda a entrar na avenida.