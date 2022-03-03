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Carnaval de Vitória 2022: estrutura começa a ser montada no Sambão do Povo

Desfile das escolas de samba do ES está previsto para os dias 7, 8 e 9 de abril, com a cobrança do passaporte de vacinação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 03 de Março de 2022 às 13:26

Estrutura para o Carnaval de Vitória começa a ser montada no Sambão do Povo
Estrutura para o Carnaval de Vitória começa a ser montada no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini/AG
O Sambão do Povo começa a ganhar nova cara para receber nos dias 7, 8 e 9 de abril os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória. As estruturas de arquibancadas e camarotes começaram a ser montadas no espaço, localizado no bairro Mario Cypreste.
"Uma coisa é certa: será o carnaval mais bonito que o capixaba vai ver. Pegamos nossa experiência em shows e festivais, alinhado a pesquisas de mercado e estruturas de grandes eventos, e vamos transformar o Carnaval de Vitória. Colocar no mapa que realmente o carnaval do Brasil começa aqui", explica o empresário Pablo Pacheco, um dos produtores do evento.
Por conta da pandemia da Covid-19, este será o primeiro ano em que os desfiles acontecem fora do período estabelecido (uma semana antes da folia oficial no país). Mesmo com nova data, os protocolos de segurança e proteção contra o coronavírus serão cumpridos à risca. É o que garante a organização do evento.
De acordo com Pablo e sua sócia Lilian Moussallem, os desfiles serão realizados seguindo as normas anunciadas pela Prefeitura de Vitória e Governo do Estado. Entre as medidas que serão seguidas está a cobrança do passaporte de vacinação contra a Covid-19 de todos os participantes (eles devem apresentar a imunização completa de duas doses) ou a apresentação do teste RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do evento.

Sambão do Povo recebe estrutura para o Carnaval de Vitória 2022

CENTRAL DO SAMBA E INGRESSOS

Os desfiles contarão com uma central especial para controle dos protocolos de segurança e retirada do acesso ao Sambão. Em um local de fácil acesso e com localização estratégica na cidade, o espaço será o ponto no qual os espectadores do desfile terão que apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação, constando com as duas doses do imunizante e o ingresso, para assim receber uma pulseira especial que dará acesso ao evento.
A venda de camarotes esgotou nos primeiros dias de bilheteria aberta. Já os ingressos de arquibancada e alguns do setor de mesa ainda podem ser adquiridos no site lebillet.com.br.
Para as arquibancadas, o acesso ao Sambão do Povo aos desfiles custará a partir de R$30 (meia-entrada de sexta-feira) e o passaporte para os dois dias a partir de R$ 60 (meia-entrada).
Enquanto o sinal não fica verde para as escolas entrarem na avenida, os ensaios das escolas estão acontecendo semanalmente. Procure a sua escola de coração ou faça um tour e aproveite com muito samba no pé, mas lembre de sempre manter o distanciamento, usar mascará e levar seu passaporte de vacinação atualizado.

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