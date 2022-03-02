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Dicas para se recuperar energeticamente após o carnaval

Na maior parte das vezes, estamos destruídos física e energeticamente após a folia. Meditação e Visualização de Limpeza Energética podem ajudar
Personare

Personare

Publicado em 02 de Março de 2022 às 10:00

O carnaval é um momento que costuma ser de diversão e viagens, mas depois que passa, na maior parte das vezes, estamos destruídos física e energeticamente.
Seja porque abusamos da resistência do nosso próprio corpo ou porque bebemos em excesso e nos alimentamos mal. No campo energético, é também um desastre, pois costumamos a “ficar surdos” e não escutamos nada que nossa sabedoria interna esteja falando ou sinalizando.
A meditação pode ajudar a recuperar a energia
A meditação pode ajudar a recuperar a energia Crédito: Shutterstock
Ofereço aqui algumas ferramentas comportamentais para você rearrumar sua energia, para voltar à rotina com mais leveza e consciência positiva.
Seu corpo merece um descanso e esses procedimentos vão ajudar, mesmo se tiver que voltar ao trabalho imediatamente. A seguir, veja dicas para se recuperar energeticamente após o carnaval.

DICAS PARA SE RECUPERAR ENERGETICAMENTE APÓS O CARNAVAL

  • Nos primeiros dias, tome mais água do que costuma tomar e coma mais frutas e legumes, deixando de lado os temperos fortes e as carnes;
  • Faça visualizações que possam transformar aos poucos estas contaminações adquiridas em energias positivas;
  • Observe a si mesmo com muita atenção e não passe dos limites principalmente nesta primeira semana. Se tiver de ultrapassar, hidrate ainda mais o corpo e intensifique as visualizações positivas;
  • Faça silêncio por alguns minutos assim que acordar, no decorrer do dia e antes de dormir —00 ocupe seu corpo físico, perceba-se dos pés a cabeça. Entenda aqui como colocar esse hábito do silêncio em prática na sua rotina.
Faça a Meditação e Visualização de Limpeza Energética no vídeo a seguir. São apenas 9 minutos, mas eles podem transformadores.
Acredite, experimente. Pode fazer toda a diferença. E se precisar de ajuda, conta comigo e agende aqui uma consulta online para reequilíbrio energético.
Regina Restelli: Criadora da Terapia dos Chakras, que promove autoconhecimento e expansão da consciência amorosa. Faz atendimentos online no Personare. Suas consultas limpam as crenças no campo energético, trazendo bem-estar e energia para autotransformaçã[email protected]

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