Você conhece o Big 3 da Astrologia?

Quem é você? Quais os anseios do seu coração? Como você projeta sua personalidade? A resposta para essas três perguntas está no Big 3 da Astrologia — Sol, Lua e Ascendente do seu Mapa Astral. Os signos que você tem nesses três planetas são a base da sua personalidade.

O mapa astral te ajuda a descobrir seu Sol, Lua e Ascendente Crédito: Pixabay

O que muitas pessoas conhecem como signo é, na verdade, o signo solar, que é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa. Assim, dizer “eu sou canceriana”, “meu amor é de Touro” ou qualquer coisa parecida não significa muita coisa. Caso contrário, só existiriam 12 tipos de pessoas na Terra.

Para saber qual o seu signo solar de uma pessoa, basta saber o dia e o mês em que ela nasceu. Todas as pessoas nascidas em 15 de novembro, por exemplo, são escorpianas.

Mas calcular o signo ascendente exige um cálculo mais complexo, e o signo lunar, então, nem se fala.

BIG 3 da ASTROLOGIA

O SOL

Eu sou



Esse é meu papel



A LUA

Eu sinto



É daqui que eu venho



O ASCENDENTE

As pessoas me veem assim



Eu me expresso assim



E aí, quem é você? Qual o seu Big 3 na Astrologia?