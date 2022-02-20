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Horóscopo

Você conhece o Big 3 da Astrologia?

Os signos que você em três planetas são a base da sua personalidade; entenda
Personare

Personare

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 10:00

Quem é você? Quais os anseios do seu coração? Como você projeta sua personalidade? A resposta para essas três perguntas está no Big 3 da Astrologia — Sol, Lua e Ascendente do seu Mapa Astral. Os signos que você tem nesses três planetas são a base da sua personalidade.
Astrologia, mapa astral
O mapa astral te ajuda a descobrir seu Sol, Lua e Ascendente Crédito: Pixabay
O que muitas pessoas conhecem como signo é, na verdade, o signo solar, que é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa. Assim, dizer “eu sou canceriana”, “meu amor é de Touro” ou qualquer coisa parecida não significa muita coisa. Caso contrário, só existiriam 12 tipos de pessoas na Terra.
Por isso é que o seu signo é, na verdade, todo o seu Mapa Astral. Mas se você disser o signo solar, a Lua e o Ascendente, os “três maiores” da Astrologia, você estará dando boas pistas de quem é.
Para saber qual o seu signo solar de uma pessoa, basta saber o dia e o mês em que ela nasceu. Todas as pessoas nascidas em 15 de novembro, por exemplo, são escorpianas.
Mas calcular o signo ascendente exige um cálculo mais complexo, e o signo lunar, então, nem se fala.
No Personare, você descobre o Big 3 com a amostra grátis do seu Mapa Astral (faça aqui). Para isso, basta colocar a sua data, a hora e o local de nascimento.

BIG 3 da ASTROLOGIA

  • O SOL
  • Eu sou
  • Esse é meu papel
O dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente. Veja aqui os signos de cada mês.
  • A LUA
  • Eu sinto
  • É daqui que eu venho
Você conhece o Big 3 do Sexo na Astrologia? Clique e descubra!
  • O ASCENDENTE
  • As pessoas me veem assim
  • Eu me expresso assim
Descubra aqui o significado do ascendente em cada signo
E aí, quem é você? Qual o seu Big 3 na Astrologia?
Equipe Personare Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]

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