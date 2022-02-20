Você conhece o Big 3 da Astrologia?

Quem é você? Quais os anseios do seu coração? Como você projeta sua personalidade? A resposta para essas três perguntas está no Big 3 da Astrologia — Sol, Lua e Ascendente do seu Mapa Astral. Os signos que você tem nesses três planetas são a base da sua personalidade.
O que muitas pessoas conhecem como signo é, na verdade, o signo solar, que é a posição que o Sol ocupa em relação à Terra no momento do nascimento de cada pessoa. Assim, dizer “eu sou canceriana”, “meu amor é de Touro” ou qualquer coisa parecida não significa muita coisa. Caso contrário, só existiriam 12 tipos de pessoas na Terra.
Para saber qual o seu signo solar de uma pessoa, basta saber o dia e o mês em que ela nasceu. Todas as pessoas nascidas em 15 de novembro, por exemplo, são escorpianas.
Mas calcular o signo ascendente exige um cálculo mais complexo, e o signo lunar, então, nem se fala.
No Personare, você descobre o Big 3 com a amostra grátis do seu Mapa Astral (faça aqui). Para isso, basta colocar a sua data, a hora e o local de nascimento.
BIG 3 da ASTROLOGIA
- O SOL
- Eu sou
- Esse é meu papel
O dia que um signo inicia ou termina pode sofrer leves variações anualmente. Veja aqui os signos de cada mês.
- A LUA
- Eu sinto
- É daqui que eu venho
- O ASCENDENTE
- As pessoas me veem assim
- Eu me expresso assim
E aí, quem é você? Qual o seu Big 3 na Astrologia?
Equipe Personare Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]