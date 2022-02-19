Signos que combinam no amor: veja quem dá match na Astrologia

A sinastria amorosa pode ajudar a revelar o par ideal Crédito: Shutterstock

Quais são os signos que combinam no amor? Essa é uma das perguntas mais comuns quando o assunto é Astrologia. A resposta mais precisa está na comparação do Mapa Astral das duas pessoas – a chamada Sinastria Amorosa.

E, mesmo assim, nunca será uma resposta simples, como “os signos que combinam com Touro são…” ou o “signo que combina com Gêmeos é…”. Na Sinastria Amorosa, são analisados diversos aspectos do Mapa de cada um e a relação entre eles, gerando uma análise completa sobre a combinação do casal.

O resultado revela o perfil e a combinação amorosa do casal (Vênus), as afinidades (compatibilidades entre os Mapas), os desafios (aspectos tensos), a combinação intelectual (Mercúrio) e a combinação sentimental (Lua), entre outras possibilidades. Veja aqui como fazer uma combinação de signos a partir de Vênus.

Os signos de vocês combinam?

A seguir, você descobre os signos que combinam no amor levando em conta apenas a posição do Sol na hora do nascimento de cada pessoa, ou seja, o signo solar, o que seria um ponto de partida, ainda que não defina tudo.

SIGNOS QUE COMBINAM NO AMOR

Combine o seu signo solar com o da pessoa amada e veja o potencial do seu relacionamento e possíveis desafios entre vocês.

Áries + Áries: pode rolar atração forte e mútua admiração de início, porém, como ambos têm temperamento forte, pode haver discussões sérias e definitivas.

pode rolar atração forte e mútua admiração de início, porém, como ambos têm temperamento forte, pode haver discussões sérias e definitivas. Áries + Touro: muita sensualidade está envolvida nesse relacionamento, porém, será preciso administrar a pressa de Áries com a lentidão de Touro para dar certo no longo prazo.

muita sensualidade está envolvida nesse relacionamento, porém, será preciso administrar a pressa de Áries com a lentidão de Touro para dar certo no longo prazo. Áries + Gêmeos: tende a existir boa troca de ideias e muitos encontros diferentes, mas é preciso combinar outros aspectos do Mapa para que a relação se estabeleça e não seja um fogo de palha.

tende a existir boa troca de ideias e muitos encontros diferentes, mas é preciso combinar outros aspectos do Mapa para que a relação se estabeleça e não seja um fogo de palha. Áries + Câncer: são dois signos bem diferentes no modo de ser, portanto, vai precisar haver muita compreensão, principalmente Áries deve entender a sensibilidade canceriana e Câncer deve entender a impulsividade ariana.

são dois signos bem diferentes no modo de ser, portanto, vai precisar haver muita compreensão, principalmente Áries deve entender a sensibilidade canceriana e Câncer deve entender a impulsividade ariana. Áries + Leão: pode rolar respeito mútuo e levar a um relacionamento super entusiasmado, mas ambos devem controlar os respectivos gênios para a relação dar certo e entender que ninguém deve querer mandar no outro.

pode rolar respeito mútuo e levar a um relacionamento super entusiasmado, mas ambos devem controlar os respectivos gênios para a relação dar certo e entender que ninguém deve querer mandar no outro. Áries + Virgem: pode emergir dificuldade inicial de entendimento, pois Áries não curte ser cobrado e investigado e Virgem é bastante detalhista. Ambos precisam trabalhar flexibilidade para dar certo entre o temperamento ígneo do primeiro e mais racional do segundo.

pode emergir dificuldade inicial de entendimento, pois Áries não curte ser cobrado e investigado e Virgem é bastante detalhista. Ambos precisam trabalhar flexibilidade para dar certo entre o temperamento ígneo do primeiro e mais racional do segundo. Áries + Libra: Áries é o oposto complementar com Libra (fogo e ar), portanto, a diplomacia e a sedução libriana podem atrair Áries e a espontaneidade e a sinceridade de Áries atraem Libra. Com compreensão, pode resultar em um bom relacionamento.

Áries é o oposto complementar com Libra (fogo e ar), portanto, a diplomacia e a sedução libriana podem atrair Áries e a espontaneidade e a sinceridade de Áries atraem Libra. Com compreensão, pode resultar em um bom relacionamento. Áries + Escorpião: tende a existir química sexual interessante, porém, Escorpião deve entender a impulsividade e imediatismo arianos e Áries precisa compreender a sensibilidade e complexidade escorpianas.

tende a existir química sexual interessante, porém, Escorpião deve entender a impulsividade e imediatismo arianos e Áries precisa compreender a sensibilidade e complexidade escorpianas. Áries + Sagitário: podem se dar muito bem, pois ambos amam aventuras e vão se admirar mutuamente, mas é importante lembrar que só afinidade não é suficiente em um relacionamento.

podem se dar muito bem, pois ambos amam aventuras e vão se admirar mutuamente, mas é importante lembrar que só afinidade não é suficiente em um relacionamento. Áries + Capricórnio: para que o match aconteça, Capricórnio precisa entender a impulsividade e a passionalidade ariana e Áries deve compreender o lado contido e aparentemente mais frio capricorniano.

para que o match aconteça, Capricórnio precisa entender a impulsividade e a passionalidade ariana e Áries deve compreender o lado contido e aparentemente mais frio capricorniano. Áries + Aquário: muito diálogo deve rolar nesse relacionamento. A coragem de Áries agrada Aquário e a criatividade de Aquário é estimulante para Áries. Mas ambos são signos de pouca paciência, e este é um ponto fraco a ser trabalhado.

muito diálogo deve rolar nesse relacionamento. A coragem de Áries agrada Aquário e a criatividade de Aquário é estimulante para Áries. Mas ambos são signos de pouca paciência, e este é um ponto fraco a ser trabalhado. Áries + Peixes: pode ser um relacionamento de muito aprendizado: Áries pode aprender a abrir mão do egoísmo para entender melhor a outra pessoa, e Peixes precisa ser mais assertivo.

Touro + Touro: pode rolar muita química na cama e no dia a dia, porém, é importante cuidar para não cair na rotina.

pode rolar muita química na cama e no dia a dia, porém, é importante cuidar para não cair na rotina. Touro + Gêmeos: Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, e Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. O desafio é conseguir estabelecer uma relação.

Gêmeos pode auxiliar Touro a ser mais flexível, e Touro pode trazer um pouco de estabilidade a Gêmeos. O desafio é conseguir estabelecer uma relação. Touro + Câncer: muita intimidade e fidelidade vai rolar entre esses dois. Touro dá segurança a Câncer e Câncer pode trazer emotividade a Touro.

muita intimidade e fidelidade vai rolar entre esses dois. Touro dá segurança a Câncer e Câncer pode trazer emotividade a Touro. Touro + Leão: muita atração, mas muita teimosia. Precisa haver flexibilidade para esse romance acontecer.

muita atração, mas muita teimosia. Precisa haver flexibilidade para esse romance acontecer. Touro + Virgem: tem tudo para ter entendimento e praticidade na relação. Virgem a pode aprender a se valorizar mais e, Touro, a ser mais flexível.

tem tudo para ter entendimento e praticidade na relação. Virgem a pode aprender a se valorizar mais e, Touro, a ser mais flexível. Touro + Libra: Acadêmicos da beleza e do conforto. Nota 10! Os dois precisam encontrar equilíbrio entre a possessividade taurina e a necessidade de contato com outras pessoas de Libra.

Acadêmicos da beleza e do conforto. Nota 10! Os dois precisam encontrar equilíbrio entre a possessividade taurina e a necessidade de contato com outras pessoas de Libra. Touro + Escorpião: pode rolar forte atração de opostos, com muita sensualidade e química na cama e fora dela também, mas é importante que entendam suas profundas diferenças.

pode rolar forte atração de opostos, com muita sensualidade e química na cama e fora dela também, mas é importante que entendam suas profundas diferenças. Touro + Sagitário: pode haver dificuldade de entendimento. Para dar certo, os dois precisam querer muito esse relacionamento.

pode haver dificuldade de entendimento. Para dar certo, os dois precisam querer muito esse relacionamento. Touro + Capricórnio: inclina-se para a afinidade e relacionamento estável, possivelmente com crescimento financeiro e profissional para ambos.

inclina-se para a afinidade e relacionamento estável, possivelmente com crescimento financeiro e profissional para ambos. Touro + Aquário: Tensão no ar! Pode haver dificuldades entre a possessividade taurina e a liberdade aquariana.

Tensão no ar! Pode haver dificuldades entre a possessividade taurina e a liberdade aquariana. Touro + Peixes: pode ser um relacionamento de evolução para ambos, pois Touro dará a Peixes segurança e Peixes ajudará a Touro a desenvolver sua espiritualidade e uma visão mais maleável da vida.

Gêmeos + Gêmeos: pode rolar muito diálogo e troca de ideias.

pode rolar muito diálogo e troca de ideias. Gêmeos + Câncer: relacionamento complicado por causa da emotividade canceriana e da racionalidade e instabilidade geminianas.

relacionamento complicado por causa da emotividade canceriana e da racionalidade e instabilidade geminianas. Gêmeos + Libra: potencial para muita troca e afinidade, pois ambos são muito sociáveis, mas para dar certo será preciso Gêmeos ser um pouco mais interessado no relacionamento e Libra mais compreensivo com o jeito geminiano desprendido.

potencial para muita troca e afinidade, pois ambos são muito sociáveis, mas para dar certo será preciso Gêmeos ser um pouco mais interessado no relacionamento e Libra mais compreensivo com o jeito geminiano desprendido. Gêmeos + Leão: pode emergir interesse mútuo bem forte, principalmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão interessante.

pode emergir interesse mútuo bem forte, principalmente porque Leão costuma achar Gêmeos divertido e Gêmeos acha Leão interessante. Gêmeos + Virgem: pode haver admiração intelectual mútua, mas será preciso muita conversa para que a leveza geminiana e necessidade de estímulo sejam negociadas com o olhar mais crítico e o gosto pela rotina virginiano.

pode haver admiração intelectual mútua, mas será preciso muita conversa para que a leveza geminiana e necessidade de estímulo sejam negociadas com o olhar mais crítico e o gosto pela rotina virginiano. Gêmeos + Escorpião: aqui rola fascínio mútuo com dificuldade de Escorpião aceitar a superficialidade geminiana, e Gêmeos entender o jeito profundo escorpiano.

aqui rola fascínio mútuo com dificuldade de Escorpião aceitar a superficialidade geminiana, e Gêmeos entender o jeito profundo escorpiano. Gêmeos + Sagitário: forte atração de opostos que precisa de muita compreensão e diálogo para Sagitário não impor suas ideias, e Gêmeos entender a busca pela verdade e o lado passional de Sagitário.

forte atração de opostos que precisa de muita compreensão e diálogo para Sagitário não impor suas ideias, e Gêmeos entender a busca pela verdade e o lado passional de Sagitário. Gêmeos + Capricórnio: pode ser um relacionamento complicado, devido à seriedade capricorniana e leveza geminiana.

pode ser um relacionamento complicado, devido à seriedade capricorniana e leveza geminiana. Gêmeos + Aquário: tende a haver forte atração, sobretudo pelo jeito intelectual dos dois signos. Ambos adoram estímulos.

tende a haver forte atração, sobretudo pelo jeito intelectual dos dois signos. Ambos adoram estímulos. Gêmeos + Peixes: pode ser um relacionamento complicado, devido à emotividade pisciana e a racionalidade e necessidade de espaço geminianas.

Câncer + Câncer: relação de muito carinho e intimidade, mas como os dois são muito sensíveis, poderá haver muitas briguinhas e joguinhos emocionais.

relação de muito carinho e intimidade, mas como os dois são muito sensíveis, poderá haver muitas briguinhas e joguinhos emocionais. Câncer + Leão: Câncer encontra proteção em Leão, e Leão encontra um excelente colo em Câncer. O cuidado aqui é que pessoas de Câncer são mais reservadas, e de Leão gostam de brilhar no mundo.

Câncer encontra proteção em Leão, e Leão encontra um excelente colo em Câncer. O cuidado aqui é que pessoas de Câncer são mais reservadas, e de Leão gostam de brilhar no mundo. Câncer + Virgem: Câncer pode evoluir com o discernimento e a habilidade prática de Virgem, e Virgem pode aprender a dar mais vazão aos sentimentos.

Câncer pode evoluir com o discernimento e a habilidade prática de Virgem, e Virgem pode aprender a dar mais vazão aos sentimentos. Câncer + Libra: Câncer é mais emotivo e Libra mais distante. Então, não é fácil esse match.

Câncer é mais emotivo e Libra mais distante. Então, não é fácil esse match. Câncer + Escorpião: pode ser um encontro maravilhoso, pois Câncer pode ajudar a desarmar um pouco Escorpião e Escorpião nutre Câncer com seus sentimentos intensos.

pode ser um encontro maravilhoso, pois Câncer pode ajudar a desarmar um pouco Escorpião e Escorpião nutre Câncer com seus sentimentos intensos. Câncer + Sagitário: pode ser um relacionamento difícil, pois são personalidades bem diferentes. Câncer é mais família, e Sagitário mais desgarrado.

pode ser um relacionamento difícil, pois são personalidades bem diferentes. Câncer é mais família, e Sagitário mais desgarrado. Câncer + Capricórnio: pode rolar forte atração de opostos, em que Capricórnio dá a estabilidade que Câncer tanto precisa e Câncer dá carinho a Capricórnio.

pode rolar forte atração de opostos, em que Capricórnio dá a estabilidade que Câncer tanto precisa e Câncer dá carinho a Capricórnio. Câncer + Aquário: dois signos bem diferentes e é preciso muita compreensão para dar certo, principalmente Câncer não estranhar a excentricidade aquariana e Aquário deve entender que Câncer quer respostas mais emocionais.

dois signos bem diferentes e é preciso muita compreensão para dar certo, principalmente Câncer não estranhar a excentricidade aquariana e Aquário deve entender que Câncer quer respostas mais emocionais. Câncer + Peixes: relacionamento maravilhoso, de muito entendimento e sentimento. A principal diferença é que Peixes se doa mais às outras pessoas, e Câncer prioriza a família.

Leão + Leão: relação de muita lealdade, porém, o orgulho pode atrapalhar. A principal questão é que ambos precisam brilhar à sua própria maneira e viver suas personalidades.

relação de muita lealdade, porém, o orgulho pode atrapalhar. A principal questão é que ambos precisam brilhar à sua própria maneira e viver suas personalidades. Leão + Virgem: Para dar certo, Virgem deve evitar criticar Leão, e Leão deve saber reconhecer os méritos de Virgem e sua natureza mais discreta.

Para dar certo, Virgem deve evitar criticar Leão, e Leão deve saber reconhecer os méritos de Virgem e sua natureza mais discreta. Leão + Libra: relação de atração mútua e afeto. Acontece que Leão é mais ardente, e eventualmente mais egocêntrico, e Libra se preocupa mais com o relacionamento na prática.

relação de atração mútua e afeto. Acontece que Leão é mais ardente, e eventualmente mais egocêntrico, e Libra se preocupa mais com o relacionamento na prática. Leão + Escorpião: dois signos de personalidades fortes que precisam evitar disputas e entender que Leão precisa de atenção e Escorpião é super profundo e desconfiado.

dois signos de personalidades fortes que precisam evitar disputas e entender que Leão precisa de atenção e Escorpião é super profundo e desconfiado. Leão + Sagitário: o relacionamento entusiasmado tá on! Mas será preciso que Leão não tente segurar demais Sagitário, e Sagitário deixar Leão se sentir importante.

o relacionamento entusiasmado tá on! Mas será preciso que Leão não tente segurar demais Sagitário, e Sagitário deixar Leão se sentir importante. Leão + Capricórnio: é um relacionamento complicado e, para dar certo, não pode haver tentativas de dominação.

é um relacionamento complicado e, para dar certo, não pode haver tentativas de dominação. Leão + Aquário: atração de opostos que, para acontecer, Leão precisa entender o foco nos grupos e amigos de Aquário, e Aquário compreender o foco em si mesmo e no prazer pessoal de Leão.

atração de opostos que, para acontecer, Leão precisa entender o foco nos grupos e amigos de Aquário, e Aquário compreender o foco em si mesmo e no prazer pessoal de Leão. Leão + Peixes: pode dar certo se Leão levar sua própria luz ao mundo mais sensível de Peixes e Peixes ensinar Leão a exigir menos atenção e a ter mais flexibilidade.

Virgem + Virgem: é um relacionamento prático. Ambos poderão ser felizes trabalhando juntos.

é um relacionamento prático. Ambos poderão ser felizes trabalhando juntos. Virgem + Libra: pode ser uma relação legal e de aprendizado mútuo. Virgem pode ensinar Libra a ser mais prático e Libra ensinar Virgem a lidar melhor com os relacionamentos.



pode ser uma relação legal e de aprendizado mútuo. Virgem pode ensinar Libra a ser mais prático e Libra ensinar Virgem a lidar melhor com os relacionamentos. Virgem + Escorpião: ambos são atentos e podem ter muitos assuntos para conversar, mas será preciso haver química para as coisas fluírem.



ambos são atentos e podem ter muitos assuntos para conversar, mas será preciso haver química para as coisas fluírem. Virgem + Sagitário: em tese, é uma combinação complicada em que será preciso entendimento de que Sagitário vê o todo e é idealista e Virgem vê os detalhes e é mais pé no chão.

em tese, é uma combinação complicada em que será preciso entendimento de que Sagitário vê o todo e é idealista e Virgem vê os detalhes e é mais pé no chão. Virgem + Capricórnio: pode rolar muito entendimento na relação, porque Capricórnio não teme o espírito crítico virginiano e Virgem consegue ver em gestos e atitudes os sentimentos que Capricórnio tenta conter. Ambos podem crescer materialmente juntos.

pode rolar muito entendimento na relação, porque Capricórnio não teme o espírito crítico virginiano e Virgem consegue ver em gestos e atitudes os sentimentos que Capricórnio tenta conter. Ambos podem crescer materialmente juntos. Virgem + Aquário: tende a ser um relacionamento complicado e, para dar certo, é preciso que entendam que Virgem enxerga mais o presente e Aquário pensa lá no futuro e por natureza gosta de quebrar a rotina.

tende a ser um relacionamento complicado e, para dar certo, é preciso que entendam que Virgem enxerga mais o presente e Aquário pensa lá no futuro e por natureza gosta de quebrar a rotina. Virgem + Peixes: forte atração de opostos, mas que Virgem pode ensinar Peixes a se organizar e Peixes ensinar Virgem a relaxar e mostrar mais seus sentimentos.

Libra + Libra: pode rolar um relacionamento de respeito mútuo e afeto, porém, será preciso buscar criatividade para que não caia na rotina.

pode rolar um relacionamento de respeito mútuo e afeto, porém, será preciso buscar criatividade para que não caia na rotina. Libra + Escorpião: tende a ser um relacionamento de muita atração, Libra é mais sociável e vê o lado bom das coisas e Escorpião vê tudo de forma profunda.



tende a ser um relacionamento de muita atração, Libra é mais sociável e vê o lado bom das coisas e Escorpião vê tudo de forma profunda. Libra + Sagitário: a curiosidade que ambos têm pode tornar interessante o relacionamento porque Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, e Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio.

a curiosidade que ambos têm pode tornar interessante o relacionamento porque Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, e Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio. Libra + Capricórnio: pode ser um relacionamento complicado, mas também de aprendizados, com Capricórnio sabendo ser mais sociável e menos rígido, e Libra, a ser mais prático.

pode ser um relacionamento complicado, mas também de aprendizados, com Capricórnio sabendo ser mais sociável e menos rígido, e Libra, a ser mais prático. Libra + Aquário: pode ser um relacionamento longo e duradouro, pois ambos entendem a necessidade de variedade de interesses e estímulo intelectual.

pode ser um relacionamento longo e duradouro, pois ambos entendem a necessidade de variedade de interesses e estímulo intelectual. Libra + Peixes: pode ser uma relação difícil. Para dar certo, Peixes precisa compreender que Libra precisa de contatos, e Libra deve entender o lado mais solitário e flutuante de Peixes.

Escorpião + Escorpião: Alerta intensidade! Principalmente na cama! Mas cuidado com as tendências destrutivas e de dominação.

Alerta intensidade! Principalmente na cama! Mas cuidado com as tendências destrutivas e de dominação. Escorpião + Sagitário: Companheirismo é a palavra de ordem aqui. Pode dar certo se Escorpião evitar controlar Sagitário e Sagitário compreender a intensidade escorpiana.



Companheirismo é a palavra de ordem aqui. Pode dar certo se Escorpião evitar controlar Sagitário e Sagitário compreender a intensidade escorpiana. Escorpião + Capricórnio: combinação interessante porque os dois gostam muito da mútua lealdade e compartilham sagacidade e amadurecimento.

combinação interessante porque os dois gostam muito da mútua lealdade e compartilham sagacidade e amadurecimento. Escorpião + Aquário: pode rolar conflito entre o lado sentimental e possessivo de Escorpião e o lado muito mental e livre de Aquário.

pode rolar conflito entre o lado sentimental e possessivo de Escorpião e o lado muito mental e livre de Aquário. Escorpião + Peixes: pode rolar uma relação com muito amor e também aprendizado, com Peixes aprendendo a ser mais forte e Escorpião a experimentar sentimentos de forma mais suave, inclusive sabendo perdoar mais.

Sagitário + Sagitário: Entusiasmo marca essa dupla. Pode ser um relacionamento duradouro se compartilharem a mesma filosofia e se permitirem criar um plano em comum.

Entusiasmo marca essa dupla. Pode ser um relacionamento duradouro se compartilharem a mesma filosofia e se permitirem criar um plano em comum. Sagitário + Capricórnio: Sagitário precisa concretizar seus projetos com mais disciplina e Capricórnio tem que ousar e se soltar mais para dar certo.

Sagitário precisa concretizar seus projetos com mais disciplina e Capricórnio tem que ousar e se soltar mais para dar certo. Sagitário + Aquário: pode rolar um relacionamento maravilhoso, pois ambos curtem novidades e liberdade, mas tendem a ficar juntos apenas se for bom para os dois.

pode rolar um relacionamento maravilhoso, pois ambos curtem novidades e liberdade, mas tendem a ficar juntos apenas se for bom para os dois. Sagitário + Peixes: signos bem diferentes, mas Sagitário pode ajudar Peixes a ter mais atitude e otimismo e Peixes pode ensinar Sagitário a ser mais humilde e perceber melhor suas emoções.

Capricórnio + Capricórnio: essa é uma relação que pode ser consistente e consciente do que ambos querem, com muito respeito e apoio em termos de carreira. Só precisam cuidar com o excesso de contenção emocional.

essa é uma relação que pode ser consistente e consciente do que ambos querem, com muito respeito e apoio em termos de carreira. Só precisam cuidar com o excesso de contenção emocional. Capricórnio + Aquário: pode rolar um relacionamento bem interessante e com uma visão bem evoluída desde que Capricórnio se solte mais e Aquário entenda a ambição capricorniana e a forte vinculação com a realidade.

pode rolar um relacionamento bem interessante e com uma visão bem evoluída desde que Capricórnio se solte mais e Aquário entenda a ambição capricorniana e a forte vinculação com a realidade. Capricórnio + Peixes: são signos bem diferentes no modo de ver a vida, mas que pode levar a um relacionamento de muito aprendizado, principalmente se Peixes souber se estabilizar um pouco e Capricórnio desenvolver mais sensibilidade e fé.

Aquário + Aquário: tende a ser uma relação de muito desejo de estarem juntos, ao menos enquanto houver afinidade. Pode ser um casal de ideias diferentes, mas jeitos muito parecidos, e que curte o que é diferente.

tende a ser uma relação de muito desejo de estarem juntos, ao menos enquanto houver afinidade. Pode ser um casal de ideias diferentes, mas jeitos muito parecidos, e que curte o que é diferente. Aquário + Peixes: aqui temos personalidades distintas, mas que podem desenvolver interesses conjuntos para além do relacionamento, como causas sociais e ideais.

Peixes + Peixes: como são duas pessoas super sensíveis e intuitivas, formam um casal que se entende só pelo olhar, mas para dar certo precisam desenvolver praticidade.