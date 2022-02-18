Sol em Peixes 2022: como cada signo pode aproveitar o período

O sol entra no signo de Peixes nesta sexta-feira (18) Crédito: Pixabay

Chegamos na temporada de Sol em Peixes 2022, o signo da intuição, cura, empatia, fé, artes, espiritualidade e conexão. Em 2022, o Sol ingressa em Peixes às 13h43min do dia 18 de fevereiro, onde fica até as 12h33min do dia 20 março, encerrando o ano astrológico.

Mas o perigo nessa temporada é a gente se deixar levar pela imaginação e sensibilidade – precisamos ter atenção quanto ao escapismo, as ilusões e para não colocar a responsabilidade dos nossos resultados somente em circunstâncias externas.

COMO PODEMOS APROVEITAR A TEMPORADA DE PEIXES

1 - Dê mais atenção aos seus sonhos: você pode anotá-los ao acordar, tentar interpretá-los e antes de dormir pedir para ter uma boa intuição. Veja aqui como interpretar os sonhos.

4 - Trazer uma rotina de meditação focada no aprimoramento da sua intuição. Fechar os olhos e focar no chakra do terceiro olho (entre as sobrancelhas) é bem fácil e transformador. Veja aqui uma meditação para harmonizar os chakras.

Assim como todos os trânsitos e aspectos astrológicos, o Sol em Peixes pode atuar de forma diferente na vida de cada um de nós – mesmo que você não seja pisciana ou pisciano.

Veja a seguir dicas para você aproveitar o período da melhor forma. Para isso, olhe para o seu Signo Solar, mas, principalmente, o seu Signo Ascendente, que você pode conferir aqui no seu Mapa Astral.

ÁRIES

Se você tem o Sol em Áries, aprender a lidar com a sua autoconfiança frente ao desconhecido é igualmente importante.

Se você tem medo de alguma coisa conscientemente, porque não tentar trazer uma abordagem mais leve para te ajudar a vencer esse medo? Ou quem sabe conhecer sobre seus medos inconscientes?

Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público, pode marcar uma live nas mídias sociais para falar de assuntos leves, ou você pode, no geral, levar alguma questão ou medo para trabalhar na terapia, etc.

TOURO

Dê uma atenção extra para suas amizades, reserve um dia especial para encontrar com alguém ou um grupo de amigos e traga a amizade em si para foco para celebrá-la. Relembrem momentos.

É interessante também revisar o planejamento da sua aposentadoria, e como vão seus planos considerando os lucros do seu trabalho a longo prazo.

GÊMEOS

Fazer a leitura completa do seu mapa astral focando na sua carreira ou propósito ou um teste vocacional será enriquecedor. Mesmo que você se sinta uma pessoa realizada, você pode aprender dicas que vão te trazer ainda mais sucesso, pois sua carreira pode se impulsionar nesse período.

O aprendizado aqui é alinhar seu forte lado mental e racional com a escuta do seu lado emocional, aprender um pouco mais a se comunicar com o coração.

CÂNCER

Esse é um ótimo período para fazer uma viagem internacional ou curso, ou se estiver muito em cima da hora, planejar como fazer isso nessa mesma temporada no ano que vem, colocando sua intenção.

Se você conseguir planejar para que essa expansão seja voltada para alguma sabedoria espiritual, melhor ainda. Quem sabe algum destino ou curso sobre o mundo holístico, ou, ainda, um retiro?

Para auxiliar você nessa jornada, o Personare desenvolveu consultas online com especialistas de diversas áreas. Saiba mais aqui.

LEÃO

Se você tem o Sol em Leão, aprender a lidar com a sua autoestima frente a outras pessoas é igualmente importante.

A sugestão é que você entenda o quanto você tem se comparado com outras pessoas e como isso pode estar apagando o seu brilho.

Esse pode ser um ótimo período para fazer a famosa faxina das redes sociais. Pense no quanto certas pessoas podem – mesmo que de uma maneira implícita – criar padrões de vida e sucesso irreais (porque elas escolhem mostrar um lado não tão reais sobre suas vidas) e isso vai criando padrões não saudáveis para você.

Aproveite a mudança de foco para meditar mais, escrever sobre como você tem se sentido sobre os sonhos que deseja realizar e as conquistas que já teve até aqui.

VIRGEM

Se você estiver em um relacionamento amoroso, planeje uma escapada no fim de semana longe do mundo e das mídias sociais para focar apenas no seu relacionamento (que seja viajando ou em casa, fazendo coisas especiais).

E se você não estiver em um relacionamento, é o melhor momento para entender o que essa área significa para você: o quanto a pressão da sociedade pode estar te influenciando ou o quanto os desafios de se relacionar podem estar gerando algum medo.

De um modo geral, é um ótimo momento para, dentro da sua rotina, abrir mão do controle um pouco mais. Tente planejar a sua rotina com mais espaços livres e de uma maneira menos controlada nas atividades, tente se abrir para os imprevistos que podem virar momentos de prazer e oportunidades.

É super indicado, para você, fazer o seu Mapa Sexual grátis, para entender melhor o que essa área significa para você.

LIBRA

Se você tem o Sol em Libra, aprender a lidar com a sua relação com o todo é igualmente importante.

A sugestão é que você coloque alguma prática diária que otimize e traga leveza no trabalho ou algo que interfira diretamente na sua saúde, como melhorar a alimentação e a prática de exercícios físicos.

Como Peixes fala sobre o bem-estar emocional e espiritual, quem sabe você não consiga acordar mais cedo, permanecer em silêncio e fazer uma prática de meditação para começar o dia?

É interessante focar no seu interior para diminuir o volume das vozes das pessoas à nossa volta para conseguir separar nossos desejos das expectativas alheias e é sempre bom rever nossos conceitos sobre saúde x estética nesse período.

ESCORPIÃO

As palavras do momento são prazer e criatividade. Você tem conseguido ter dias completamente off de trabalho? Você tem um hobby que funciona como algo que você faz apenas por prazer? Se você tiver filhos, também é importante reservar momentos para focar totalmente no seu tempo juntos.

A sugestão é pensar em coisas que você amava fazer quando criança ou suas primeiras formas de contato com a espiritualidade, já que o signo de Peixes representa nossa ligação com a fé.

É super indicado, para você, fazer o seu Mapa Sexual grátis, para entender melhor o que essa área significa para você.

SAGITÁRIO

Que tal oferecer um almoço ou jantar especial para a família ou criar um cantinho de estudo super confortável em casa?

Com o signo de Sagitário forte, aprender coisas novas e ler livros é uma fonte de prazer muito grande, com Peixes iluminando seu lar, descobrir como fazer isso de um jeito ainda mais confortável pode ser gratificante.

Se você for se dedicar a um jantar em família, que tal fazer um prato internacional que representa as raízes de vocês? Pode ser uma chance de compartilhar e aprender mais sobre sua ancestralidade.

CAPRICÓRNIO

Se você tiver irmãos e houver alguma conversa ou atitude que você poderia tomar para melhorar a relação de vocês, essa é a temporada.

Por falar em conversas, esse é um ótimo momento para se comunicar e focar na sua intuição.

Essa é uma dica tão boa que pode ser usada geral nessa temporada, mas para quem tem o signo da conexão na casa da comunicação é ainda mais especial: você pode ter sonhos reveladores nessa temporada, então, antes de dormir, já comece a mentalizar perguntas para as quais você deseja resposta.

Como as pontes estão reforçadas, pode ser uma temporada muito proveitosa para marcar leituras de oráculos, como o tarot.

AQUÁRIO

Se você tem o Sol em Aquário, aprender a lidar com o seu valor frente aos valores do coletivo é igualmente importante.

Esse é o momento de buscar oportunidades abundantes, e nada melhor que unir isso a projetos sociais, ainda mais uma casa do dinheiro em Peixes, a empatia precisa ser um ponto forte para você.

Que tal desenvolver o projeto de alguma palestra ou workshop e buscar um patrocínio para fazer acontecer ou fazer esse trabalho de uma maneira voluntária, mas criando conexão com algum espaço que poderia representar uma oportunidade futura?

PEIXES

Se você tem o Sol em Peixes, você está na temporada do seu Retorno ou Revolução solar, que é um retorno às suas origens.

A sugestão é fazer a leitura da sua Revolução Solar – faça a sua gratuita aqui.

Sempre me perguntam qual é o melhor momento para fazer essa leitura. Algumas pessoas preferem fazê-la antes do aniversário para se programar. Por experiência, as leituras nas quais as pessoas fizeram uma ou duas semanas antes do aniversário são as mais fáceis de assimilar, pois, depois que o ciclo já começou, a pessoa já está vivendo muitas das situações que aquele mapa representa.

Reflita sobre como sua imagem e atitudes estão alinhadas com a energia sensível, espiritual e imaginativa do signo de Peixes.