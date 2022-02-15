Sexo e Astrologia: do que você precisa na cama?

Por isso, entender o potencial da Lua ajuda você a conhecer seu lado mais sensível e os impulsos inconscientes que acabam influenciando muito nas suas relações e escolhas sexuais.
Uma pessoa com Lua em Áries, por exemplo, precisa de desafios e novidades. Uma Lua em Touro indica que a pessoa precisa de afeto e segurança. E é claro que tudo isso vai junto com você para a cama.
DO QUE VOCÊ PRECISA NA CAMA?
- Lua em Áries: precisa de movimento, independência, desafios e novidades.
- Lua em Touro: precisa de afeto, estabilidade e segurança.
- Lua em Gêmeos: precisa de conversas, trocas e passeios.
- Lua em Câncer: precisa do seu lar, do seu aconchego e de vínculos importantes.
- Lua em Leão: precisa de diversão, sem esquecer de respeito e admiração da outra pessoa.
- Lua em Virgem: precisa de boa rotina e uma boa dose de praticidade.
- Lua em Libra: precisa de beleza e harmonia, além de uma boa relação com a pessoa.
- Lua em Escorpião: precisa de profundidade e intensidade.
- Lua em Sagitário: precisa de aventura, bem como se sentir entusiasmo.
- Lua em Capricórnio: precisa de estrutura e vínculos estáveis.
- Lua em Aquário: precisa de ideais e criatividade, além de uma dose de amizade.
- Lua em Peixes: precisa de sensibilidade, empatia e um pouco de espiritualidade.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]