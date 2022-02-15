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Horóscopo

Sexo e Astrologia: do que você precisa na cama?

A posição da Lua pode te ajudar a entender o que aflora no sexo mesmo que racionalmente você pense o contrário
Personare

Personare

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 19:03

A posição da Lua no nosso Mapa Astral fala sobre as nossas emoções, aquilo que aflora mesmo que se racionalmente você pense o contrário, sabe? Inclusive aqueles sentimentos que vêm à tona instintivamente no sexo.
Sexo, casal
A Lua pode ter o potencial de apimentar a relação Crédito: Pixabay
Por isso, entender o potencial da Lua ajuda você a conhecer seu lado mais sensível e os impulsos inconscientes que acabam influenciando muito nas suas relações e escolhas sexuais.
Uma pessoa com Lua em Áries, por exemplo, precisa de desafios e novidades. Uma Lua em Touro indica que a pessoa precisa de afeto e segurança. E é claro que tudo isso vai junto com você para a cama.
Aqui no seu Mapa Sexual gratuito, você encontra o signo da sua Lua e outros posicionamentos que podem ser uma porta para você vivenciar o prazer e a autenticidade na cama em outro nível.

DO QUE VOCÊ PRECISA NA CAMA?

  • Lua em Áries: precisa de movimento, independência, desafios e novidades.
  • Lua em Touro: precisa de afeto, estabilidade e segurança.
  • Lua em Gêmeos: precisa de conversas, trocas e passeios.
  • Lua em Câncer: precisa do seu lar, do seu aconchego e de vínculos importantes.
  • Lua em Leão: precisa de diversão, sem esquecer de respeito e admiração da outra pessoa.
  • Lua em Virgem: precisa de boa rotina e uma boa dose de praticidade.
  • Lua em Libra: precisa de beleza e harmonia, além de uma boa relação com a pessoa.
  • Lua em Escorpião: precisa de profundidade e intensidade.
  • Lua em Sagitário: precisa de aventura, bem como se sentir entusiasmo.
  • Lua em Capricórnio: precisa de estrutura e vínculos estáveis.
  • Lua em Aquário: precisa de ideais e criatividade, além de uma dose de amizade.
  • Lua em Peixes: precisa de sensibilidade, empatia e um pouco de espiritualidade.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]

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