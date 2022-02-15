Sexo e Astrologia: do que você precisa na cama?

A Lua pode ter o potencial de apimentar a relação

Por isso, entender o potencial da Lua ajuda você a conhecer seu lado mais sensível e os impulsos inconscientes que acabam influenciando muito nas suas relações e escolhas sexuais.

Uma pessoa com Lua em Áries, por exemplo, precisa de desafios e novidades. Uma Lua em Touro indica que a pessoa precisa de afeto e segurança. E é claro que tudo isso vai junto com você para a cama.