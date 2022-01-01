10 filmes que vão te fazer querer um amor de verão

Me Chame pelo Seu Nome (2018)

Lotou os cinemas de Vitória na época de sua exibição, ficando vários meses em cartaz no antigo Cine Paz, no Centro da Capital. A história de Emile Ardolino cativa pela simplicidade e presença de Patrick Swayze, o ator de "Ghost - Do Outro Lado da Vida" (1991) já se revelando um astro de Hollywood. Uma adolescente mimada (Jennifer Grey) se apaixona pelo instrutor de dança bonitão (Swayze) em um resort nos anos 1960. O resto entrou para a história. Para conferir na Netflix, Amazon Prime, Telecineplay, Star + e StarzPlay. Opções não faltam.

Novo filme do mestre francês François Ozon ("Sob a Areia") que traz as descobertas do primeiro amor, às vezes irresponsável, mas sempre inesquecível. Embale tudo isso a uma jornada de conhecimento sobre sexualidade e muito som de Rod Stewart. O longa desperta a nostalgia de viver nos anos 1980. Após um acidente de barco, Alexis e David formam uma intensa amizade que os acompanhará por todo o verão. Disponível no Telecineplay e para alugar no iTunes, Google Play e Now.

Quem disse que os nerds também não têm o direito de se apaixonar em pleno verão? A comédia dramática dirigida por Nat Faxon e Jim Rash conta com ótima performance de Liam James. O ator encarna as "durezas" de um garoto menosprezado pela mãe, vivida por Toni Collette, mas que redescobre a autoestima após conhecer um funcionário de um parque aquático (Sam Rockwell) e se interessar por uma garota (Devon Werden). Para curtir na HBO Max.

Não tem aqueles filmes clichê, que todo mundo critica mas adora assistir? Aí se encaixa "Amor Não Tem Preço", a eterna história da garota comportada que muda a vida de um badboy fisgando o seu coração. Já vimos essa história várias vezes, mas sempre assistiremos com o mesmo prazer! Uma paramédica (Adelaide Kane) e um playboy (o bonitão Benjamin Hollingsworth) se conhecem ao acaso. Apesar de ela achá-lo mimado, faíscas voam e ambos se verão forçados a domar seus instintos. Impossível não se apaixonar. Pode ser visto na Amazon Prime.

Katie (Bella Thorne, sempre talentosa) tem uma doença rara que não a permite sair de casa. A situação muda quando seu destino se cruza com o de Charlie (Patrick Schwarzenegger), o príncipe encantado de qualquer adolescente, e eles iniciam um romance de verão. Esqueça os clichês de filmes de personagens com doenças mortais - "A Culpa é das Estrelas" mandou lembranças - e embarque no clima de romance do longa de Scott Speer. Na Amazon Prime.

Belo romance dos anos 1980 que marcou o início da trajetória de Cameron Crowe ("Quase Famosos") em Hollywood e confirmou o status de John Cusack como ícone adolescente. Diane (Ione Skye) está com a vida feita: melhor estudante da turma, tem uma bolsa de estudos na Inglaterra assegurada. Até que, no último verão antes de viajar, conhece Lloyd (Cusack), um rapaz com boas intenções, mas que não tem a mínima ideia do que quer fazer da vida. Torcemos para o sucesso do casal nos 90 minutos de projeção. Para ver no Telecineplay.

Um dia de verão em Viena. Um encontro inesperado. Um amor que pode (ou poderia?) acontecer. São muitas perguntas, e muitos desejos românticos, que embalam o clássico de Richard Linklater disponível na HBO Max. Torcemos a todo o momento pelo final feliz de Céline (Julie Delpy), uma estudante francesa de férias, e Jesse (Ethan Hawke), um norte-americano em viagem pela Europa... nem que essa paixão dure apenas um dia.

Deliciosa comédia romântica estrelada por Drew Barrymore e Justin Long e dirigida com "sabor" por Nanette Burstein. Erin (Barrymore) e Garrett (Long) viveram um romance de verão em Nova York, com a premissa de que não queriam compromisso. Quando chegou a hora dela voltar para São Francisco, veio a "complicada" vontade de continuar se vendo. Para se apaixonar na HBO Max.

Musical solar dirigido por Phyllida Lloyd que traz em sua trilha sonora músicas do grupo sueco ABBA. Encontros e desencontros amorosos embalam a vida de Donna (Meryl Streep), uma mãe solteira e independente, dividida entre três amores: Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skarsgård) e Harry (Colin Firth). O clima de romance casa perfeitamente com as belas paisagens da Grécia. Pode ser assistido no Star + e Oi Play.