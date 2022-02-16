Fevereiro é o mês do amor, quando é comemorado o Valentine’s Day (14/02). Diferente do Dia dos Namorados, em que o foco está nos casais, a data importada serve para celebrar todos os tipos de amor. Nada melhor do que aproveitar o momento para conferir as previsões para o Amor em 2022.
O Personare reuniu os astrólogos Marcia Fervienza e Yub Miranda e conta quais signos vão se dar bem no amor em 2022 e quais vão ter mais desafios pela frente nesta área.
Lembre-se de ver as previsões tanto para o seu signo solar quanto para o Ascendente. Já tem os seus na ponta da língua? Se não tiver, faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui.
QUAIS SIGNOS VÃO SE DAR BEM NO AMOR EM 2022
- TOURO: O amor está em destaque em 2022 para taurinas e taurinos. Principalmente, porque os eclipses podem intensificar crises e necessidades de mudanças em termos afetivos. Aproveite os dias próximos aos eclipses de 2022 (veja as datas aqui) para iniciar uma relação ou reformular a sua maneira de dar e receber afeto.
- LEÃO: Se vai ser um ano bom ou nem tanto no Amor só depende de você, afinal o trânsito de Saturno requer responsabilidade de leoninos e leoninas. Sua intimidade vai ser destacada por Júpiter em Peixes, aumentando a sua vontade de se entregar, criar mais intimidade e estreitar laços afetivos. Por outro lado, Saturno põe foco no medo de comprometimento para quem está só ou de reestruturar a vida a dois para quem já se relaciona.
- VIRGEM: Júpiter costuma trazer muitas e boas opções na área por onde passa. No caso, para virginianas e virginianos, neste ano, será especialmente o Amor. Quem não está em um relacionamento pode conhecer alguém maravilhoso, por quem realmente se apaixone e evolua para um compromisso sério — se for sua intenção. Para quem já está em um compromisso, divórcios e separações podem ocorrer, mas não necessariamente. Faça aqui a Sinastria Amorosa e descubra mais pistas sobre vocês.
- LIBRA: Júpiter destaca seus relacionamentos entre 10 de maio e 28 de outubro. É bom tanto para quem quer começar uma relação, quanto para quem quer fazer uma segunda lua de mel. No geral, pode ser um ano de muitas oportunidades e aventuras românticas se você não está a fim de se comprometer e quer experimentar, principalmente até 28 de julho. Depois, de 28 de julho até 28 de outubro, pode ficar mais difícil para o amor. Pode ser mais difícil de engrenar ou de ter a velocidade que você deseja na relação, seja algo recente ou mais antigo.
- ESCORPIÃO: Em 2022, Júpiter vai favorecer o surgimento de novos romances para quem é de Escorpião. Vai ser importante experimentar o diferente, novas formas de se relacionar, menos possessivas e em que você se permita confiar mais, como pede Júpiter em Peixes. Quem está em um compromisso sério, pode sentir mais dificuldade na convivência doméstica devido ao trânsito de Saturno.
- SAGITÁRIO: Júpiter vai colocar foco nos seus romances, principalmente de 10 de maio a 28 de outubro, quando vai ser especialmente interessante para quem quer começar um relacionamento. Para quem já está em um, pode ser ótimo para buscar mais diversão com a pessoa parceira e mais prazer, inclusive sexual. Veja aqui as previsões do Amor para 2022 da Numerologia! Nem tudo são flores e, no final do ano, com Marte retrógrado, pode ter mais dificuldades de entendimento com outras pessoas, inclusive na relação afetiva.
- CAPRICÓRNIO: É um ano favorável ao amor para quem é de Capricórnio. As chances de encontrar um novo amor e de iniciar uma relação com uma base sustentável a longo prazo são grandes. Se você está se relacionando, é importante buscar mais romantismo na sua vida amorosa e investir em melhorar a sua vida sexual e de curtir mais com seu amor.
- PEIXES: Atenção, solteiras e solteiros! Júpiter em Peixes pode aumentar a oferta neste ano. Você deve manter o peito aberto para o amor em 2022. Em abril, quando Júpiter vai estar em conjunção exata com Netuno em Peixes, é o melhor período do ano. Mercúrio retrógrado, de 9 de setembro a 2 de outubro, pode ser um período em que dá aquela vontade de contatar alguém do passado e até de retomar algum relacionamento.
QUAIS SIGNOS VÃO TER DESAFIOS NO AMOR EM 2022
- ÁRIES: Amor não é o forte para Áries em 2022, pois seu ano será muito mais voltado para carreira, negócios e projetos. No entanto, se você estiver procurando um amor, aproveite a fase de Júpiter em Áries (de 10 de maio a 28 de outubro). A coragem e a ousadia ariana podem ficar ainda mais acentuadas. Se for sua intenção, direcione a energia para o amor que vai ser excelente.
- GÊMEOS: O foco de Gêmeos em 2022 é no trabalho, não no amor. A passagem de Vênus por Gêmeos, entre 22 de junho e 17 de julho, tende a ser um dos momentos em que você pode atrair pessoas a partir daquilo que você é. No final do ano, com Marte retrógrado em Gêmeos, as coisas podem ficar mais difíceis para quem quiser iniciar um relacionamento.
- CÂNCER: Relacionamento vai ser o foco de cancerianas e cancerianos em 2022, mas não necessariamente será um ano bom para o amor. Se você já estiver em uma relação, será importante aproveitar os períodos retrógrados e os eclipses para rever sua forma de amar e receber amor. Quem está procurando um amor para chamar de seu, pode e deve aproveitar os trânsitos de Vênus para se dedicar ao que está em alta para atrair mais e cuidar da sua beleza.
AQUÁRIO: Com Saturno em Aquário, 2022 pode ser um período em que você pode sentir mais solidão. Marte retrógrado pode ser um período ruim para questões afetivas, com dificuldade tanto no prazer, em se entender com a pessoa amada, quanto iniciar uma relação. Para quem não tá se relacionando, pode rolar a volta de alguém do passado. O ideal é aproveitar o período para melhorar a comunicação e expressar mais afeto.
Equipe Personare: Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações [email protected]