22/02/2022: entenda os significados para a data na astrologia e numerologia

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Muita gente falando do Portal 22/02/2022 de diferentes formas e com diferentes significados. No que acreditar? Bom, primeiro você pode acreditar no que você sentir que faz sentido para você. Saber isso é importante para que você não entre só em uma modinha e, sim, possa se conectar com sua energia.

Para ajudar, a gente reuniu aqui diferentes visões sobre o Portal 22/02/2022, da Astrologia à Numerologia e até Terapias Energéticas.

ASTROLOGIA E O PORTAL 22/02/2022

Além de saber que a Lua está em Escorpião no dia 22/02/2022, o Sol está em Peixes. Essa combinação é super propícia para trabalhos ritualísticos porque Peixes é o mais intuitivo dos signos, que fala de entrega e união com o Todo.

“O que quer que você faça neste dia, reverberará em ondas pelo Universo e terá maior facilidade de alcançar seu objetivo e destino final”, explica Marcia.

Escorpião e Peixes, segundo Marcia, são signos que contribuem para rituais que mexem principalmente com cargas emocionais difíceis e trabalhos de liberação pessoal. Sinta suas emoções, não importa que tão intensas ou confusas elas possam ser”.

DICAS ASTROLÓGICAS DE HORÁRIOS PARA RITUAIS DE 22/02/2022

Entre meia noite e 5h30min: ótimo horário para trabalhos de libertação e crescimento pessoal, quando a Lua fará uma oposição a Urano e um trígono a Júpiter.

Entre 17h e 22h: perfeito momento para trabalhos envolvendo amor, finanças e relacionamentos, quando Marte e Vênus estarão ativados por sextis pela Lua.



Entre 19h e 23h: aproveite para fazer rituais mágicos que trabalham o fluxo das emoções e conecte você com a energia do Universo, quando a lua estará em trígono a Netuno.



O PORTAL 22/02/2022 PARA NUMEROLOGIA

A simbologia do 0 é uma espécie de alta voltagem, de intensidade. Todo número que é acompanhado do 0, tal como 10, 20, 30, etc., intensifica os atributos desse número. E apresenta potencial humanitário.

A simbologia do 2 está diretamente associada ao feminino, ao lado yin da natureza humana e representa a união. Então, questões associadas a relacionamentos, parcerias, alianças, contratos podem ganhar destaque neste dia.



Para Yub existe um perigo nesta data: o de acreditar que o dia 22/02/2022 é mais especial do que outros: “Está tudo bem aproveitar o momento para mentalizar e aproveitar a energia para criar novas ideias e dar início a projetos. Mas cada dia tem seus desafios, suas oportunidades e seus aprendizados. Todo dia é um dia especial”.

Somando esta data temos a energia do 3 (2+2+0+2+2+0+2+2 = 12 + 1+2 = 3), que é justamente o número que olha para a comunicação, a forma de se expressar, de interagir com as outras pessoas.

REFLEXÕES DA NUMEROLOGIA PARA O DIA 22/02/2022

Aproveitando os simbolismos do dia 22/02/2022, segundo Yub, você pode refletir sobre os seus relacionamentos e a maneira como você se relaciona afetivamente, com seu familiares, profissional e socialmente. Algumas questões que você pode se fazer:

Estou com medo de me relacionar e anular minha identidade?

Estou não apenas visualizando os hábitos saudáveis e os novos projetos, mas também entrando em ação e vivenciando-os?



Como posso colaborar com o outro, a fim de ter empatia, oferecer amparo e, ao mesmo tempo, demonstrar um espírito fraterno de cooperação?



Estou também com abertura para receber o apoio emocional e incentivador de outras pessoas, a fim de entender meus desejos e aproveitar esse suporte para viabilizar algum projeto?



MOMENTO DE TRANSCENDÊNCIA

“Traz a oportunidade de acessar o poder intuitivo e a conexão com o sagrado feminino, representados pela receptividade, a fertilidade e a unidade com o todo. Este portal traz um renascimento, com a oportunidade de transcender a realidade anterior. É momento de ver as situações com igualdade, sob um ponto de vista neutro e equilibrado”, conta Joanita.

22 é um número-mestre que, para a mestre e líder espiritual, desperta o idealismo, a visão a longo prazo e a capacidade de materializar grandes projetos de cunho humanitário. Representa o arquétipo que traz o Céu à Terra, o que significa desenvolver e aplicar a espiritualidade no dia a dia.

“Em 02/02/2022 se abriu uma rede de portais de transcendência, que culminará em 22/02/2022. Nesta data palíndromo, se abrirá uma porta para o real renascimento da consciência para uma plano superior na Terra, um chamado para uma nova existência”, diz.

PORTAL DE ENERGIA EM 22/02/2022

“Mesmo que não estejamos conscientes dessas possibilidades ou dos nossos desejos e sentimentos, eles estão ali, prontos para fazer uma conexão profunda do visível com o invisível”, conta.

Para “fazer acontecer” neste dia 22/02/2022, a dica da Celia é reservar um momento do dia para estar em contato com a natureza. “Pode ser no jardim do prédio ou num parque, na praia, na pracinha perto de casa, não importa”, detalha. Veja o passo a passo:

Esteja descalça (o), com os pés livres sobre a grama ou areia.

Fique com os joelhos levemente flexionados.



Imagine raízes brotando da planta dos pés e alcançando o centro da Terra e um grande chifre de luz sobre sua cabeça, alcançando o infinito.



Então abra seus canais sensoriais, tanto para pedir como para receber o que desejar.



Então, apenas sinta como essa energia que vem do infinito e encontra o centro da Terra percorre seu corpo e sua alma, abrindo a confiança na vida, no poder de realizar.



22/02/2022 E AS LIMPEZAS ENERGÉTICAS

De acordo com Ceci, esse é um bom momento para fazer trabalhos de limpeza energéticas do passado, assim como meditações e trabalhos energéticos que ajudem a entrar em contato com os desejos e anseios da alma.

Você pode aproveitar a data para fazer trabalhos para limpar o passado, feridas, padrões, crenças, memórias, energias negativas, ressignificando-os ao compreendê-los sob uma perspectiva mais verdadeira.

“Vamos aproveitar esta energia para ir além das limitações, para deixar para trás de uma vez por todas aqueles padrões negativos que vem se arrastando e nos impedindo de ser e viver o nosso melhor!”, conta.