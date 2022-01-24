Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Carnaval de Vitória: ingressos adquiridos continuam valendo para abril
Desfile das escolas de samba

Carnaval de Vitória: ingressos adquiridos continuam valendo para abril

Segundo empresa responsável pela comercialização dos bilhetes, a LP Produções e Eventos, quem optar pelo reembolso poderá fazer o requerimento pela internet
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:33

Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo
Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo Crédito: Aglisson Lopes
Carnaval de Vitória: ingressos adquiridos continuam valendo para abril
Após o adiamento dos desfiles das escolas de samba de Vitória, por conta da Covid-19, para os dias 7, 8 e 9 de abril, pode ter pintado algumas dúvidas em quem já adquiriu as entradas para conferir as apresentações, marcadas, anteriormente, entre 17 e 19 de fevereiro. Os ingressos continuam válidos para as novas datas? E quem não quiser (ou não puder) participar em abril, como fazer para obter o reembolso do valor investido? Calma, pois "HZ" vai explicar tudo direitinho!
Segundo a empresa responsável pela comercialização dos bilhetes, a LP Produções e Eventos, ninguém sairá prejudicado. "Tanto as pessoas que forem ao Sambão do Povo nos novos dias do desfile das escolas de samba quanto aquelas que não puderem participar na nova data", afirmou Pablo Pacheco, um dos proprietários da empresa.
MUG entra na avenida com o enredo
A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira
Em dados revelados pela LP, cerca de 60% dos ingressos disponibilizados para a folia já foram vendidos. Pablo Pacheco detalha que os tickets comercializados serão válidos para as novas datas.
Mas, caso o consumidor opte por receber o reembolso, poderá fazer o requerimento através do serviço de atendimento do site lebillet.com.br. Lembrando que quem também adquiriu mesas de pista e camarotes corporativos poderão requerer o reembolso se assim desejarem. 
A empresa também informou que, nesta terça-feira (25), serão dadas mais informações sobre qual canal o consumidor poderá fazer o requerimento do reembolso.

VENDAS

Para as apresentações de abril, a venda dos ingressos seguirá normalmente. O valor cobrado pelos bilhetes de arquibancada variam entre R$ 120 e R$ 30, dependendo do setor. Para as mesas de pista, só há disponível a mesa com capacidade para quatro pessoas, no dia 8 de abril, no valor de R$ 500. Todos os camarotes corporativos já foram vendidos.
Nunca é demais lembrar. Conforme ficou definido no início de janeiro, para a entrada no evento será necessária a apresentação do esquema vacinal completo, além do exame de Covid-19 PCR negativo, feito 72h antecedentes ao desfile, entre outras regras a serem seguidas.

Veja Também

São Paulo e Rio adiam desfiles de escolas de samba no Carnaval para abril

Prefeitura de Vitória decide adiar Carnaval do Sambão do Povo para abril

Covid-19: Liga cancela ensaios técnicos no Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Cultura Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump diz que não estava preocupado durante ataque em jantar
Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados