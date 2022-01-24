Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo Crédito: Aglisson Lopes

Your browser does not support the audio element. Carnaval de Vitória: ingressos adquiridos continuam valendo para abril

Após o adiamento dos desfiles das escolas de samba de Vitória , por conta da Covid-19, para os dias 7, 8 e 9 de abril, pode ter pintado algumas dúvidas em quem já adquiriu as entradas para conferir as apresentações, marcadas, anteriormente, entre 17 e 19 de fevereiro. Os ingressos continuam válidos para as novas datas? E quem não quiser (ou não puder) participar em abril, como fazer para obter o reembolso do valor investido? Calma, pois "HZ" vai explicar tudo direitinho!

Segundo a empresa responsável pela comercialização dos bilhetes, a LP Produções e Eventos, ninguém sairá prejudicado. "Tanto as pessoas que forem ao Sambão do Povo nos novos dias do desfile das escolas de samba quanto aquelas que não puderem participar na nova data", afirmou Pablo Pacheco, um dos proprietários da empresa.

A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Em dados revelados pela LP, cerca de 60% dos ingressos disponibilizados para a folia já foram vendidos. Pablo Pacheco detalha que os tickets comercializados serão válidos para as novas datas.

Mas, caso o consumidor opte por receber o reembolso, poderá fazer o requerimento através do serviço de atendimento do site lebillet.com.br . Lembrando que quem também adquiriu mesas de pista e camarotes corporativos poderão requerer o reembolso se assim desejarem.

A empresa também informou que, nesta terça-feira (25), serão dadas mais informações sobre qual canal o consumidor poderá fazer o requerimento do reembolso.

VENDAS

Para as apresentações de abril, a venda dos ingressos seguirá normalmente. O valor cobrado pelos bilhetes de arquibancada variam entre R$ 120 e R$ 30, dependendo do setor. Para as mesas de pista, só há disponível a mesa com capacidade para quatro pessoas, no dia 8 de abril, no valor de R$ 500. Todos os camarotes corporativos já foram vendidos.