Covid-19: Liga cancela ensaios técnicos no Sambão do Povo

Carnaval de Vitória: desfile da Boa Vista, em 2019, no Sambão do Povo Crédito: Aglisson Lopes

A Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), em comum acordo com as agremiações, decidiu cancelar os ensaios técnicos no Sambão do Povo. D iante do atual cenário crítico de aumento do número de casos da Covid-19 no ES, a organização optou em modificar o cronograma, mantendo apenas a data do desfile oficial.

Em comunicado feito pela Liesge, através das redes sociais, na última quinta-feira (20), a organização ressaltou que os trabalhos continuam para o desfile 2022, marcado, por enquanto, para acontecer nos dias 17 e 19 de fevereiro.

Procurada por “HZ”, a Liesge informou que não conseguiria seguir as medidas necessárias sem uma estrutura que permitisse o controle de pessoas. E ressaltou ainda que as escolas deverão encontrar alternativas para conseguir minimizar os problemas de não fazer o ensaio técnico no Sambão do Povo.

“O objetivo do cancelamento segue exatamente o que estamos pregando para os desfiles, um controle. Não daria para realizar um ensaio técnico sem a estrutura, que está em processo de finalização. Os ensaios são uma data muito aguardada, mas, agora, temos que pensar na saúde e nos riscos. As escolas terão que buscar outras alternativas”, enfatizou Gustavo Fernando, diretor de comunicação da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial.

O QUE DIZ AS ESCOLAS

Tradicionalmente, os ensaios técnicos acontecem nas duas semanas que antecedem aos desfiles. As sete escolas do Grupo A e as sete do Grupo Especial costumam fazer uma espécie de prévia do grande dia. Sobre o cancelamento do "esquenta" em 2022, as agremiações se manifestaram a favor da decisão.

“A realidade é que a decisão foi sensata, não estamos fazendo ensaios de rua para proteger os nossos componentes. O momento é de alta de casos, estamos cobrando a vacinação até dos familiares dos nossos integrantes. Não acredito que a escola será prejudicada sem o ensaio técnico. Na verdade, vai permitir para que o desfile exista” afirmou o presidente da “Chegou o Que Faltava”, Rafael Cavalieri.

Já para escola Mocidade Unida da Glória (MUG), será uma perda não ir ao Sambão do Povo antes do desfile. Segundo a assessoria, o ensaio é uma oportunidade para que tudo ocorra como planejado. Entretanto, a MUG ressalta ser a favor da decisão com base na saúde.

“Toda quinta-feira nós fazemos um ensaio técnico na quadra para trabalhar os nossos componentes. Só que não ter o ensaio no Sambão prejudica no dia do desfile, é uma oportunidade de fazer um teste de avenida. Mas não queremos que aconteça a qualquer custo. A escola entende que é uma perda, mas também que é uma decisão sensata”, garantiu a MUG.

Em 2020, a MUG ficou com o vice-campeonato Crédito: Fernando Madeira

Outra agremiação que acredita no prejuízo de não realizar o ensaio técnico é a Unidos da Piedade. Mesmo assim, o diretor geral de Carnaval e Harmonia, Elder Alves, afirmou que a decisão foi acertada e que a agremiação continua trabalhando para fazer bonito na passarela do samba.

"Diante da atual situação que vivemos, achei acertado o cancelamento dos ensaios técnicos. Mas de antemão enxergo que é um prejuízo para nós como escola de samba, é um momento de fazer com que nossa comunidade sinta a energia da escola. De todo jeito, continuamos unidos em busca de realizar uma grande festa, nos protocolos e em segurança para todos os participantes", disse Elder.