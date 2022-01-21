Mostra de Cinema Negro no ES vai exibir mais de 40 filmes gratuitos pela internet

A "III Mocines" (Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo) se consolida como um importante evento sobre a representação e representatividade das negritudes no cinema capixaba e brasileiro. Devido à pandemia da Covid-19, pela primeira vez o festival acontece em formato online, começando neste domingo (23) e seguindo até 6 de fevereiro.
Serão duas semanas em que o público e cinéfilos poderão acessar filmes de todas as regiões do Brasil e também algumas produções internacionais de Portugal e da Alemanha. Além de participar de oficinas, cursos e debates. As exibições serão gratuitas plataforma TodesPlay. Também haverá outras atividades pelo canal do YouTube.
A "III Mocines - Dogma Feijoada" vai exibir mais de 40 filmes divididos por três mostras temáticas: "Sessão Erê", com filmes para o público infanto-juvenil; "Sessão Moqueca", com obras de realizadoras e realizadores negros capixabas; e "Sessão Nacional", cujo objetivo é apresentar um panorama do cinema negro contemporâneo brasileiro; e, por fim, uma "Sessão Especial", que dá título a mostra, "Dogma Feijoada", com títulos do cineasta Jeferson De e de outros realizadores negros e negras do início do século que configurava um novo ciclo do Cinema Negro brasileiro.
"Nosso objetivo é oferecer uma programação com o melhor das produções audiovisuais negras nacionais, sobretudo estimulando as produções capixabas, além de debates, oficinas e masterclass. Isso conecta com outro objetivo caro para nós, que é a formação de profissionais negros e negras que possam atuar no mercado audiovisual profissionalmente, bem como fomentar a formação de público ao apresentar outro universo de narrativas”, explica Adriano Monteiro, idealizador e produtor do evento.
OFICINAS
Em sua abertura, o festival contará com uma masterclass virtual e gratuita do cineasta Jeferson De, sobre Direção Cinematográfica. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia pelas redes sociais.
A mostra também vai oferecer duas oficinas e mais uma masterclass gratuitos. "Trilogia do Corpo: pesquisa e criação no documentário", com o documentarista carioca Emílio Domingos; "Introdução a Fotografia Cinematográfica", com o realizador audiovisual capixaba Francisco Xavier; e a aula "Direção de Arte na Cena", com a premiada cineasta baiana Glenda Nicácio.
HOMENAGEM
A edição deste ano traz como tema o “Manifesto Dogma Feijoada”, que já completou um pouco mais de 20 anos. A ideia é voltar a este período importante da história do Cinema Negro brasileiro e refletir sobre seus impactos na produção atual. Além disso, a mostra vai homenagear uma das pessoas fundamentais deste movimento, o cineasta Jeferson De.
Jerferson De nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Graduou-se em Cinema pela ECA-USP no final dos anos 1990. Como bolsista da FAPESP, entre 1997 a 1998, com a pesquisa “Diretores Cinematográficos Negros”, desenvolveu o trabalho “Gênese do Cinema Negro Brasileiro”. Este serviu de base para elaboração do chamado Manifesto “Dogma Feijoada”, assinado por diversos cineastas negros paulistas sendo proclamado no 11º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, em 2000.