Mostra de Cinema Negro no ES vai exibir mais de 40 filmes gratuitos pela internet

Cena do filme "Doutor Gama", de Jefferson De Crédito: Divulgação

A "III Mocines" (Mostra de Cinema Negro do Espírito Santo) se consolida como um importante evento sobre a representação e representatividade das negritudes no cinema capixaba e brasileiro. Devido à pandemia da Covid-19, pela primeira vez o festival acontece em formato online, começando neste domingo (23) e seguindo até 6 de fevereiro.

Serão duas semanas em que o público e cinéfilos poderão acessar filmes de todas as regiões do Brasil e também algumas produções internacionais de Portugal e da Alemanha. Além de participar de oficinas, cursos e debates. As exibições serão gratuitas plataforma TodesPlay . Também haverá outras atividades pelo canal do YouTube

A "III Mocines - Dogma Feijoada" vai exibir mais de 40 filmes divididos por três mostras temáticas: "Sessão Erê", com filmes para o público infanto-juvenil; "Sessão Moqueca", com obras de realizadoras e realizadores negros capixabas; e "Sessão Nacional", cujo objetivo é apresentar um panorama do cinema negro contemporâneo brasileiro; e, por fim, uma "Sessão Especial", que dá título a mostra, "Dogma Feijoada", com títulos do cineasta Jeferson De e de outros realizadores negros e negras do início do século que configurava um novo ciclo do Cinema Negro brasileiro.

Cena da animação "Òrum Àiye", que será exibida na III Mocines Crédito: Divulgação

"Nosso objetivo é oferecer uma programação com o melhor das produções audiovisuais negras nacionais, sobretudo estimulando as produções capixabas, além de debates, oficinas e masterclass. Isso conecta com outro objetivo caro para nós, que é a formação de profissionais negros e negras que possam atuar no mercado audiovisual profissionalmente, bem como fomentar a formação de público ao apresentar outro universo de narrativas”, explica Adriano Monteiro, idealizador e produtor do evento.

OFICINAS

Em sua abertura, o festival contará com uma masterclass virtual e gratuita do cineasta Jeferson De, sobre Direção Cinematográfica. Para participar, é necessário fazer uma inscrição prévia pelas redes sociais

A mostra também vai oferecer duas oficinas e mais uma masterclass gratuitos. "Trilogia do Corpo: pesquisa e criação no documentário", com o documentarista carioca Emílio Domingos; "Introdução a Fotografia Cinematográfica", com o realizador audiovisual capixaba Francisco Xavier; e a aula "Direção de Arte na Cena", com a premiada cineasta baiana Glenda Nicácio.

HOMENAGEM

Jefferson De será o homenageado do III Mocines Crédito: Reprodução/Instagram

A edição deste ano traz como tema o “Manifesto Dogma Feijoada”, que já completou um pouco mais de 20 anos. A ideia é voltar a este período importante da história do Cinema Negro brasileiro e refletir sobre seus impactos na produção atual. Além disso, a mostra vai homenagear uma das pessoas fundamentais deste movimento, o cineasta Jeferson De.