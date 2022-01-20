Budah lança single no projeto alemão "Colors" e exalta o ES: "tudo é capixaba"

A cantora capixaba "Budah" participou do renomado projeto alemão "Colors" Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS

O Espírito Santo está muito bem representado na música, mais especificamente no rap e R&B. A capixaba Brendha de Souza Rangel, mais conhecida como Budah, marcou presença na plataforma alemã "Colors", nesta quinta-feira (20). A artista aproveitou o espaço para lançar "para o mundo" sua nova música "Quando eu te olhei", junto com um clipe minimalista.

"Foi um single que fiz para lançar no 'Colors'. Cheguei lá e tinha um monte de gente falando em inglês, não entendia nada (risos). Ficava respondendo só: 'tá bom, beleza’. Gravamos umas cincos vezes até a voz soltar", contou a cantora que também comemorou sua participação nas redes sociais como: "Do ES para o mundo".

O novo clipe de Budah se passa em um cenário completamente laranja, direto da Casa Natura Musical, em São Paulo, contendo apenas a artista e um microfone. Toda a produção ficou sob responsabilidade da plataforma alemã. Nas redes sociais, a artista fez questão de exaltar o Espírito Santo. "Absolutamente tudo aqui é capixaba. Meu cabelo, minha roupa, minhas unhas, minha maquiagem, minha produção", escreveu Budah, sobre o visual para o clipe.

Cantores internacionais como Billie Elish, Jorja Smith, Daniel Caesar e Doja Cat passaram pelo projeto "Colors". A plataforma é conhecida por apresentar novos artistas diante de um conceito simples, no âmbito da estética. O canal soma mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube e divulga músicos de várias partes do planeta. Entre os brasileiros que marcaram presença, estão MC Drika, Emicida, Xênia França e Ana Olic.