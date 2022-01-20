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Do ES para o mundo

Budah lança single no projeto alemão "Colors" e exalta o ES: "tudo é capixaba"

A artista brilhou na plataforma europeia, conhecida  por promover novos talentos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 16:44

A cantora capixaba
A cantora capixaba "Budah" participou do renomado projeto alemão "Colors" Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS
O Espírito Santo está muito bem representado na música, mais especificamente no rap e R&B. A capixaba Brendha de Souza Rangel, mais conhecida como Budah, marcou presença na plataforma alemã "Colors", nesta quinta-feira (20). A artista aproveitou o espaço para lançar "para o mundo" sua nova música "Quando eu te olhei", junto com um clipe minimalista.
"Foi um single que fiz para lançar no 'Colors'. Cheguei lá e tinha um monte de gente falando em inglês, não entendia nada (risos). Ficava respondendo só: 'tá bom, beleza’. Gravamos umas cincos vezes até a voz soltar", contou a cantora que também comemorou sua participação nas redes sociais como: "Do ES para o mundo".
O novo clipe de Budah se passa em um cenário completamente laranja, direto da Casa Natura Musical, em São Paulo, contendo apenas a artista e um microfone. Toda a produção ficou sob responsabilidade da plataforma alemã. Nas redes sociais, a artista fez questão de exaltar o Espírito Santo. "Absolutamente tudo aqui é capixaba. Meu cabelo, minha roupa, minhas unhas, minha maquiagem, minha produção", escreveu Budah, sobre o visual para o clipe.
Cantores internacionais como Billie Elish, Jorja Smith, Daniel Caesar e Doja Cat passaram pelo projeto "Colors". A plataforma é conhecida por apresentar novos artistas diante de um conceito simples, no âmbito da estética. O canal soma mais de 2 bilhões de visualizações no Youtube e divulga músicos de várias partes do planeta. Entre os brasileiros que marcaram presença, estão MC Drika, Emicida, Xênia França e Ana Olic.
Budah é uma cantora e compositora de rap e R&B, somando mais de 700 mil ouvintes nas plataformas de streaming. Entre seus hits, estão "Licor", "Dá Pra Ser?", "Lingerie", "Estar com Você" e "Velha Brincadeira". A capixaba também foi destaque em 2021 ao participar do renomado projeto "Poesia Acústica".

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