Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Ingressos para shows do Hanson no Brasil custam até R$ 680
Astros do pop

Ingressos para shows do Hanson no Brasil custam até R$ 680

Trio de irmãos traz turnê mundial "Red Green Blue" ao país em outubro deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 14:31

A venda de ingressos para os shows do Hanson no Brasil começa em 10 de fevereiro, com preços que variam de R$ 100 a R$ 680.
O trio americano volta ao país para apresentações em sete cidades: Porto Alegre (11/10, Bourbon Country), Curitiba (12/10, Live Curitiba), Ribeirão Preto (14/10, Arena Eurobike), São Paulo (15/10, Espaço das Américas), Uberlândia (16/10, Arena Sabiazinho), Brasília (19/10, Centro de Convenções Ulysses Guimarães ) e Rio de Janeiro (21/10, Qualistage).
Ainda há pré-venda de tíquetes para o fã clube, que começa em 6 de fevereiro, às 10h, e termina às 22h do de 9 de fevereiro. Segundo a organização, essa etapa, exclusivamente online, é limitada a quatro ingressos por CPF e sujeita a taxa de conveniência. Para efetuar a compra é necessário ter o código fornecido pelo fã clube oficial do Hanson.
Trio Hanson, formado pelos irmãos Zachary Walker, Taylor e Clarke Isaac: turnê de 30 anos virá ao Brasil
Trio Hanson, formado pelos irmãos Zachary Walker, Taylor e Clarke Isaac: turnê de 30 anos virá ao Brasil Crédito: Jonathan Weiner/Divulgação
As entradas para os shows de Porto Alegre e Curitiba ficam disponíveis no site Uhuu.com. Para os shows de São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia e Brasília o caminho é o site da Ticket360. E para o evento do Rio de Janeiro pelo site da Qualistage.
As apresentações fazem parte da turnê mundial "Red Green Blue", nome também do álbum que os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciaram.

O novo álbum foi escrito e produzido em três partes e cada irmão é responsável por uma delas: Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue.
No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o HANSON irá apresentar pela primeira vez as canções de" Against The World", álbum lançado em 2020, e outros hits, como "MMMBop", "Where's the Love" e "Save Me".
O trio veio ao Brasil em 2017 para shows que celebraram 25 anos de carreira, que teve início em 1992 em Tulsa, Oklahoma (EUA).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados