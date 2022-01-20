Ingressos para shows do Hanson no Brasil custam até R$ 680

A venda de ingressos para os shows do Hanson no Brasil começa em 10 de fevereiro, com preços que variam de R$ 100 a R$ 680.
O trio americano volta ao país para apresentações em sete cidades: Porto Alegre (11/10, Bourbon Country), Curitiba (12/10, Live Curitiba), Ribeirão Preto (14/10, Arena Eurobike), São Paulo (15/10, Espaço das Américas), Uberlândia (16/10, Arena Sabiazinho), Brasília (19/10, Centro de Convenções Ulysses Guimarães ) e Rio de Janeiro (21/10, Qualistage).
Ainda há pré-venda de tíquetes para o fã clube, que começa em 6 de fevereiro, às 10h, e termina às 22h do de 9 de fevereiro. Segundo a organização, essa etapa, exclusivamente online, é limitada a quatro ingressos por CPF e sujeita a taxa de conveniência. Para efetuar a compra é necessário ter o código fornecido pelo fã clube oficial do Hanson.
As entradas para os shows de Porto Alegre e Curitiba ficam disponíveis no site Uhuu.com. Para os shows de São Paulo, Ribeirão Preto, Uberlândia e Brasília o caminho é o site da Ticket360. E para o evento do Rio de Janeiro pelo site da Qualistage.
As apresentações fazem parte da turnê mundial "Red Green Blue", nome também do álbum que os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciaram.
O novo álbum foi escrito e produzido em três partes e cada irmão é responsável por uma delas: Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue.
No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o HANSON irá apresentar pela primeira vez as canções de" Against The World", álbum lançado em 2020, e outros hits, como "MMMBop", "Where's the Love" e "Save Me".
O trio veio ao Brasil em 2017 para shows que celebraram 25 anos de carreira, que teve início em 1992 em Tulsa, Oklahoma (EUA).