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Astro pop

Em dezembro: Harry Styles anuncia show no Brasil

Cantor vem ao país no final de 2022; São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba recebem apresentações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 16:08

O artista Harry Styles
O artista Harry Styles Crédito: Reprodução/Instagram @harrystyles
O cantor inglês Harry Styles tem shows confirmados no Brasil em 2022. A notícia foi divulgada pela produtora Live Nation, que divulgou a agenda do músico com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba nos dias 6, 8 e 10 de dezembro, respectivamente.
As apresentações fazem parte da turnê "Love On Tour", que havia sido agendada para 2020, mas foi adiada por causa da pandemia. Na época, o cantor tinha shows marcados em São Paulo, no Allianz Parque, e no Rio, na Jeunesse Arena. A novidade para os fãs é que neste ano foi acrescida a performance em Curitiba, que será realizada na Pedreira Paulo Leminski.
Os endereços das novas datas em São Paulo e no Rio permanecem os mesmos e os ingressos já comprados permanecem válidos —mas, na capital fluminense, o show foi transferido para a área externa da Jeunesse Arena. Em São Paulo, o show segue no Allianz Parque.

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Novas entradas para a capital paulista começam a ser vendidas no dia 20 de janeiro. Já para os shows do Rio de Janeiro e o novo em Curitiba, as vendas têm início a partir do dia 26. As entradas ficam disponíveis a partir das 10h no site da Eventim e a partir de meio-dia nas bilheterias oficiais.
A cantora jamaicana Koffee é a convidada especial em todas as apresentações de Styles na América Latina.

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