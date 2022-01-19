Faustão testa positivo para Covid-19 e gravações na Band são suspensas

O apresentador Faustão está com Covid-19 Crédito: Twitter/@faustaonaband

A Band informou nesta quarta-feira (19) que o apresentador Fausto Silva testou positivo para Covid-19 ao fazer um exame PCR de rotina, determinado pelo corpo médico da emissora. Segundo um comunicado emitido pela Band, o apresentador está "assintomático, passa bem e seguirá trabalhando em casa cumprindo a quarentena".

A emissora suspendeu as gravações do programa "Faustão na Band", mas como há edições já gravadas até a próxima quarta-feira (26), a exibição não será afetada. O apresentador, segundo a Band, deve retomar as gravações já no início da semana que vem.

Depois de 33 anos na Rede Globo, o programa de Faustão estreou na nova emissora na última segunda-feira (17) com média de 8,9 pontos no Ibope e ficou em segundo lugar, atrás apenas da Rede Globo. No programa de estreia, o apresentador recebeu Zeca Pagodinho e os cantores Thiaguinho e Seu Jorge. "Faustão na Band" vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 20h30.