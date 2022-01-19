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Campeãs

"BBB 22": Laís e Bárbara vencem primeira prova de resistência após 12 horas

Dupla garantiu imunidade em dinâmica só disputada por integrantes do "Pipoca"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:01

Laís e Bárbara disputam prova de resistência
Laís e Bárbara disputam prova de resistência Crédito: Reprodução/Globoplay
Laís e Bárbara são as vencedoras da primeira prova de resistência do "Big Brother Brasil 2022" (Globo). Elas ganham imunidade e prêmio de R$ 10 mil em compras cada uma.
Foram 12 horas de disputa, em que precisaram segurar uma sequência de quatro cubos, sem deixar cair. Só os participantes do grupo "Pipoca" participaram da dinâmica. Laís e Bárbara venceram depois que Lucas e Luciano deixaram cair um dos cubos.
"Imunizadas", gritou Bárbara ao voltar para casa. "Foi muito difícil, muito difícil", dizia Laís chorando.
A primeira prova de resistência do
A primeira prova de resistência do "BBB 22" terminou nesta quarta (19) Crédito: Reprodução/Globoplay
Jessilane e Eslovênia foram as primeiras eliminadas após mais de quatro horas de disputa. Elas enfrentaram conflitos e divergências durante toda a prova.
Eliezer e Rodrigo foram os segundos eliminados. E já na manhã desta quarta (19), após sete horas de prova, Natália e Vinicius deixaram a disputa.

NOVA PROVA

Nesta quinta-feira (20), será a vez dos participantes do Camarote disputarem prova valendo imunidade. Em isolamento após receberem diagnóstico positivo para a Covid-19, Jade Picon, 20, Linn da Quebrada, 31, e Arthur Aguiar, 32, devem entrar na casa na quinta. Os três convidados seguem de quarentena em um hotel no Rio de Janeiro (RJ), aguardando a liberação médica.
Na próxima sexta-feira (21), acontecerá a terceira e última prova da semana. Esta também será jogada em dupla e quem vencer poderá escolher entre a Liderança e o Anjo, desta vez, autoimune, ou seja, escapando do primeiro Paredão que será formado no domingo (24).

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No dia de formação da berlinda, o Líder irá indicar uma pessoa e ela poderá usar o poder de contragolpe, puxando alguém junto para o Paredão. Cada integrante da casa indicará duas pessoas no confessionário.
Os dois participantes mais votados pela casa irão disputar a prova de bate e volta com o indicado pelo contragolpe. Vale lembrar que o indicado do Líder vai automaticamente para o Paredão, sem chances de escapar.​

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