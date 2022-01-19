Mãe de Paulo André, do "BBB 22", fala sobre o comportamento do filho no jogo: "É um menino leal"

O capixaba Paulo André é um dos confinados do "BBB 22" Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre

A primeira semana do "Big Brother Brasil 22" está bombando nas redes sociais. Desde a estreia, nesta segunda-feira (17), os fãs do programa não param de comentar sobre o reality. Além de protagonizarem muitos memes, os participantes da "Pipoca" e do "Camarote" estão começando a ganhar opiniões do público. E para conhecer ainda mais um deles, "HZ" conversou com a mãe do velocista Paulo André, Dona Mari. Mesmo sendo paulista, o rapaz mora há muitos anos em Vila Velha.

Paulo é um dos destaques do atletismo brasileiro. Além disso, o esportista de 23 anos é um sucesso nas redes, acumulando mais de 428 mil seguidores. A mãe do rapaz conta que foi uma grande surpresa a entrada do filho no game da Rede Globo.

"É uma novidade em nossa casa. Apesar do Paulo já ser conhecido, a situação agora é diferente. A vida dele é voltada para o esporte, o atletismo. Ele é muito focado, tem disciplina e acorda cedo diariamente para treinar. E quando voltou das Olimpíadas, nós achamos que ia retomar a rotina. Só que, de repente, veio com essa notícia”, contou Mari.

Paulo André é um dos dez participantes famosos do reality, que entraram no grupo "Camarote". E mesmo deixando uma carreira do lado de fora do "BBB", a família do atleta acredita que ele vai se sair bem no jogo. A mãe destaca a "lealdade" como ponto forte de sua personalidade.

Eu e o pai dele (Camilo), acreditamos que o Paulo tem potencial para fazer muito no ‘BBB’. O Paulo André é um menino extremamente leal, um cara que está sempre muito preocupado com o bem estar da família. Nada do que ele faz, em termos profissionais, está voltado só para ele. Espero esse comportamento dele. Então acredito que vá conseguir mostrar isso para as pessoas

Em relação a vida pessoal do filho, dona Mari disse que não há muito mistério. Segundo ela, a rotina do brother do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil é bem tranquila. Recentemente, Paulo tornou-se pai de um menino, fruto do relacionamento com Thays Andreata. Sobre a paternidade, a mãe do velocista diz que é um grande compromisso.

“Nos últimos meses, o Paulo tem tido um compromisso muito grande. Ele é pai, né (risos)?! Está sempre com o bebê e tem curtido muito o filho. Em casa, ele é bem tranquilo e gosta muito de ficar jogando videogame durante a tarde. E com os amigos, gosta de resenhar, como ele mesmo diz (risos)”, afirmou.