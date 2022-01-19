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Adiada

Grammy 2022, adiado por causa da Ômicron, vai acontecer em abril

Premiação estava agendada para janeiro, mas foi remarcada após aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 07:44

Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron
Cerimônia do Grammy é adiada por causa da variante ômicron Crédito: Reuters/Folhapress
A edição de 2022 do Grammy vai acontecer no dia 3 de abril. A informação foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências de Gravação, que organiza a premiação, nesta terça (18).
A 64ª edição do Grammy estava marcada anteriormente para o dia 31 de janeiro, mas foi adiada por causa do aumento de casos de Covid-19 nos Estados Unidos e o avanço da variante Ômicron. Além da data, a premiação também trocou de lugar. Em vez de Los Angeles, onde tradicionalmente acontece o evento, é Las Vegas quem vai receber a cerimônia --e pela primeira vez.
Apesar de já ter uma data, o Grammy de 2022 ainda não divulgou os shows e apresentações que vão acontecer no evento. Sabe-se que há um tributo a Joni Mitchell agendado, com participações de James Taylor, Herbie Hancock, Brandi Carlile e Jon Batiste.
Este é o segundo ano consecutivo que o Grammy é adiado por causa da pandemia. Em 2021 a premiação mais importante da música americana também aconteceria em 31 de janeiro, mas foi adiado para 14 de março em consequência da variante delta.
A lista de indicados ao prêmio foi divulgada em novembro do ano passado, com o compositor Jon Batiste liderando as indicações, com 11 ao todo. Outros artistas como Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Billie Eilish, Doja Cat e Lil Nas X são destaques na corrida pelas estatuetas.
Na edição de 2021, a cantora Beyoncé bateu o recorde de mulher com mais estatuetas do Grammy, que consagrou a rapper Megan Thee Stallion. Na ocasião, a cerimônia misturou shows ao vivo e gravados e contou com um público restrito no local da entrega dos prêmios.

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